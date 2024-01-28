По словам Росса, все может закончиться в следующем году.

Астролог Влад Росс рассказал, в каком году и при каких обстоятельствах закончится война в Украине.

По его словам, Россия капитулирует после деоккупации Крыма и подрыва Крымского моста.

"В осаду брать Крым (будет ВСУ, - УНИАН), куда уже невозможно будет поставлять ни боеприпасы, ни провизию, ни просто чтобы жить даже нормально гражданским людям. Поэтому да, в ближайшее время, это самое главное. И конечно игла находится в яйце: яйцо - это Крым, а игла - это Севастополь. Взятие Севастополя нашими войсками - это будет означать полную победу. И неважно, что будет твориться в Донецке, в Луганске. Когда мы возьмем Севастополь, когда мы возьмем Крым - все, война тут же закончится", - заявил Росс.

Видео дня

Эксперт предполагает, что это может произойти уже в 2025 году. Также Росс говорит, что после окончания войны и победы Украины на пост президента придет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

При этом, считает Росс, в этом году Владимир Зеленский может нанести сокрушительный удар России.

Напомним, ранее астролог назвал города, куда Россия запустит ракеты уже на днях.

Вас также могут заинтересовать новости: