Далеко не все знаки Зодиака умеют любить, быть верными и стабильными в отношениях.

Каждой женщине хочется, чтобы ее избранник воспринимал ее, как единственную и неповторимую. Однако с некоторыми мужчинами вместо тихой семейной гавани получается только буря в стакане. УНИАН расскажет, какой из знаков Зодиака не умеет любить на самом деле.

Какие знаки Зодиака не могут жить вместе со своим партнером всю жизнь

Выбирая себе спутника по жизни, нужно смотреть не только на его внешность и достижения, но и на знаки Зодиака - как бы это ни было странно или смешно, но в некоторых случаях астрология действительно помогает. К примеру, с помощью этой методики можно выяснить, стоит ли ждать от мужчины преданности и верности.

Стрелец

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Огненные знаки Зодиака славятся своей активностью, харизмой и энергичностью. Однако есть у них, кроме манящих качеств, и негативные - Стрельцам быстро наскучивает однообразие. Если партнер не найдет новых ощущений в профессии или хобби, то начнет искать "на стороне".

К тому же, Стрельцы очень боятся потерять свою свободу и часто нуждаются в одиночестве, поэтому редко соглашаются на совместное проживание или даже брак. Для огненного знака важно, чтобы он имел возможность быть один, когда ему это нужно, а также чтобы с партнером было интересно. Если Стрелец почувствует, что разгадал вас, или вы начнете "душить" его своей любовью, будьте уверены - он уйдет, и ничто его не остановит, даже дети.

Он вас не держит и не отпускает, потому что не может посягать на вашу свободу, так как не хочет, чтобы забирали это право у него.

Скорпион

Земные знаки Зодиака, как правило, довольно стабильны, но только не Скорпион. Именно в отношениях с ним вы будете чувствовать эмоциональные качели - то вас любят больше жизни, то ненавидят сильнее морской капусты. Единственное, что могут сказать вам Скорпионы - это "Привыкнешь". И все - других вариантов нет.

Если вы готовы каждую минуту приспосабливаться к частым перепадам настроения, нестабильному характеру и смене отношения лично к вам - можете попробовать выдержать отношения со Скорпионом.

Он вас не держит и не отпускает, потому что вы - не самое главное в жизни человека, и если вы захотите уйти, вряд ли кто-то будет останавливать.

Рак

Водные знаки Зодиака, такие как Рак, славятся устойчивой неуверенностью в себе. Они ищут надежного партнера, который смог бы решить их проблемы вместо них самих. Именно поэтому вряд ли Рак будет любить вас на самом деле - скорее всего, он просто найдет "удобный диван", на который можно усесться и забросить ноги на стол. Да, обязательно - в ботинках.

Более того - Рак не привык винить самого себя в своих бедах, как правило "крайним" окажется кто-то другой, чаще всего - партнер. Так что, приготовьтесь выслушивать обвинения во всех грехах и постоянно пытаться угодить человеку, если хотите быть с Раком.

Он вас не держит и не отпускает, потому что тонет в своих вечных депрессиях и поисках поддержки, ему совершенно не важно, как чувствует себя партнер, главное, чтобы Рак был спокоен и счастлив.

Близнецы

Воздушные знаки Зодиака, к которым относятся Близнецы, очень переменчивы. Они, кажется, до конца жизни не осознают, чего хотят на самом деле. "Сегодня - одно, завтра - другое" - девиз Близнецов на все времена. Сначала они выбирают себе размеренного и понимающего человека, а потом им становится скучно - хочется яркости, красок и впечатлений.

Близнецы вполне спокойно могут завести любовника или любовницу, а даже если этого не произошло, то менять свои планы каждый день и противоречить собственным убеждениям. Если готовы попробовать себя в роли попрыгунчика по камушкам над непрогнозируемым вулканом - добро пожаловать в отношения с Близнецом.

Он вас не держит и не отпускает, потому что сам не знает, нужны вы ему или нет, ведь даже обещания можно сначала дать, а потом забрать.

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