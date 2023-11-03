По их словам, ноябрь будет менее напряженным, чем октябрь.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы сделали прогноз для Украины и выяснили, что ноябрь будет очень важным месяцем для нашей страны.

По их словам, ноябрь принесет Украине позитивные изменения. Во-первых, заканчивается напряженный астрологический период по годовой карте, который длился с 6 сентября 2023 по 6 ноября 2023.

"Данный период мог обострять сферу врагов, проблем, препятствий. Мы видим, что именно в это время Россия решила попробовать перейти в активное военное наступление под Авдеевкой. Также РФ предприняла попытки наступления на политическом фронте, стараясь переманить, а возможно и подкупить политиков в странах, которые являются партнерами Украины, для торможения финансовой и военной помощи. В ноябре этот астрологический период по годовой карте заканчивается. Это может дать положительные сдвиги в этих вопросах", - написали астрологи на своей странице в Instagram.

Видео дня

Во-вторых, продолжили эксперты, в натальной карте Украины заканчивается период некого торможения, который длился с 3 июня 2023 года до 4 ноября 2023. Он был связан с влиянием планеты Сатурн.

"Эта планета в гороскопе Украины оказывает воздействие на Луну и, как следствие, на умы и настроение украинцев. Сатурн мог давать настроение апатии, грусти, пессимизма, что Украину "слили", не дадут ресурсов, что эта война надолго", - говорят эксперты.

По их словам, все эти нюансы усилят положительную тенденцию для украинского государства. То есть мы можем ожидать дополнительной помощи от других стран, а также ВСУ продвинутся в плане освобождения наших территорий.

Напомним, ранее астролог сказал, когда закончится война в Украине.

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