В августе нас ждет необычная "голубая" Луна, которая случается раз в 2,5-3 года.

Августовское полнолуние 2024 обещает быть очень зрелищным. Осетровая, она же Голубая Луна приблизится на минимальное расстояние к Земле и будет выглядеть больше и ярче обычного. Когда наблюдать это зрелище и как оно повлияет на нас - в материале.

Как называется полнолуние в августе 2024

Августовское полнолуние свое название - Осетровая Луна - получило от индейцев Северной Америки. У племен, которые обитали на берегах Великих озер, август считался самым удачным временем для ловли осетра. Также полнолуние в августе было началом сезона сбора урожая, поэтому эту Луну называли Кукурузным, Зерновым и Рисовым. В других культурах у полнолуния свои названия:

у китайцев - Луна Урожая;

у кельтов - Луна Споров;

у викканов - Травяная Луна;

у чероки - Фруктовая Луна.

В Южном полушарии, где сейчас холодное время года, Луну прозвали Снежная, Волчья и Голодная.

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Голубая Луна - что это такое

Кроме всего, Осетровая Луна в этом году является сезонной Голубой Луной. Сезонная Голубая Луна - это третье по счету полнолуние в этом астрономическом сезоне - то есть, между равноденствиями. Всего в астрономическом сезоне четыре полнолуния.

Сезонные Голубые Луны происходят относительно редко - раз в 2,5-3 года.

Есть еще календарная Голубая Луна - это когда в календарном месяце происходит два полнолуния, то второе называется Голубым. Календарные Голубые Луны случаются довольно часто.

Название "Голубая Луна" не означает реальный цвет спутника - он чаще всего выглядит обычно. Но иногда случается оптическая иллюзия: волны красного цвета рассеивают в воздухе мелкие частицы дыма или пепла, и тогда Луна приобретает голубой оттенок.

Первое суперлуние 2024 года

Августовское полнолуние 2024 будет также суперлунием - оно произойдет около ближайшей к Земле точки орбиты Луны, перигея. Поэтому это полнолуние будет выглядеть больше и ярче, чем обычное.

Среднее расстояние между Луной и Землей - 384 400 км. Но так как орбита Луны - это эллипс, то реальное расстояние изменяется в течение года. Чем ближе спутник подходит к Земле, тем он больше и ярче на небе. Во время суперлуния Луна выглядит на 7% больше и на 16% ярче, чем обычно.

Полнолуние в августе наступит в понедельник, 19 августа, в 21:26 по Киеву (18:26 GMT).

Для невооруженного глаза Луна будет выглядеть полной ночью за сутки до и после момента полнолуния, с 18 по 20 августа. Это будет первое суперлуние 2024 года из 4 суперлуний подряд (!)

Что можно и что нельзя делать в полнолуние в августе 2024

Полная Луна в августе 2024 года будет расположена в созвездии Водолея. По словам астрологов, это время принесет всплеск электрической, революционной энергии, которая спровоцирует пробуждение и мотивирует нас на давно назревшие изменения.

Особенно актуально это будет для людей, рожденных под знаками Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея. Люди, лично затронутые этим событием, с большей вероятностью испытают сильные чувства напряжения, недовольства и разочарования в своей текущей жизненной ситуации. Непредвиденные изменения планов могут открыть для них новые двери и вдохновить на переосмысление себя и принятие радикальных решений.

Что можно делать в полнолуние:

мириться с теми, с кем в ссоре;

завершать начатые ранее дела и задачи - энергия полнолуния поможет в этом;

встречаться с друзьями, общаться, обмениваться идеями;

заниматься творчеством и саморазвитием.

В полнолуние, как известно, в человеке просыпаются скрытые таланты. Если добавить к этому творческую энергию Водолея, то может получиться неплохой творческий старт или новый проект.

Также во время полной Луны усиливаются эмоции, и то, что нужно почувствовать, увидеть и решить, выходит на поверхность - становится больше ясности, и у нас есть возможности получить доступ к новому уровню осознанности.

Что нельзя делать в полнолуние:

принимать важные и судьбоносные решения - их лучше перенести на пару дней, когда "градус" эмоций понизится;

конфликтовать - избегайте споров и различных провокаций;

брать работу сверх нормы и лишние обязательства - возможно переутомление;

заключать крупные финансовые сделки и делать инвестиции, брать и давать в долг;

назначать какие-либо медицинские манипуляции - обостряются хронические болезни, ухудшается свертываемость крови.

Отложите также в это время дальние поездки и работу в саду и огороде.

По словам астрологов, полнолуние в Водолее - это возможность посмотреть на свою жизнь со стороны, с высоты птичьего полета, с более высокой и объективной точки зрения и осознать, не были ли мы слишком эгоистичны или слишком сосредоточены на нашем субъективном опыте и не упустили ли важную информацию или подробности о том, что происходит вокруг нас.

Ранее мы публиковали лунный календарь на август 2024 - какие дни месяца будут благоприятны и когда не следует что-либо начинать.

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