Оказывается, что на многое влияет Стихия.

Астрологи рассказали, что на взаимоотношения между людьми влияет не только их знак Зодиака, но и сама Стихия. У некоторых пар очень сильная кармическая связь, поэтому их любовь может быть долговечной.

Земля и Вода

Идеально друг другу подходят Стихии Воды и Земли. В этих парах Вода подпитывает Землю, так как представители последней Стихии не могут самостоятельно принимать решения. А вот земляные знаки Зодиака умеют брать на себя ответственность и всегда готовы подставить свое плечо. Поэтому им вместе будет очень комфортно, легко и непринужденно.

Водные знаки Зодиака: Скорпион, Рак, Рыбы

Земляные знаки Зодиака: Телец, Козерог, Дева

Огонь и Воздух

Читайте также3 знака Зодиака среди женщин, которые могут завоевать любого мужчинуСтихия Воздух будет только раздувать Огонь и делать его максимально жгучим и ярким. В этой паре представители огненного знака Зодиака будут лидерами, именно они будут сиять. Но в целом такое положение дел будет устраивать воздушных знаков Зодиака, ведь они более приземленные в своих проявлениях.

Огненные знаки Зодиака: Овен, Лев, Стрелец

Воздушные знаки Зодиака: Водолей, Близнецы, Весы

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что трем знакам Зодиака этой осенью необходимо отправиться в путешествие.

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Автор: Диана Могилевич