Представители воздушной стихии всегда очаровательны, обаятельны и окружены толпами поклонников. Из-за высокого уровня эмпатии и чувствительности, им просто необходим хороший защитный оберег в виде полудрагоценного камня.
- Камни по знаку Зодиака для Весов
- Камни по дате рождения для Весов
- Камни для женщин
- Камни для мужчин
- Какие камни нельзя носить Весам
Камни по знаку Зодиака для Весов
Главные камни
- Аквамарин - символ верности и крепких чувств. Также этот камень добавляет решительности и смелости Весам. Поможет раскрыть свой потенциал и достичь желаемого.
- Лазурит - заставляет представителей знака быть более настойчивыми и не только подавать хорошие идеи, но и реализовывать их. Благодаря влиянию лазурита Весы могут быстро продвигаться по карьерной лестнице.
- Опал - помогают одолеть робость и стеснительность, придают человеку веру в себя. Главное, чтобы владелец был порядочным человеком, иначе камень будет действовать негативно.
- Турмалин - стабилизирует эмоциональное состояние, не позволяет Весам поддаваться переменам настроения.
Камни по дате рождения для Весов
24 сентября - 3 октября
- аметист;
- авантюрин;
- малахит;
- хризолит;
- любая яшма, кроме "алой".
4 октября - 13 октября
- горный хрусталь;
- малахит;
- рубин.
14 октября - 23 октября
- берилл;
- бесцветный или желтый сапфир;
- топаз;
- цитрин.
Камни для женщин
Опал поможет уравновесить эмоциональное состояние, подарит женщине надежность своих убеждений. Бирюза защищает от дурных людей, также камень помогает в путешествиях. Аметист влияет на внешность - делает женщину более привлекательной и раскрывает творческие способности.
Камни для мужчин
Аквамарин подарит уверенность в себе, поможет укрепить характер и не опускать руки при малейших ударах судьбы. Турмалин укрепит веру в собственные силы. Камень влияет на рациональное мышление. Циркон сделает мужчину более убедительным и поможет продвинуться по карьерной лестнице.
Какие камни нельзя носить Весам
- адуляр;
- гагат;
- жадеит;
- оникс;
- сардоникс;
- сердолик.
Астрологи и специалисты по камням считают, что Весам лучше всего подходят камни "осенних" оттенков: желтые, золотые, оранжевые и зеленые.
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