Особое новолуние в январе 2025: что важно сделать и кому улыбнется удача

Что лучше всего делать на новолуние в январе, чтобы обеспечить себе счастливый 2025 год.

Новолуние - это всегда важный период, на который стоит обратить внимание. Когда ближайшее новолуние 2025 и что хорошо делать на новолуние специально для УНИАН рассказала астролог Марина Романова .

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Когда новолуние в этом месяце

Как сообщила Романова, новолуние в Водолее наступит 29 января в 14:36 по киевскому времени (Солнце встретится с Луной в одном градусе - в 10 градусе Водолея). Это новолуние необыкновенное, поскольку закладывает программу года. Согласно китайскому календарю в этот день начинается год Зеленой Деревянной Змеи, который продлится до 16 февраля 2026 года.

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Когда наступит новолуние в январе, будет меняться летняя энергетика. Уходящий год Зеленого Дракона имел активную, мужскую, Ян-скую энергетику, а энергетика нового года (Зеленой Змеи) - Инь-ская, пассивная, женская. Наша сосредоточенность на внешнее проявление, на социальную реализацию и активность с 29 января 2025 года сменится на энергию стабилизации и будет больше касаться внутреннего мира. Углубление в свою внутреннюю вселенную обусловит переоценку наших важных жизненных ценностей и процесс самотрансформации, и эти изменения помогут восстановить мир.

"Следует знать, что смена циклов всегда является стрессовым периодом, связанным с недостатком и перенастройкой энергии, и поэтому новолуние может иметь негативное влияние на самочувствие и настроение людей. Это часто приводит к упадку жизненных сил, депрессии, ошибкам из-за невнимательности, конфликтности во время общения, обострению хронических заболеваний или возникновению новых. В период новолуния также возрастает военная опасность. Поэтому рекомендую быть бдительными и осторожными в течение всего периода новолуния, который выходит за рамки одного дня и продлится с 26 января по 1 февраля", - отметила астролог.

Очищение пространства - можно ли делать уборку на новолуние

Астролог рассказала, можно ли убирать на новолуние и какое на самом деле очищение необходимо.

Для того, чтобы нивелировать негативное влияние новолуния, а также подготовить себя для принятия новых летних энергий, стоит накануне Нового года по китайскому календарю, - 28 января - очистить свое пространство. Для этого можно использовать святую воду или свечу из храма. Советую зажечь свечу и пройти с ней с молитвами по периметру своего дома по стрелке часов. Тоже самое можно сделать и со святой водой, обращая особое внимание на углы в помещении, где собирается негативная энергетика,

- поделилась Романова.

По ее словам, стоит до 28 января завершить все дела и поблагодарить 2024 год за то, что он вам принес. После благодарности и очищения пространства мы сможем войти в Новый год с верой, надеждой, гармонией в душе и мыслях.

Новолуние 2025 - кому из знаков Зодиака повезет, а кому - грозят неудачи

Это новолуние будет чрезвычайно влиятельным на тех Водолеев, которые празднуют свой день рождения с 26 января по 1 февраля. Жизненные события и поведение этих людей в период новолуния закладывают фундамент на целый год. Именно поэтому астролог рекомендовала ответственно отнестись к планированию года, соблюдать пост в еде, излучать позитив, принять участие в благотворительных делах.

К негативному влиянию новолуния также могут быть особенно чувствительны:

Скорпионы, рожденные с 29 октября по 4 ноября;

Львы, рожденные в период с 29 июля по 4 августа;

Тельцы, рожденные с 26 апреля по 2 мая.

Представителям этих знаков Зодиака надо быть осторожными с 26 января по 1 февраля, в частности, не рисковать, не вступать в конфликты и обязательно придерживаться позитива и гармонии.

Для некоторых знаков Зодиака это новолуние может стать отличным стартом и изменить жизнь к лучшему. Речь идет о:

Близнецах, которые родились с 27 мая по 2 июня;

Весах, рожденных с 29 сентября по 5 октября;

Овнах, которые празднуют день рождения с 26 марта по 1 апреля;

Стрельцов, рожденных с 28 ноября до 4 декабря.

Этим людям нужно обязательно использовать точную фазу новолуния - 14 часов 36 минут 29 января - для эффективного планирования, формулировки целей на следующий месяц и целый год. Медитации и молитвы во время новолуния будут иметь у этих людей чрезвычайно мощную силу.

Что не стоит делать на новолуние

По словам Романовой, именно 29 января, когда новолуние, мы можем целенаправленно "запрограммировать" свой следующий год. Для этого в 14:36 по киевскому времени нужно "заякорить" тот позитив, который мы хотим получить в 2025 году.

Поэтому призываю всех присоединиться к коллективной духовной работе: в точную фазу новолуния в своем воображении создать трехмерный образ мирной свободной обновленной цветущей Украины. При этом мы должны ощутить счастье, радость на уровне каждой клеточки тела и попросить благословения на это у Высших Сил. После создания образа мирной Украины советую прописать планы на месяц и на следующий год. Это планирование очень важно для нашего успешного развития и самореализации,

- отметила астролог.

Она добавила, что Зеленая Змея будет больше направлена на то, чтобы мы менялись и духовно росли. Чтобы восстановить мир, преодолеть сложности и осуществить мечты нам, как змее, нужно "снять старую кожу". То есть людям для достижения желаемого следует изменить старое мировоззрение на новое, более прогрессивное.

Водолеи - это знак прогресса, свободы, независимости, уникальности человека. Поэтому обязательно нужно при составлении планов на год включить пункт по развитию своих творческих талантов, своей уникальности.

"Во время новолуния в знаке Рыбы соединятся Венера и Нептун, которые отвечают за эмпатию, творчество, милосердие, волонтерство, единение с Божественным. Именно поэтому будет очень благоприятно, если 29 января мы молитвенно и материально поддержим защитников Украины. У людей по всему миру все больше будут открываться глаза на устойчивую кризисную ситуацию, и они будут стремиться к восстановлению мира в Украине и других странах", - подчеркнула астролог.

Что нельзя делать на новолуние 2025

Прежде всего, новолуние очень не благоприятен для начала новых дел. Помните, что новолуние приходится на период ретроградного Марса, который продлится до 24 февраля 2025 года, и это не очень благоприятное время для новых проектов, которые могут оказаться неэффективными, а также для плановых операций, подачи исков в суд и покупки вещей с моторами (например, автомобилей).

Во время новолуния не стоит перенапрягаться, нервничать, переедать. Недостаток энергии на фоне слишком большой активности может привести к негативным последствиям и болезням.

Нужно особенно беречь себя и своих близких в период с 26 января по 1 февраля.

"Градус новолуния - 10-й градус Водолея достаточно сложный, поскольку он символизирует ограничения и побуждает нас к тому, чтобы мы себя контролировали и сдерживали. Градус предупреждает, что мы можем совершать поступки, о которых позже будем жалеть, потому что они могут стать причиной наших страданий", - предупредила Романова.

В то же время 10-й градус Водолея прекрасно подходит для планирования и может дать публичным людям, в том числе политикам, общественным деятелям, журналистам творческое горение, насыщенность, яркость и уникальность. Энергетика новолуния будет способствовать тем, кто остается верным самому себе и осознает красоту окружающего мира.

Несколько ранее Романова поделилась с УНИАН своим прогнозом на 2025 год .

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