Дмитрий Уранус раскрыл страшные планы Путинаю

Астролог Дмитрий Уранус рассказал, что Россия задумала на ближайшее время. По его словам, диктатор Владимир Путин будет пугать народ и планирует сделать большое зло.

Как написал Уранус в своем Telegram-канале, этот месяц, перед "выборами" в России, для ВСУ и Украины будет очень тяжелый. Он говорит, что Путин поставил на кон абсолютно все, чтобы выйти победителем к своим "выборам".

"В оставшейся части февраля и марте (до выборов 17 марта), существует большая опасность для ВСУ не только под Авдеевкой, но и в Запорожском направлении. В карте февральского новолуния есть указания на вероятность потери некоторых территорий и позиций на южном направлении, к югу от Запорожья и Орехова. Запорожье в ближайшее время не возьмут. Обстрелы городов Украины будут частые, крылатыми ракетами 1 раз в 1-2 недели, дронами и баллистическими ракетами – каждый день", - написал Уранус.

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Также он отметил, что жителям прифронтовых городов Донецкой области, особенно жителям Курахово, Украинска, Селидово, Константиновки, Дружковки, Краматорска, Славянска, Покровска лучше выехать в другие части Украины, так как обстрелы и удары по этим городам будут частые, и очень сильные.

"Враг пока не может захватить эти города, но может их разрушить и убить много мирных жителей. В середине февраля, и во вторую половину февраля (в настоящее время), наблюдается соединение транзитных Марса, Плутона и Венеры, точно такая комбинация этих же планет, которая была и во время начала войны в 2022 году, в первые дни войны. Это указывает на особо жестокое время, на насилие, расстрелы и массовые убийства. Это время сильного обострения военных конфликтов. В это время, буквально сейчас, враг планирует нанесение особо жестоких ударов, для устрашения и демонстрации силы. Это время, когда планируется и делается большое зло в мире", - подытожил астролог.

Напомним, ранее провидица сказала, в каком году закончится война в Украине.

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