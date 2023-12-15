Китайский гороскоп на 2024 год для знаков Зодиака подскажет, как для вас пройдет следующий год.

Китайский гороскоп по году рождения считается очень древним и точным. Мы подготовили китайский гороскоп на 2024 год для Тельцов, рожденных в разные года. Прогноз на следующий год подготовил известный украинский астролог Макс Гордеев - instagram.com/maxgord.

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Крыса

Для Крыс в 2024 году главный акцент будет сделан на сфере работы и денег. Тем, кто вынашивает планы о создании собственного бизнеса, я рекомендую пока отложить начинания. Постарайтесь сосредоточить усилия на своей основной работе, это принесет хорошие плоды. Так вы сможете увеличить свои доходы. Наконец появится возможность не только тратить, но и откладывать деньги.

Бык

Быки могут долго терпеть, но потом впадать в ярость. Огненный темперамент Дракона способствует таким проявлениям. Постарайтесь контролировать свой нрав в отношениях с коллегами и начальством. Звезды запланировали для вас карьерный рост. В личной жизни тоже проявляйте себя доброжелательно, тогда отношения с партнером подарят ощущение счастья.

Тигр

Тельцам-Тиграм в год Дракона стоит контролировать свой финансовый поток. Весной они могут столкнуться с материальными трудностями. К лету ситуация наладится, но это потребует упорного труда. Проявите благоразумие и терпение. Помните, что на смену черной полосе всегда приходит белая. Китайский гороскоп для Тельцов советует сохранять оптимизм и никогда не опускать руки.

Кролик

Кролики в последнее время ловят себя на том, что им хочется попробовать в жизни что-то новое. В год Дракона судьба предоставит им такой шанс. Заведите себе хобби, о котором давно мечтали. Велика вероятность того, что в дальнейшем освоенное занятие станет делом всей вашей жизни.

Дракон

Тем Тельцам, кто родился под знаком Дракона, будет покровительствовать сам талисман года. Эти люди переживут настоящий расцвет, будут находиться на пике своих физических и умственных способностей, что многократно усилит их обаяние. Ожидайте взлета по карьерной лестнице. Плоды труда можно будет пожинать во второй половине 2024 года.

Змея

Змея считается отдаленным родственником Дракона. Покровитель 2024 года поможет чувствовать себя спокойно и уверенно в течение всего года. Положение дел тоже будет стабильным. Змеям не угрожают проблемы с деньгами, отношениями и карьерой. Все, чего они захотят, будет приходить легко.

Лошадь

Тельцам-Лошадям захочется в наступающем году красивых отношений, романтики, страсти. Дракон обеспечит им новые знакомства. Но вот удержать баланс в паре будет непросто. Всему виной неукротимый характер тех, кто родился в год Лошади. Для обретения личного счастья постарайтесь находить компромиссы.

Коза

Козы славятся импульсивным характером и часто сами создают себе проблемы. В 2024 году самое время заняться работой над собой и стать лучше. Нежелание меняться приведет к возникновению конфликтов с коллегами и близкими. Ссоры, претензии, обиды - откажитесь от этого, и жизнь засияет новыми красками. Давно замечено, стоит изменить себя, как сразу меняется мир вокруг.

Обезьяна

Тельцы-Обезьяны довольно любознательны и жизнерадостны от рождения. Дракон сделает их жизнь интересной, подбрасывая приятные сюрпризы в первом полугодии. Вторая половина года обезьянам понравится меньше. В этот период возможны проблемы с деньгами. Понадобится сделать усилие, чтобы найти выход. Так что не расслабляйтесь.

Петух

Рожденных в год Петуха Тельцов в следующем году ждут деловые знакомства. Новые связи помогут ускоренно строить карьеру. Закономерным результатом станет улучшение материального положения. Китайский гороскоп для Тельцов на 2024 год советует Петухам не быть высокомерными и терпимее относится к близким людям. В любовной сфере дела останутся на прежнем уровне, и это замечательно.

Собака

Для Собак в год Дракона наступит интересное время. Им захочется получить новые впечатления, отправившись в путешествие. Не стоит себе отказывать в этом желании. Дальние поездки станут отличным поводом испытать себя и сделать важные открытия. Вы сможете выявить в себе качества, о которых не подозревали, и улучшить отношения с окружающими.

Кабан

Кабанам придется прокачать себя сразу в нескольких направлениях. Обязательно измените имидж, изменив прическу и другие детали внешнего вида. Стоит подумать и о тех сферах, в которых не клеятся дела. Добиться улучшения положения вы сможете, изменив стратегию действий. Почитайте нужную литературу. А вот тратить деньги на курсы по самосовершенствованию не стоит.

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