По словам Тимощук, этот процесс будет долгим.

Астролог и таролог Яна Тимощук рассказала, что есть два сценария развития событий в Украине, один из них - новая фаза войны.

По ее словам, сейчас Россия бесится из-за решений президента Украины Владимира Зеленского, так как они негативно влияют на диктатора Владимира Путина. Поэтому в ближайшее время обстрелы продолжаться.

Однако, как сказала Тимощук в интервью УНИАН, после подрыва Каховской ГЭС Украина может заключить какой-то договор с другими государствами, который поможет ей приблизить победу.

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"Есть два сценария развития событий - или активные боевые действия закончатся в течении восьми месяцев, или пойдет "обнуление" и будет новая фаза войны. Но, согласно карте "Отшельник", за нами сила, поэтому мы в любом случае будем праздновать победу", - сказала астролог.

Она добавила, что сейчас оккупанты находятся в ограничениях: "Они уже попали в ловушку, и дальше ситуация для них будет становиться только хуже и хуже. Поэтому сделать запланированное им не удастся и они начнут убегать".

Напомним, ранее астролог назвала самый тяжелый месяц для Украины.

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