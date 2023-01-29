Эксперт говорит, что повезет далеко не всем.

Мастер фен-шуя Давид Векуа рассказал, что в 2023 году некоторые знаки Зодиака могут столкнуться с жизненными испытаниями - их жду вызовы, которые придется преодолевать.

Но, как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", есть и те, кому Черный Водяной Кролик принесет удачу.

Кому повезет в 2023-м

Например, людям, рожденным в год Кролика, нельзя бояться принимать решения. Они должны смело принимать все вызовы и идти вперед.

А вот, если вы по китайскому гороскопу Собака, - 2023-й будет для вас очень удачным. Вы обретете гармонию и новые возможности. Эксперт советует вам держать руку на пульсе.

Также Черный Водяной Кролик порадует людей, рожденных в год Свиньи и Козы. Эти два знака - друзья хозяина года.

Кого ждут испытания в 2023-м

Для рожденных в год Петуха это будет самый сложный год. По словам эксперта, эти люди должны пройти внутреннюю трансформацию, также будут и другие изменения. Вы можете начать задавать себе вопросы "Кто я?", "Чего хочу?", "Как быть?"

Напомним, ранее астролог назвала 9 городов, которые вскоре будут под огнем.

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