Стрельцы - независимые искатели приключений, которым нужен свой оберег.

Эзотерики утверждают, что буйный нрав Стрельцов и двойственная натура нередко становятся камнем раздора между физическим и духовным состоянием представителей знака. Мы расскажем, какой камень носить на теле, чтобы сбалансировать это состояние.

Камни по знаку Зодиака для Стрельца

Главные камни

Гранат - один из самых важных камней для Стрельца. В путешествиях он защитит от катастроф и бед, а в повседневной жизни - от злых людей и сплетен. Налаживает взаимоотношения между партнерами и помогает расти в карьере.

- один из самых важных камней для Стрельца. В путешествиях он защитит от катастроф и бед, а в повседневной жизни - от злых людей и сплетен. Налаживает взаимоотношения между партнерами и помогает расти в карьере. Синий сапфир - научит Стрельцов хранить тайны и быть более сдержанными. Активирует тягу к знаниям, помогает распознать ложь и лицемерие в людях.

- научит Стрельцов хранить тайны и быть более сдержанными. Активирует тягу к знаниям, помогает распознать ложь и лицемерие в людях. Топаз - продлевает молодость, притягивает деньги. Нейтрализует завистников, бережет владельца от дурного влияния со стороны. Чаще всего украшения с топазом носят женщины.

- продлевает молодость, притягивает деньги. Нейтрализует завистников, бережет владельца от дурного влияния со стороны. Чаще всего украшения с топазом носят женщины. Хризолит - способен умерить пылкий нрав Стрельцов и научить их контролировать свои эмоции, быть более тактичными.

Камни по дате рождения для Стрельца

23 ноября - 2 декабря

кровавая яшма;

лазурит.

3 декабря - 12 декабря

аквамарин;

халцедон.

13 декабря - 21 декабря

аметист;

изумруд.

Камни для женщин

Аметист помогает быстро продвигаться по карьерной лестнице, снимает напряжение и усталость. Развивает интеллектуальные способности, учит рациональному мышлению. Яшма учит контролировать эмоции, снижает вспыльчивость и импульсивность. Бирюза способствует переменам и улучшает состояние здоровья женщины-Стрельца.

Камни для мужчин

Обсидиан укрепляет веру в себя, придает сил и энергии владельцу. Кроме того, защищает от сглаза и порчи. Циркон помогает не опустить руки в сложной ситуации, учит мужчину-Стрельца видеть ложь и обман. Гранат улучшает взаимоотношения с близкими людьми и развивает в человеке эмпатию.

Какие камни нельзя носить Стрельцам

опал черного цвета;

родонит;

топаз желтого цвета;

сапфир желтого цвета.

Помните о том, что все украшения, которые вы носите в качестве оберегов, должны быть оправлены в платину или серебро.

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Автор: Кристина Кащавцева