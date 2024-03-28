По словам Тимощук, пауза в войне может наступить уже в этом году.

Астролог Яна Тимощук дала новый прогноз по окончанию войны в Украине. По ее словам, уже в апреле этого года Россия достигнет пика и у нее будет только два выхода из ситуации.

Как рассказала Тимощук в интервью УНИАН, в апреле Россия или остановит войну, или у нее будут большие проблемы на фронтах.

"Может быть какой перерыв, пауза. В России сейчас проигрывается энергия дьявола. То есть многие страны делают все возможное, чтобы уничтожить эту страну", - говорит астролог.

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При этом Тимощук отмечает, что Россия настроена воевать дальше, поэтому рано или поздно она покажет свои клыки.

"Она будет мстить буквально за все и за каждого. У нее есть большой план. Будут происходить события, когда матери будут терять своих детей. Власть РФ думает, что это будет подавлять внешние силы, но, на самом деле, все будет наоборот. Россия настроена воевать и у них достаточно для этого ресурсов. То есть эта страна будет искать себе новых жертв", - добавила астролог.

Также она отметила, что в ближайшее время в РФ будут происходить какие-то расколы.

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