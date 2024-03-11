По словам Пасынковой, благоприятный период для нас начнется только в 2025 году.

Экстрасенс Яна Пасынкова сделала расклад на картах Таро и определила, когда в Украине наступит мир. По ее словам, это возможно уже в следующем году, но есть важный нюанс.

Как рассказала Пасынкова в комментарии ТСН, этот год будет тяжелым для Украины, но переломным. А вот уже в 2025 году Украина, продолжила эксперт, сможет немного расслабиться.

Пасынкова говорит, что со следующего года для нас начнется благоприятный период.

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При этом, отмечает эксперт, все будет не так однозначно. По ее словам, мир в Украине может наступить и в 2024 году, но он будет с горьким привкусом.

Также Яна добавила, что в июле этого года Украину и ряд других стран ждет большая опасность.

"Беспокойно будет не только в Украине. В июле мир вздрогнет от большой беды. Это также коснется и нашего государства, потому что все в этом мире взаимосвязано", - цитирует слова эксперта ТСН.

Напомним, экстрасенс Яна Пасынкова говорила о том, что большое отступление россиян планируется после марта 2024 года.

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