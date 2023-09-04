Китайский гороскоп на сентябрь публикует советы на месяц для всех знаков Зодиака.

У китайцев есть особенный гороскоп, в котором знаки Зодиака определяются годом рождения. В нем совмещаются современные знания про мир и древнеазиатская мудрость. Все знаки Зодиака китайского гороскопа (кроме Дракона) названы в честь животных.

Мы составили китайский гороскоп на сентябрь 2023 и рассказали, как разным знакам успешно провести этот месяц.

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Крыса (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

В сентябре Крысы почувствуют прилив сил и энергии, будто они могут свернуть горы. Вы сможете с легкостью решать любые задачи и преодолевать трудности. На работе всех удивит ваше трудолюбие. Но не забывайте достаточно отдыхать, даже если у вас ещё много обязанностей. Если переусердствуете в этом месяце, то в сентябре вас нагонит выгорание.

Бык (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)

В сентябре гороскоп рекомендует вам внимательнее относиться к своему здоровью. Особенно внимательно нужно следить за питанием. По возможности рекомендуется есть больше сезонных продуктов и всегда смотреть на срок годности. Больше занимайтесь спортом - это залог бодрости и хорошего самочувствия в сентябре.

Тигр (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)

Сентябрь будет у Тигров хорошим месяцем для новых знакомств и налаживания отношений с близкими. Если вы давно хотели сблизиться с кем-то, попросить прощения или признаться в любви - делайте это в сентябре. Вы почувствуете в себе красноречие и силу вдохновлять других. На работе удачно будет складываться деловое общение.

Кролик (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)

Китайский гороскоп на сентябрь для всех знаков рекомендует Кроликам выделять больше времени на родных в сентябре. В первый месяц осени в семье часто будут возникать проблемы и конфликты, которые сможете решить только вы. Не бойтесь настаивать на своем мнении и брать на себя лидерство в семейных вопросах.

Дракон (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

Для Драконов сентябрь будет очень увлекательным месяцем, наполненным интересным общением и новыми знаниями. Если на первый месяц осени выпадут какая-либо поездка или отпуск - всё пройдет незабываемо. Сами Драконы в этом месяце станут интересными собеседниками и почувствуют уверенность в себе. Но не забывайте также интересоваться делами близких, иначе вас посчитают эгоистом.

Змея (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

В сентябре Змеям важно находить баланс между отдыхом и работой. Не стоит перерабатывать, иначе в следующие месяцы вас нагонит выгорание. Позвольте себе не убирать квартиру до блеска и не готовить свежие блюда каждый день, а посвятить время отдыху. Расслабляться лучше на природе или за общением с животными.

Лошадь (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

В сентябре вы сможете с легкостью решать любые конфликты и недоразумения между людьми, к вам часто будут обращаться с советами. В сентябре часто будут ситуации, когда именно вам придется улаживать конфликт между родными. Лошадям удастся помочь другим, но им часто придется выслушивать чужие жалобы и негатив.

Коза (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)

Для Коз сентябрь станет очень удачным месяцем в любовной сфере. Одинокие представителя знака найдут свою любовь, а те, что состоят в отношениях, почувствуют романтический подъем. Гороскоп рекомендует Козам не бояться принимать рискованные решения в сентябре - не только в любви, но также на работе и в деньгах.

Обезьяна (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)

Месяц крайне удачен для поездок и путешествий, а также творчества и спорта. Гороскоп рекомендует Обезьянам провести сентябрь интересно, получить яркие впечатления или освоить новый навык. Всё полученное и выученное в этом месяце очень пригодится вам в дальнейшей жизни.

Петух (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)

В сентябре Петухам стоит сконцентрироваться на карьере. С семьей и со здоровьем проблем у вас не будет, а вот на работе ваш опыт будет очень нужным. Если успешно проявите себя, то значительно возрастет шанс премии или повышения. В конце месяца рекомендуется внимательнее следить за здоровьем.

Собака (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)

Сентябрь будет для представителей этого знака довольно напряженным - увеличиться количество вещей, за которые вы несете ответственность. Этот груз будет давить на вас. Иногда вы будете замечать, что окружающие пытаются переложить на вас свои заботы - такие попытки нужно пресекать.

Свинья (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)

Будьте осторожны со своими словами и внимательнее к окружающим. В сентябре вы часто будете чувствовать, что сказали лишнее или случайно обидели близких. Сами вы также станете более обидчивыми и чувствительными. Из-за этого повышается риск конфликтов с родными, но постарайтесь не воспринимать их слова близко к сердцу.

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