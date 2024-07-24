Когда меняются фазы Луны в августе 2024, благоприятные дни месяца и в какое время не стоит ничего начинать.

В последнем месяце лета мы сможем наблюдать огромное августовское полнолуние под названием суперлуние. Когда оно произойдет и как будут меняться фазы спутника Земли, какие дни - наиболее удачные и когда следует быть осторожными, подскажет лунный календарь на август 2024.

Фазы Луны в августе 2024 - их влияние на человека

Лунный цикл короче календарного месяца и длится в среднем 29,5 дня. За это время Луна меняет четыре фазы:

новолуние - начало цикла, Луна не освещается Солнцем и на небе ее не видно, считается неблагоприятным периодом;

- начало цикла, Луна не освещается Солнцем и на небе ее не видно, считается неблагоприятным периодом; растущий серп, первая четверть и растущая Луна - время от новолуния до полнолуния, Луна растет, этот период благоприятный для начинаний;

- время от новолуния до полнолуния, Луна растет, этот период благоприятный для начинаний; полнолуние - Луна на пике, диск полностью освещен, эта фаза считается неблагоприятной, так как провоцирует эмоции и необдуманные поступки, которые могут иметь плохие последствия;

- Луна на пике, диск полностью освещен, эта фаза считается неблагоприятной, так как провоцирует эмоции и необдуманные поступки, которые могут иметь плохие последствия; убывающая Луна, последняя четверть и убывающий серп - время от полнолуния до следующего новолуния, Луна убывает, период считается благоприятным для отказа от всего, что мешает двигаться вперед и жить.

Как меняются фазы Луны в августе 2024:

Видео дня

Луна убывает - с 1 по 3 августа и с 20 по 31 августа;

новолуние - 4 августа;

Луна растет - с 5 по 18 августа;

полнолуние (суперлуние) - 19 августа.

Солнечных и лунных затмений в этом месяце не будет.

Лунный календарь на август 2024

В этом месяце благоприятных дней больше, чем неблагоприятных:

самые благоприятные дни: 1, 7, 11 августа;

благоприятные дни в целом: 14, 15, 21, 25, 25, 28 августа;

неблагоприятные дни: 4, 19, 22, 23 августа.

Неблагоприятными в некоторых сферах будут 3, 6, 8, 13, 16, 19, 27, а также 30 августа. Остальные дни - нейтральные.

Благоприятные дни в августе 2024 по сферам выглядят так:

начинания : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. финансы : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26.

: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26. работа : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. любовь : 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 30.

: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 30. зубы : 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26.

: 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26. поездки : 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 26, 27, 28.

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