Астролог назвал две ключевые даты, когда Россия может закончить войну

В этом году ждать перемирия не стоит, - Влад Росс.

Астролог Влад Росс рассказал, что есть две даты, когда может закончиться полномасштабная война в Украине, которую 24 февраля 2022 года развязала Россия.

Как рассказал эксперт в интервью "Главреду", 25 декабря 2024 года и 25 июня 2025 года будет повторение напряженного транзита Юпитера и Сатурна. Этот транзит будет ярко себя проявлять и влиять на события в стране в течении всего года.

"Поэтому возможность остановить войну у нас будет 25 декабря и 25 июня 2025-го. Есть вероятность, что напряжение в это время может схлынуть и закончиться перемирием", — считает Влад Росс.

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Однако есть риск, что в эти даты ситуация может развернуться и в не лучшую сторону. Может быть такое, что военные действия только активизируются.

"И апофеоз войны может быть в следующем году, 25 июня. Потому рассчитывать на перемирие в этом году не стоит", - добавил астролог.

Напомним, ранее астролог назвал точный год, когда ВСУ выгонят всех оккупантов. По словам Росса, вскоре у Украины начнется период перерождения.

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