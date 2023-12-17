Китайский гороскоп на 2024 год для знаков Зодиака подскажет, как для пройдет следующий год у Козерогов.

Китайский гороскоп по году рождения считается очень древним и точным. Мы подготовили китайский гороскоп на 2024 год для Козерогов, рожденных в разные года. Прогноз на следующий год подготовил известный украинский астролог Макс Гордеев - instagram.com/maxgord.

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Крыса

Вам необходимо быть более осмотрительными в выборе деловых партнеров, друзей и нового спутника жизни. Не спешите отказываться от прежних связей, возможно, кому-нибудь из близких можно дать второй шанс. Благоприятны дальние поездки и крупные покупки.

Бык

Быкам не стоит в этот период надеяться на случай и доверять деньги случайным проектам. Им благоприятнее пока оставаться в стойле: развивать уже имеющееся, отложив глобальные изменения в делах на потом. Летом и осенью удастся заработать неплохие деньги и порадовать себя в отпуске.

Тигр

Тиграм звезды советуют без сожаления рвать поднадоевшие связи: как в работе, так и в личной жизни. Начало осени для этого-самый благоприятный момент. Не бойтесь поспешных решений, чем быстрее действовать, тем лучше для вашего будущего. Китайский гороскоп для Козерогов рекомендует вам не терпеть неприятных для вас людей.

Кролик

Представителям Кроликов стоит больше развлекаться и сбавить обороты на работе. Всех денег все равно не получить, да с ними и так все в порядке. Не забывайте о досуге, иначе есть риск нарваться на хронический стресс.

Дракон

Свой год Дракон рекомендует провести в трудах, если есть цель увеличить прибыль и качество жизни. Волшебных преобразований не будет, если лениться, зато тех, кто будет работать, засучив рукава, судьба позабавит и немало.

Змея

Змей ждет потрясающий успех во всем. Одинокие представители знака смогут обзавестись постоянным спутником жизни, бездетные - родить, жаждущие признания на работе - получить неплохие деловые предложения или перспективное место.

Конь

Вам нужен длительный отдых и изменение образа жизни. Скорректируйте режим дня, больше спите, наладьте питание. Высок риск обострения хронических патологий, поэтому важно щадить организм и не перегружать нервную систему.

Коза

Коз ждет насыщенное общение, решение семейных вопросов. Может понадобиться помощь близких людей, а некоторым придется помогать. На работе и в быту также ждет немало различных хлопот, как мелких, так и серьезных. В перерывах между делами нельзя забывать и о себе - занимайтесь здоровьем, делайте приятные покупки.

Обезьяна

Создание или укрепление брака выйдет для обезьян на первый план. Возможно рождение или усыновление ребенка, смена места жительства. Работу в этом году менять нежелательно, тем более, что на старом месте изменения также не исключены.

Петух

Серьезно подумайте, как можно приумножить имеющиеся накопления - в конце года у вас вырастут расходы. Можно расширить бизнес, монетизировать хобби, начать экономить. Велики шансы выиграть в лотерею или получить неожиданное наследство.

Собака

Рекомендуется чередовать повседневные рутинные обязанности с периодами расслабления и интересным отдыхом. В середине года накопившаяся усталость может привести к эмоциональному застою, устройте себе профилактику: уезжайте в отпуск, найдите новое увлечение.

Кабан

Целеустремленность и упорство доведут Кабанов до завершения всех намеченных планов. Удача будет сопутствовать во всем: от случайных знакомств до построения нового бизнеса или создания семьи. Дерзайте и ничего не бойтесь. Китайский гороскоп для Козерогов на 2024 год советует прислушиваться к своей интуиции - правда на вашей стороне.

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