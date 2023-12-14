Китайский гороскоп на 2024 год для знаков Зодиака подскажет, как для вас пройдет следующий год.

Китайский гороскоп по году рождения считается очень древним и точным. Мы подготовили китайский гороскоп на 2024 год для Овнов, рожденных в разные года. Прогноз на следующий год подготовил известный украинский астролог Макс Гордеев - instagram.com/maxgord.

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Крыса

Крыс в 2024 году посетит идея об открытии собственного бизнеса. Уверяю вас, это не лучшая идея. Пока что надо сосредоточить усилия на карьере по найму. Если полностью отдаваться работе, появится возможность приличного заработка. Рассматривать мысль об открытии своего дела можно будет позже, в более благоприятный для этого год.

Бык

Быков в начале 2024 года ожидает бурная личная жизнь, а вот с деньгами могут возникать проблемы. К осени ситуация уравновесится. Чтобы финансы поступали регулярно и в достаточном количестве, необходимо изменить тактику поведения. Быкам нужно стать более гибкими. Это поможет наладить отношения с коллегами и начальством.

Тигр

Овны, рожденные в год Тигра, вдвойне амбициозны и подвержены риску. В 2024 году эти черты характера пойдут им на пользу. Представителей знака ждет большой успех, если они решатся сменить род деятельности. Впрочем, те, кого все устраивает, могут оставаться там, где они есть, не переходя на новый уровень.

Кролик

Для Кроликов грядущий год обещает быть интересным. Судьба даст им шанс на новые знакомства и расширение сферы досуга. В сознании Кроликов закрепится мысль: жизнь одна и надо прожить ее максимально ярко. Но самоконтроль терять, все же, не стоит, иначе до конца года можно осознать, что ресурсы были потрачены не на те цели. Китайский гороскоп для Овнов советует понять, что для вас важнее всего.

Дракон

Овнам, родившимся в год Дракона, в 2024 году повезет больше, чем другим. Успехи в карьере будут гармонично сочетаться со счастьем в личной жизни. Если до этого вы чувствовали себя отстающим, появится шанс опередить других. Вас ждет много интересных знакомств. Не пропустите людей, присутствие которых сделает ваш мир лучше.

Змея

Овны-Змеи отличаются конфликтным, сложным характером. Дракон может усилить эти качества. Держите себя в узде. Негативные проявления могут оттолкнуть окружение. В результате вы рискуете получить проблемы на работе и в личной жизни. Улучшить характер можно, освоив навыки самоконтроля и повысив осознанность.

Лошадь

Лошади захотят вложиться в новое хобби, выбранное занятие пойдет на пользу их саморазвитию. Тяга к новизне этим не ограничится. Представители знака будут активно знакомиться с людьми. Полезные знакомства пригодятся позже для усиления позиций в карьере и бизнесе. Одиночки в 2024 могут встретить верного спутника жизни.

Коза

Рожденные в год Козы отличаются высокой активностью, деловитостью, решительностью. Эти качества станут залогом успеха в различных сферах. Весной представителей знака ждет взлет в карьере. Козы настолько ярко проявят себя, что затмят всех конкурентов. Китайский гороскоп для Овнов на 2024 год советует Овнам-Козам не боятся нового и осваивать дополнительные навыки.

Обезьяна

Обезьянам в 2024 году очень захочется быть активными и заметными. Однако звезды советуют вести себя тише. В год Дракона у обезьян возрастает риск получения травм. Это может быть напрямую связано со спортом. Выберите для себя спокойные виды физической активности. Можно заняться скандинавской ходьбой, плаванием, пилатесом.

Петух

Овны-Петухи в год Дракона почувствуют себя везунчиками. Их ожидают денежные поступления, приятные знакомства, интересные открытия. Прожив этот период насыщенно и интересно, вы сможете почувствовать себя на ступень выше. Многие захотят улучшить свою физическую форму и внешность, приобрести новые навыки.

Собака

У Собак все будет хорошо. Но им захочется большего. Представители знака сконцентрируют свое внимание на материальной сфере. Всем, кто хочет увеличить свой доход, придется подумать о новой работе. Желательно, чтобы род деятельности кардинально отличался от того, чем приходилось заниматься до этого.

Кабан

У Кабанов обострится интерес к противоположному полу. Эти люди будут много времени уделять работе над собой, стремясь к улучшению. Достигнутая в результате привлекательность даст уверенность в собственных силах. Однако помните, количество поклонников и поклонниц не всегда переходит в качество. Сосредоточьте внимание на одном претенденте, который покажется самым достойным.

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