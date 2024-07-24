Влад Росс отметил, что россияне будут пытаться наступать и дальше.

Астролог Влад Росс спрогнозировал новую войну в Украине, если Вооруженные силы не дожмут врага в ближайшее время.

В эфире YouTube-канала PeopleLife он сказал, что ни о каком перемирии речи быть не может, закончить эту войну можно только боевым путем.

По его словам, 19 августа нас ждут знаковые события.

"На небе сложится жесткий квадрат Юпитера и Сатурна. В это время может разразиться новая война или обострятся боевые действия, поэтому ни о каком перемирии не может быть и речи. Август будет тем месяцем, который развернет ситуацию на фронте категорически и все поймут, что нужно дожимать соперника – и с одной стороны, и с другой", - отметил астролог.

Он добавил, что в августе Россия может наступать на некоторые украинские территории, поэтому нам стоит быть готовыми к этому.

"Не хотелось бы заканчивать мрачным прогнозом, но мы должны знать, в любой момент именно в августе враг может пойти на Черниговскую, Киевскую, Житомирскую области. Нам нужно быть очень серьезно подготовлены к этому именно в августе", - отметил Росс.

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