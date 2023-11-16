Экстрасенс Яна Пасынкова в интервью УНИАН рассказала, что ждет нас в декабре, какие события будут происходить на фронте, есть ли опасность на Новый год, и будут ли какие-то позитивные новости в начале 2024 года.

Уже подходит к концу осень, поэтому скоро начнется зима - период, который был, пожалуй, самым страшным в 2022 году. Скажите, стоит ли нам опасаться российских атак?

Пока они не оставят нас в покое. Это действительно так. Первое, что хочу сказать - россияне будут обстреливать нас с неба. Под удар попадут как гражданские, так и военные. Самые опасные дни - 3 декабря, 8 декабря, 9 декабря, 10 декабря, 19 декабря, 21 декабря, 31 декабря и 1 января. Наши ребята, конечно, героически будут давать отпор, но береженого Бог бережет.

Второй важный момент - военные Вооруженных сил Украины откроют какой-то очень важный путь в декабре. Однако пока я не вижу, что война закончится до конца этого года. Российские оккупанты никуда не деваются, но это вопрос времени.

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Наши военные, действительно, герои. Они защищают страну уже почти два года. Они не видят родных, жен, детей, родителей. Поэтому семьи воинов неоднократно высказывали пожелания относительно закона о демобилизации. Как вы думаете, может ли Верховная Рада принять закон о демобилизации после 18 месяцев службы?

Сначала этот закон будут долго дорабатывать, но впоследствии все же примут.

Кого в первую очередь могут отправить домой?

Это будут какие-то возрастные ограничения. То есть речь не о том, сколько человек находится на фронте, как он себя чувствует, какое у него состояние здоровья, не о ранениях, а именно о возрастных ограничениях. Вот так.

Перед Новым годом всегда хочется подвести итоги и конечно поговорить о каких-то победных событиях. Можем ли мы рассчитывать на то, что определенные оккупированные территории вернутся под контроль Украины?

На самом деле большое отступление россиян планируется после марта 2024 года. Это будет определенная волна, которая всплывет с нашей земли. Не вся, но опять-таки это вопрос времени, нашей веры и помощи ВСУ. В первую очередь наши воины освободят территории, которые больше всего пострадали за время войны - города, которые расположены у воды, и города, где есть стратегически важные объекты. Например, там, где Запорожская АЭС или какой-то химический завод или другое опасное предприятие.

Можете назвать слабые места врага?

Все то, что касается воды. Также обратите внимание на их технику, которая на первый взгляд кажется большой и мощной. На самом деле она вся гнилая, старая и дырявая. Дам сейчас такой философский ответ. Чем больше шкаф - тем громче он падает. Еще одно слабое место оккупантов - предстоящая смена власти.

Вы уже знаете, кто может занять место диктатора Владимира Путина?

Это будет кто-то молодой и черноволосый. У него будет совсем другая политика, которая будет нам на руку. Поэтому ждем.

Получим ли мы к концу года дальнобойные ракеты?

Нет, не получим. Зато очень неожиданно и несправедливо будут обвинять военного человека. Мы увидим его в наручниках. Однако впоследствии он отстоит свою честь.

Кстати, в прошлом году, на Новый год, Россия устроила нам "фейерверк". В этом году какие у них планы?

Такие же. В этом можете даже не сомневаться. При чем это будет что-то такое новенькое, глобальное. Опасность будет идти от чего-то маленького, но его будет очень много. Пока я не понимаю, что это значит, но в любом случае вы должны беречь себя и своих детей.

Еще одна волнующая тема, которую стоит обсудить - коронавирус. Игорь Кузин заявил, что появились новые случаи заболеваемости новыми штампами. То есть это может означать, что в стране снова будет карантин?

Определенные ограничения будут, но они не будут на нас так влиять, как в первый раз. Нас уже ничем нельзя напугать.

Чем для Украины закончится 2023 год?

Большой надеждой на нашу победу и на то, что наши земли - это наши земли. Поэтому, народ, пожалуйста, загадываем желание и искренне желаем не только врагам всего плохого, но и себе и нашим воинам всего наилучшего. Высшие силы нас услышат.

Также я говорила, что если вы увидите за окном грязный снег, не выходите на улицу. Еще раз говорю: береженого Бог бережет.

Давайте еще поговорим о более дальновидных планах. Когда могут состояться переговоры между Украиной и Россией?

Я вижу, что в следующем году уже точно должны состояться переговоры, но при некоторых условиях. Во-первых, в России должен быть другой хозяин, а, во-вторых, должна быть новая третья сторона.

То есть будет три участника переговоров - Украина, Россия и страна, которая еще не принимала в этом участия. Две стороны будут хотеть остановить кровопролитие в Украине и остаться с теми территориями, которые каждая страна контролирует в настоящее время. То есть Украина остается со своими городами, а оккупированные территории отходят России. Однако есть и третья сторона переговоров, которая будет настаивать на том, чтобы российская нечисть освободила все наши территории.

Может ли быть какая-то "золотая" середина в этом вопросе?

Мы договоримся на выгодных для нас условиях. Если какую-то территорию мы должны оставить временно, то это будет именно временно. Впоследствии Украина вернется к своим границам.

Мы можем надеяться на то, что в скором времени попадем в ЕС?

Когда я последний раз делала расклад на этот вопрос, то ответ был примерно таким: "Зачем нам идти в союз, которого скоро не будет?" Давайте начнем с того, что нам еще многое нужно сделать для того, чтобы попасть в ЕС.

Однако важно сказать, что к 2028-2029 году ЕС будет очень видоизменен. Его не будет в таком виде, как сегодня, и такого же состава не будет.