Эзотерики утверждают, что буйный нрав Стрельцов и двойственная натура нередко становятся камнем раздора между физическим и духовным состоянием представителей знака. Мы расскажем, какой камень носить на теле, чтобы сбалансировать это состояние.
- Камни по знаку Зодиака для Стрельца
- Камни по дате рождения для Стрельца
- Камни для женщин
- Камни для мужчин
- Какие камни нельзя носить Стрельцам
Камни по знаку Зодиака для Стрельца
Главные камни
- Гранат - один из самых важных камней для Стрельца. В путешествиях он защитит от катастроф и бед, а в повседневной жизни - от злых людей и сплетен. Налаживает взаимоотношения между партнерами и помогает расти в карьере.
- Синий сапфир - научит Стрельцов хранить тайны и быть более сдержанными. Активирует тягу к знаниям, помогает распознать ложь и лицемерие в людях.
- Топаз - продлевает молодость, притягивает деньги. Нейтрализует завистников, бережет владельца от дурного влияния со стороны. Чаще всего украшения с топазом носят женщины.
- Хризолит - способен умерить пылкий нрав Стрельцов и научить их контролировать свои эмоции, быть более тактичными.
Камни по дате рождения для Стрельца
23 ноября - 2 декабря
- кровавая яшма;
- лазурит.
3 декабря - 12 декабря
- аквамарин;
- халцедон.
13 декабря - 21 декабря
- аметист;
- изумруд.
Камни для женщин
Аметист помогает быстро продвигаться по карьерной лестнице, снимает напряжение и усталость. Развивает интеллектуальные способности, учит рациональному мышлению. Яшма учит контролировать эмоции, снижает вспыльчивость и импульсивность. Бирюза способствует переменам и улучшает состояние здоровья женщины-Стрельца.
Камни для мужчин
Обсидиан укрепляет веру в себя, придает сил и энергии владельцу. Кроме того, защищает от сглаза и порчи. Циркон помогает не опустить руки в сложной ситуации, учит мужчину-Стрельца видеть ложь и обман. Гранат улучшает взаимоотношения с близкими людьми и развивает в человеке эмпатию.
Какие камни нельзя носить Стрельцам
- опал черного цвета;
- родонит;
- топаз желтого цвета;
- сапфир желтого цвета.
Помните о том, что все украшения, которые вы носите в качестве оберегов, должны быть оправлены в платину или серебро.
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