По его словам, это может произойти уже в следующем году.

Астролог Алексей Кириченко сообщил, что 2024 год будет более благоприятным для окончания войны в Украине, чем 2023-й. Поэтому у нас есть все шансы на прекращение огня уже в новом году.

По его словам, в мае 2024 года Украина и Россия достигнут определенных договоренностей, согласно которым ситуация в нашей стране значительно улучшится.

Однако Кириченко говорит, что некоторые ограничения продлятся до августа 2024 года. А вот уже в 2025 году будут открыты границы. То есть в это время начнут выпускать мужчин за границу.

"Сатурн выйдет из Рыб и войдет в Овен летом 2025 года, а это означает, что ситуация с границами станет ясной и прозрачной только в это время. Также усилится планета Уран в Близнецах, отвечающая за свободное передвижение и путешествия", - резюмировал астролог на своем YouTube-канале.

Также астролог отметил, что со временем станет все меньше и меньше людей, которые захотят выезжать за границу.

Напомним, ранее экстрасенс ответила, победит ли Украина в войне с Россией.

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