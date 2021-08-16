Прирожденные эстеты - Весы, как никто другой, знают толк в наслаждении.

Представители воздушной стихии всегда очаровательны, обаятельны и окружены толпами поклонников. Из-за высокого уровня эмпатии и чувствительности, им просто необходим хороший защитный оберег в виде полудрагоценного камня.

Камни по знаку Зодиака для Весов

Главные камни

Аквамарин - символ верности и крепких чувств. Также этот камень добавляет решительности и смелости Весам. Поможет раскрыть свой потенциал и достичь желаемого.

- символ верности и крепких чувств. Также этот камень добавляет решительности и смелости Весам. Поможет раскрыть свой потенциал и достичь желаемого. Лазурит - заставляет представителей знака быть более настойчивыми и не только подавать хорошие идеи, но и реализовывать их. Благодаря влиянию лазурита Весы могут быстро продвигаться по карьерной лестнице.

- заставляет представителей знака быть более настойчивыми и не только подавать хорошие идеи, но и реализовывать их. Благодаря влиянию лазурита Весы могут быстро продвигаться по карьерной лестнице. Опал - помогают одолеть робость и стеснительность, придают человеку веру в себя. Главное, чтобы владелец был порядочным человеком, иначе камень будет действовать негативно.

- помогают одолеть робость и стеснительность, придают человеку веру в себя. Главное, чтобы владелец был порядочным человеком, иначе камень будет действовать негативно. Турмалин - стабилизирует эмоциональное состояние, не позволяет Весам поддаваться переменам настроения.

Камни по дате рождения для Весов

24 сентября - 3 октября

аметист;

авантюрин;

малахит;

хризолит;

любая яшма, кроме "алой".

4 октября - 13 октября

горный хрусталь;

малахит;

рубин.

14 октября - 23 октября

берилл;

бесцветный или желтый сапфир;

топаз;

цитрин.

Камни для женщин

Опал поможет уравновесить эмоциональное состояние, подарит женщине надежность своих убеждений. Бирюза защищает от дурных людей, также камень помогает в путешествиях. Аметист влияет на внешность - делает женщину более привлекательной и раскрывает творческие способности.

Камни для мужчин

Аквамарин подарит уверенность в себе, поможет укрепить характер и не опускать руки при малейших ударах судьбы. Турмалин укрепит веру в собственные силы. Камень влияет на рациональное мышление. Циркон сделает мужчину более убедительным и поможет продвинуться по карьерной лестнице.

Какие камни нельзя носить Весам

адуляр;

гагат;

жадеит;

оникс;

сардоникс;

сердолик.

Астрологи и специалисты по камням считают, что Весам лучше всего подходят камни "осенних" оттенков: желтые, золотые, оранжевые и зеленые.

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Автор: Кристина Кащавцева