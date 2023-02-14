Китайский гороскоп на февраль подскажет, что ждет знаки восточного календаря и с чем следует быть осторожным.

Китайский гороскоп - древняя система предсказаний, которая основана на солнечно-лунном календаре. 12 знаков этого календаря определяются не числом и месяцем, а годом рождения. Что обещает китайский гороскоп на февраль 2023 для каждого знака восточного календаря - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

Крыса (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

Февраль 2023 нельзя назвать очень удачным для людей, рожденных в год, Крысы. Все дело в ваших отношениях с окружающими, которые могут стать напряженными. Китайский гороскоп советует вам быть очень осторожными в своих словах и поступках - не делайте резких движений и поспешных выводов и все наладится.

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Работа в феврале будет приносить не очень много удовольствия - кажется, что это просто череда нескончаемых задач и обязанностей. Не нужно расстраиваться: глубоко вдохните и начинайте решать проблемы по мере их поступления. Также в феврале нужно подождать с какими-либо денежными вложениями - лучше перенесите их.

Бык (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)

А вот для тех, кто родился в год Быка, февраль 2023 принесет удачу. Особенно в отношениях с любимым человеком - у вас будет сплошная гармония. Есть вероятность, что именно в этом месяце вам сделают предложение.

На работе вы можете получить бонусы или премию за свои прошлые заслуги - и позволите себе сделать покупку своей мечты. Но в феврале китайский гороскоп советует обратить внимание на свое здоровье.

Тигр (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)

Тиграм февраль 2023 обещает удачу в карьерной сфере. Возможно, вас ждет повышение по работе или премия за ваши труды. Это укрепит и без того стабильное финансовое положение и, конечно же, вдохновит вас на новые трудовые подвиги. Смело можете браться за новые проекты - поверьте, они будут очень даже перспективными.

В личной жизни у вас будет не совсем гладко, но виной тому не вы, а внезапные события. Как только все утрясется, к вам тоже вернется мир и гармония.

Кролик (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)

Все очень спокойно в феврале 2023 для тех, кто родился в год Кролика. Китайский гороскоп советует посвятить это время отдыху и своему развитию. Возможно, что во второй половине месяца вам поступит новое предложение по работе, от которого может зависеть ваше будущее.

В личной жизни у холостых Кроликов тоже все стабильно - увы, новых знакомств не предвидится. Семейным гороскоп обещает любовь и полное взаимопонимание.

Дракон (2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

Спокойствие обещает февраль 2023 и Драконам. Не будет лишней суеты и неожиданных поворотов. Придется поднапрячься на работе - возможно, что у вас появится больше задач и обязанностей. Не переживайте - вы справитесь.

Холостым Драконам китайский гороскоп советует внимательнее смотреть по сторонам - вами интересуются. Если объект вам тоже интересен, не упустите шанс и берите ситуацию в свои руки.

Змея (2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

Рожденным в год Змеи китайский гороскоп на февраль 2023 сулит много работы. Могут быть частые командировки, а рабочие задачи не будут решаться так быстро, как вам хотелось бы. Стресс и переутомление могут не лучшим образом отразиться на вашем самочувствии - имейте это в виду и постарайтесь предупредить.

Зато в личной жизни у вас в феврале – чудесный период. Ваши рабочие поездки и отсутствие помогут укрепить отношения с любимым человеком.

Лошадь (2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

Работать, как лошадь, придется в феврале 2023 рожденным в год Лошади. Вы будете очень стараться и, безусловно, ваши труды вознаградят. Но не сейчас: причиной вашего расстройства станут мелкие неприятности, которые то и дело будут менять ваши планы.

Гороскоп советует больше уделять время отдыху - он поможет возобновить вам силы. Также в феврале вам не следует сильно тратиться и делать какие-либо денежные вложения - это может быть рискованно.

Коза (2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)

Тем, кто родился в год Козы, февраль 2023 не понравится. Месяц обещает быть не очень любвеобильным - в личной жизни могут ждать разного рода неприятности. Они будут мешать работе, и у начальства появятся к вам вопросы и претензии.

Китайский гороскоп советует: не берите личную жизнь на работу. Как только у вас получится разделять отношения и работу, все наладится. И последите за своим здоровьем - расстройства могут отобразиться на нем не лучшим образом.

Обезьяна (2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)

Рожденным в год Обезьяны в феврале 2023 будет не до работы - захочется отдохнуть и побольше. Если одно другому не мешает, то почему бы и нет. Но знайте во всем меру: не переедайте и не злоупотребляйте алкоголем, рискуете заработать проблемы со здоровьем.

Проводите больше времени с семьей и уделите внимание пожилым близким людям. Холостым Обезьянам февраль обещает романтику и свидания, которые могут перерасти в серьезные отношения.

Петух (2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)

Февраль 2023 - очень удачный месяц для тех, кто родился в год Петуха. У вас все хорошо и на работе, и в личной жизни. Дела решаются как будто сами по себе, а все ваши идеи и нововведения понравятся руководству.

Холостым Петухам гороскоп сулит встречу с настоящей любовью. Будьте внимательны в это время, чтобы не пройти мимо своей судьбы.

Собака (2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)

Собакам февраль 2023 обещает некоторые размолвки с любимым человеком. Не стоит сильно волноваться - на отношениях они не отразятся. А вот работа особенно порадует: велика вероятность, что вам предложат долгожданное повышение.

Доход у вас будет стабильным, но сильно тратиться пока не советуют. Также в феврале следует обратить внимание на здоровье: работа - работой, а отдыхать все-таки нужно.

Свинья (2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)

Для рожденных в год Свиньи февраль 2023 - счастливый и безоблачный. Романтика будет переполнять отношения со второй половинкой, а если вы одиноки, то последний месяц зимы подарит вам любовь. Будьте взаимны: помните, что, отдавая, мы приобретаем больше.

На работе вас ждут новые перспективные проекты - они принесут вам успех и улучшат материальное положение. Поэтому, как говорится - вперед и с песней. Постарайтесь все успеть за недолгий февральский месяц.

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