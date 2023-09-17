В их жизни наступает "белая" полоса.

Эзотерики назвали несколько знаков Зодиака, для которых конец сентяборя будет крайне удачным. Звезды будут на их стороне, поэтому у них не возникнет повода для беспокойства.

Близнецы

Близнецы наконец-то смогут закончить всю работу, которую откладывали на потом. Делать это придется к экстренном режиме, так как вскоре у них появятся более серьезные задачи. Не переживайте, потому что вы со всем справитесь. Заручитесь поддержкой единомышленников, близких людей, начальства. Прислушивайтесь к советам более старшего и опытного поколения. Тогда вы сможете все сделать на высшем уровне.

Видео дня

Кроме того, ваши старания будут хорошо оценены. Можете расчитывать на повышение и премию. В конце месяца Близнецы могут порадовать себя крупной покупкой, о которой давно мечтали.

Скорпион

Сентябрь - месяц вдохновения для вас. Уже совсем скоро вы можете найти музу, если она ранее вас покинула. Это может быть как новое хобби, так и новый человек в вашей жизни. Вы будете заряжены невероятной энергией, которая позволит вам преодолеть все преграды и выйти на новый уровень.

В работе у вас все будет хорошо, поэтому в этой сфере у вас нет никаких поводов для беспокойств. Однако приятное волнение вас ждет в личной жизни. Вы можете встретить свою судьбу, с которой уже совсем скоро сыграете свадьбу. Ваши отношения будут развиваться очень быстро.

Напомним, какие знаки Зодиака сказочно разбогатеют.

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