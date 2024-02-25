По словам Росса, война может закончиться в двух случаях.

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, когда боевые действия в Украине сойдут на нет и когда мы наконец узнаем о полной победе над Российской Федерацией.

По словам эксперта, война могла закончится уже несколько раз. Например, осенью 2022 года.

"Если бы нам дали оружие, когда мы прорвали Харьков и забрали Херсон... Американцы вдруг перестали нам все давать. В конце 2022 года война могла закончиться, тогда как раз был ретроградный Марс", - говорит Росс.

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Во второй раз, продолжил астролог, война могла закончиться летом 2023 года. Однако мы вновь не получили необходимое оружие, поэтому не подобрались к Крыму.

"Сейчас я наблюдаю, что нам особо не будут помогать. Поэтому война будет растягиваться до тех пор, пока что-то не произойдет в Кремле. Или в 2025 году она закончится", - добавил астролог.

Он отметил, что в апреле-мае может случиться переворот в России. В этот период к власти может прийти оппозиционер, который выведет все войска с территории Украины.

"Война может закончиться только в двух случаях: 1) нам дадут дальнобойное оружие и мы всех разгромим; 2) переворот в России", - подытожил астролог.

Напомним, ранее астролог назвал города, откуда нужно срочно выехать.

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