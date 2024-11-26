'Путина убьют в следующем году', - астролог Влад Росс

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что ждет Украину в начале зимы, какие города в зоне риска, и почему Путину стоит готовиться к смерти.

Влад, расскажите, какие события будут происходить в Украине в декабре? К чему нам готовиться?

Планета декабря - Нептун, а это значит, что будет много фейков. Будет психологическое давление на украинцев, Россия будет запускать ракеты по жилым домам, чтобы нанести травму людям.

Фронт в принципе замрет. Единственное - оккупанты могут продвигаться в Курахово. Однако большие города они не возьмут.

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Какие города могут пострадать в первую очередь?

Особенно Днепр, Одесса, Сумы. Сложная ситуация будет в Запорожье и Запорожской области. Возможно, Чернигов и Черниговская область. Ну и столица Украины - Киев.

Будет ли Россия запускать по нам оружие "Орешник", которое может переносить ядерную бомбу?

Вообще это старое оружие, которое они переименовали. Ранее оно называлось "Пионер". При этом хочу сказать, что до 2025 года ядерная война отменяется. Пока не состоится инаугурация Дональда Трампа, ничего не будет.

Например, журнал The Economist изобразил ядерный гриб на первой странице, поэтому они думают, что в 2025 году таки будет ядерный взрыв. Но есть нюанс - Трамп может не дожить до этого, так как этот же журнал разместил его фото в красной смертельной рамочке.

Ранее вы говорили о том, что в 2025 году может закончиться война в Украине. Ваш прогноз в силе или что-то изменилось?

Мой прогноз остается, что горячая фаза войны закончится в 2025 году. То есть прекратятся взрывы, бомбардировки и так далее. Однако холодная фаза войны продлится до 2029 года.

Какие события будут происходить в России в ближайшее время?

На них начнут падать самолеты. На выходных сгорел один Superjet, вчера еще один едва не "загремел". На ретроградном Меркурие, до середины октября, такое будет происходить.

Также Россия готовится к перевороту. Они хотят убрать Путина, а точнее его двойника. Уже создана коалиция, которая разрабатывает план по его убийству. Скоро ему придет конец. Кстати, The Economist представил Путина в красной смертельной рамке, как и Дональда Трампа. Поэтому, скорее всего, в следующем году ни одного, ни второго не будет.

Что будет с мобилизацией в декабре?

Она никуда не денется. Наоборот, будет только усиливаться. Будут брать всех. Даже тех, у кого трое детей. Но здесь есть нюанс: если мужчина, у которого трое и больше детей, живет с ними и принимает участие в их воспитании, то он может не беспокоится. Но если он в разводе с супругой, не живет с детьми и не платит алименты, то он вполне вероятно может быть мобилизирован.