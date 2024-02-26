Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что ждет Украину в марте, какие события будут происходить на фронте, состоятся ли выборы этой весной, а также о том, как смерть Навального повлияет на ход войны.

Влад, дайте прогноз на март. Что небесные светила говорят об этом месяце?

Март приближает нас к началу нового солнечного года. Месяц по большей части связан с энергией Рыб, а это знак смерти для Льва. Луна пройдет в знак Рыб 9-10 марта, а Венера в Рыбах будет усиливать романтику, Марс в этом знаке может заставить действовать тайно, или наоборот все станет явным, Меркурий в Рыбах сулит рассеянность. Это будет неоднозначный месяц, когда будут какие-то подковерные переговоры.

Также в марте могут происходить разного рода перевороты. И самое главное - нас ожидает полнолуние и начало коридора затмений. Он продлится до 8 апреля. Медленный Меркурий в коридоре затмений может усиливать необходимость анализа прошлого опыта, пересмотр важных вещей, исправление ошибок.

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В последней декаде марта лучше ничего не начинать. Любой бизнес не принесет успехов. Финансовые вопросы в марте будут находиться под управлением Венеры в знаке Водолея, до 12 марта. Если вы и хотите начать что-то новое, то лучше всего сделать это в начале месяца.

Самые неприятные дни - с 8 по 10 марта (опасность бомбежек, ДТП, несчастные случаи). В это время лучше не ездить, не летать на самолетах. Кроме того, 8 марта нас может ждать неприятный сюрприз от двойника Путина.

С 23 по 27 марта - стрессовый период, вблизи полнолуния. Могут быть разводы, разрушения связей и прочее.

А так март будет довольно мистическим. Хорошо заняться йогой, открыть духовные практики, ездить на водные курорты, креститься, обретать веру и выходить замуж, особенно после 12 марта, когда Венера выйдет из знака Рыб.

Какие события будут происходить на фронте?

Россия не остановится на достигнутом. Она и дальше продолжит нас "давить". Нам нужно полностью быть мобилизоваными. Кстати, нам дадут оружие. Поэтому мы сможет отбивать атаки врага в Часовом Яру, куда они будут лезть.

Сложная ситуация будет с Купянском, потому что это следующая цель оккупантов. Еще бы я отметил Угледар, потому что там ситуация может быть плачевной. Там будет такая же борьба, как за Авдеевку. Поэтому нам кровь из носу нужно сдержать этот город.

Массированных атак по всей Украине, кроме 8 марта, происходить уже не будет. Ждем конца месяца, когда в РФ может начаться переворот после смерти Алексея Навального. Именно его смерть может стать тем триггером, который начнет расшатывать Московию.

Можете назвать города, жителям которых нужно быть собранными и внимательными из-за опасности ракетных атак?

Запорожье и Запорожская область, Никополь, Кривой Рог, Одесса сейчас очень уязвимая. Все наши порты могут пострадать. Продолжится эпопея войны Харькова и Белгорода, кто кого замочит. Ракеты могут попадать по Хмельницкой области, по Днепру, мощный удар может быть по Киеву.

Стоит ли опасаться наступления на Киев?

До лета точно нет.

Давайте пройдемся по важным новостям. ВСУ вышли из Авдеевки. Как это повлияет на ход войны?

Авдеевка останется в лапах России. Во всяком случае, в ближайшее время. Город стерт с лица Земли. Единственное - мы "грохнули" много россиян и их техники. У нас тоже есть потери, но не такие масштабные как у них.

Недавно стало известно об отставке Валерия Залужного. В связи с этим у многих началась паника. Могут ли в ближайшее время быть еще какие-то отставки?

Да, во второй половине марта может поменяться Кабинет министров. Премьер-министр Денис Шмыгаль может уйти в отставку. Его место может занять Юлия Свириденко. Это будет полный перезапуск власти.

Весной должны состояться выборы. Будут ли они?

В этом году точно нет. А если, например, Петр Порошенко начнет буянить, то его могут посадить. "Весна прийде - саджати будемо". Вот этот слоган "Слуги народа" может стать реальностью для Порошенко.

Сколько людей могут мобилизировать в ближайшее время?

За месяц - 20 тысяч максимум.

Кстати, недавно министр обороны Дании сказал, что Россия в скором времени может напасть на Европу.

Да, война возможна. Главная цель карлика - Сувалкский коридор. Путин сказал, что Польша напала на Германию в 1939 году и именно Польша начала Вторую мировую войну. Поэтому вскоре Польша нападет на Россию. Осенью может быть ядерный удар по Польше или какой-то Балтийской страны.

Подготовка может начаться уже летом. Наиболее вероятно, что это случится с августа по ноябрь. Россия будет сражаться против стран НАТО.

В России сообщили о смерти оппозиционера Алексея Навального. Может ли эта ситуация изменить ход войны?

Нам теперь наконец дадут дальнобойное оружие. И мы теперь можем не стесняться бомбить Москву. Война может закончится, если мы будем жестко, беспощадно и конкретно бомбить столицу РФ.

Кто может стать следующим после Навального?

Это могут быть политик-оппозиционер Владимир Кара-Мурза и политзаключенный Илья Яшин. Говорят, что могут убрать Игоря Стрелкова, но я в это не верю. Своего они точно не убьют. Поэтому могу сказать, что это развод.

В последнее время обрушилось много хейта на Алексея Арестовича. Известно, что он сейчас находится в Америке. Вернется ли он в Украину?

Конечно, вернется, как только будут выборы. Он будет пытаться баллотироваться. Но шансов у него практически ноль войти в парламент.

Еще такой вопрос: стоит ли сейчас покупать доллары и евро?

Самый опасный период мы уже прошли, поэтому сейчас гривна начнет укрепляться. Удивительно, что она не рухнула, при том, что была заблокирована помощь Запада. К счастью, подсуетились японцы и дали нам 11 миллиардов долларов. Курс гривны по отношению к доллару и евро может укрепиться уже в марте.

Сейчас покупать доллары не очень выгодно, лучше это сделать позже, когда гривна еще немного укрепится, с апреля-мая. В этом году лучше всего вкладываться в биткоин. К концу года он может сильно повыситься. Также можно вкладываться в американские ценные бумаги. Они будут расти как на дрожжах благодаря солнечной активности.

И напоследок скажите, закончится ли в этом году полномасштабная война?

Война могла закончиться уже несколько раз. Например, осенью 2022 года. Если бы нам дали оружие, когда мы прорвали Харьков и забрали Херсон... Американцы вдруг перестали нам все давать. В конце 2022 года война могла закончиться, тогда как раз был ретроградный Марс.

Во второй раз война могла закончиться летом 2023 года. Однако мы вновь не получили необходимое оружие, поэтому не подобрались к Крыму. Сейчас я наблюдаю, что нам особо не будут помогать. Поэтому война будет растягиваться до тех пор, пока что-то не произойдет в Кремле. Или в 2025 году она закончится.

В апреле-мае может случиться переворот в России. В этот период к власти может прийти оппозиционер, который выведет все войска с территории Украины. То есть война может закончиться только в двух случаях: 1) нам дадут дальнобойное оружие и мы всех разгромим; 2) переворот в России.