Китайский гороскоп на август подскажет, как удачно провести третий месяц лета.

Китайский гороскоп сочетает в себе вековую восточную мудрость и современные знания. В этом гороскопе знак Зодиака определяют по году рождения человека. УНИАН подготовил советы и предостережения на август для каждого восточного знака.

Крыса

Август будет удачным для вас как в карьере, так и в семейной жизни. Видя ваши успехи, завистники начнут выдумывать про вас неприятные вещи и попытаются испортить вам настроение. Постарайтесь не обращать на них внимание.

Бык

В этом месяце вам понадобится терпение в общении с близкими людьми. Ваши друзья и родные часто будут испытывать ваши нервы на прочность, а дети будут капризными и непослушными. Август удачный в карьере, спорте и творчестве.

Тигр

Жизнь приготовила для вас много сюрпризов, и большинство из них будут радостными. Неприятности могут случиться тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете. На этот месяц лучше не строить больших планов, чтобы потом не разочароваться. А вот поездка или отдых будут очень удачными.

Кролик

В августе вы почувствуете необъяснимые перепады настроения и частые приступы тоски. Поднять настроение вам помогут творчество и хобби. Последний месяц лета может быть проблемным в сфере здоровья, поэтому рекомендуется ограничить себя в алкоголе и тяжелой пище.

Дракон

Месяц будет для вас удачным, но только если вы проявите усердие. Выложитесь на максимум, и тогда вы заметите улучшение качества жизни и рост доходов. Не поддавайтесь соблазнам и вредным привычкам. Особенно опасны для вас азартные игры.

Змея

Последний месяц лета принесет вам умиротворение и чувство гармонии. Вы сможете разрешить проблемы, которые давно вас мучают, отпустить старые обиды и досады. В августе вас ожидает очень важное для вашей жизни знакомство. Не упустите его.

Лошадь

Девиз месяца для представителей этого знака: "Тише едешь - дальше будешь". В августе вам лучше забыть о гордости, не ввязываться в конфликты и никому ничего не доказывать. Вы всё равно никого не переубедите, зато нервы будут целее. Ни в коем случае нельзя хвастаться или дерзить окружающим.

Коза

В августе гороскоп советует вам следовать за сердцем, а не за логикой. Даже если все отговаривают вас от какого-то поступка - поступайте по-своему. Однако это не касается финансовой сферы. В деньгах лучше быть экономным и не делать спонтанных покупок.

Обезьяна

В августе представители этого знака попытаются взять на себя слишком много дел, и ни одно не доведут до конца. Постарайтесь определить, что для вас сейчас важнее всего, а какими делами можно пожертвовать. Гороскоп советует вам больше общаться с родными, особенно с родителями - они могут помочь вам в решении ваших проблем.

Петух

Одинокие представители знака могут закрутить бурный роман в августе. Однако для этого вам нужно бывать где-то помимо дома. Гороскоп рекомендует вам закончить лето интересно и разнообразно. Пройдите какой-нибудь обучающий курс, научитесь чему-то новому или бросьте вредную привычку.

Собака

Для этого знака важно избегать стресса и стараться приятно проводить время. Поберегите свою нервную систему. Балуйте себя, чаще бывайте эгоистом и меньше общайтесь с неприятными людьми. Организм щедро отблагодарит вас за такую заботу.

Свинья

В августе вы часто будете чувствовать раздражительность и желание бросить всё. Но гороскоп предупреждает вас: не рубите с плеча! Не бросайте дело, которое у вас пока не получается, и не ссорьтесь с близкими. Если переживете эти трудности, то вселенная щедро наградит вас.

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