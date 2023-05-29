Рассказываем, какие мужчины лучшие в постели - присмотритесь к ним.

Астрологи утверждают, что выбирать мужчину нужно именно по знаку Зодиака - так выше шансы на долгосрочный и счастливый союз. Конечно, необходимо присматриваться и к другим качествам человека, но выяснить его возможность доставить удовольствие - не лишнее. УНИАН расскажет, какой он - самый горячий знак Зодиака - мужчина, который отправит вас на седьмое небо.

Рейтинг любовников по знаку Зодиака - ТОП-3 лучших

Сексуальные возможности мужчины зависят, конечно, не только от знака Зодиака. В таком интимном вопросе роль играют и опыт, и заинтересованность, и состояние здоровья, и даже поведение женщины. Однако есть представители сильного пола, у которых от рождения огромный потенциал.

Овен

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Считается, что такой мужчина - настоящий мачо в постели. Он не знает границ, никогда не устает баловать женщину новыми идеями и, что самое важное - воплощать их в жизнь. Овен покоряет девушку своей настойчивостью, а потом реализовывает ее самые развратные фантазии. Единственное "но" - мужчина данного знака Зодиака, чаще всего, заботится о том, чтобы самому получить удовольствие, а уж потом думает о женщине. Это исправимо - скажите Овну прямо, чего вы хотите, и он "заведется" уже от одних разговоров об этом.

Стрелец

Огненные представители знака - пример для подражания, у которого стоило бы поучиться. Дело в том, что Стрелец окутывает женщину любовью, заботой, вниманием и красивыми ухаживаниями. В постели он, как двусторонний скотч - "клеит" партнершу то на нежность, то на грубость. При этом, девушка, ставшая счастливой обладательницей такого страстного альфа-самца, никогда не бывает против - настолько искусный Стрелец в своем деле. Однако есть у него один крохотный нюанс - огненному мужчине быстро становится скучно, и он может уйти к другой барышне, так что, не расслабляйтесь.

Водолей

Эти оптимистичные, уверенные в себе и любознательные мужчины никогда не страдают от отсутствия женского внимания. Водолею важна духовная связь, поэтому он заводит отношения надолго, но от флирта с другими женщинами не отказывается. Если вы выбрали Водолея, то пристегните ремни - он откроет для вас мир ласк, после которого вам покажется, что все прошлое было пустой тратой времени. У воздушного мужчины нет запретов - вы можете озвучить ему любую фантазию. Кстати, очень часто Водолеи являются поклонниками разного рода фетишей - учитывайте это, выстраивая отношения с таким парнем.

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