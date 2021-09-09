Астрологи уверяют, что каждый знак Зодиака может наладить хорошие отношения с определенными породами собак.

Как известно, знак Зодиака в той или иной мере определяет характер человека. От темперамента человека зависит, с какими собаками он лучше ладит – с активными, спокойными или ласковыми. Конечно, если ваша собака отсутствует в списке астрологов – не нужно от неё отказываться. Но если вы планируете завести питомца – проверьте вашу совместимость по гороскопу.

Овен

Овны – активные, упрямые и напористые люди, склонные к необдуманным поступкам. Им подойдут собаки с похожим подвижным и энергичным характером. Лучшими породами для Овнов считаются лайка, доберман, немецкая овчарка, бордер колли. Эти породы собак подойдут для представителей знака, которые ведут активный образ жизни.

Если же вы хотите отдохнуть и снять напряжения во время общения с собакой, обратите внимание на более спокойные небольшие породы: чихуахуа, пудель, пекинес, папильон. Они хорошо подстраиваются под непредсказуемых характер Овна.

Телец

Люди этого знака очень любят животных и готовы отдавать им все силы. Они ведут активную жизнь и редко бывают дома, поэтому нуждаются в самостоятельных собаках. При этом Тельцы любят длительные прогулки. Идеальные породы для них: мопс, скотчтерьер, английский бульдог, шарпей. Если вам по вкусу большие собаки, вам подойдет сенбернар и бриар.

Близнецы

Представители этого знака известны разносторонностью, творческим умом. Они нуждаются в частой смене эмоций. Близнецы часто заводят несколько питомцев с разными характерами. Хорошими компаньонами этого знака станут колли, кокер-спаниель, лабрадор, чау-чау, далматин, йоркширский терьер.

Рак

Читайте такжеРетроградный Уран в 2021 году: сколько будет длиться, чем опасен для знаков ЗодиакаРаки очень эмоциональные и ранимые, любят погрустить. Они нуждаются в ласковом и любящем питомце, который принесет им душевное равновесие. Также Раки любят пушистых и длинношёрстных собак. Этому знаку рекомендуется заводить лабрадоров-ретвиверов, болонок, скайтерьеров, бассет-хаундов, мопсов.

Лев

Как правило, Львы очень уверены в себе, горделивы, они любят производить впечатление на окружающих. Им нравятся яркие собаки с аристократическим внешним видом. Звезды рекомендуют Львам присмотреться к таким породам: афганская борзая, немецкий дог, ризеншнауцер, русский спаниель, мастиф.

Дева

Добрые и ответственные Девы часто боятся заводить питомца, потому что боятся недостаточно хорошо ухаживать за ней. Представителям этого знака важно, чтобы собака была покладистой и хорошо слушалась команд. Девам подойдут породы, которые хорошо поддаются дрессировке: немецкая овчарка, миттельшнауцер, такса, бассет, карликовый пинчер.

Весы

Весы обладают неуравновешенным характером, им свойственны частые смены настроения. Большинство Весов любят кошек и редко заводят собак. Такому человеку нужна спокойная и уравновешенная собака, которая сама подстроится под режим дня хозяина. Хорошие породы для Весов: итальянский грейхаунд, бишон фризе, мопс. Если вы чувствуете неуверенность в себе, хорошим выбором для вас будет активная сиба-ину.

Скорпион

Скорпионы очень мечтательны, любят яркие впечатления. Они быстро привязываются к собакам и очень преданным им. Звезды советуют Скорпионам избегать декоративных пород с истеричным характером. Гораздо больше вам подойдут доброжелательные и преданные лабрадоры, корги, сенбернары, колли.

Стрелец

Стрельцы любят приключения и свободу, они позитивные и не любят правила. Лучшей породой для Стрельца будет та, которой нужна минимальная дрессировка. Они также любят игривых собак. Хорошие породы для Стрельцов – это бладхаунд, бигль, борзая, бассенджи. Этот знак хорошо ладит с беспородными собаками.

Козерог

Читайте также6 знаков Зодиака среди женщин самые хладнокровные мстительницы - астрологиКозероги упрямые, серьезные и очень практичные люди. Этот знак обожает браться за сложные задачи и поучать кого-то. Им подойдут собаки, которые требуют серьезного воспитания: терьеры, мастифы, боксер, бассет-хаунды, ротвейлеры. Активным и энергичным козерогам идеально подойдет хаски.

Водолей

Этот знак известен своей коммуникабельностью, тягой к новому и необычному. Водолеи – большие поклонники экзотичных питомцев, поэтому они редко заводят собак. Но если Водолей захочет воспитывать пса, то это должна быть редкая и необычная порода. Хорошая совместимость у этого знака с такими породами: акита-ину, самоед, леонбергер, французский бриар, салюки, каталбурун.

Рыбы

Этот знак зодиака самый рассеянный, мечтательный и нерешительный. Рыбы обладают мягким и нежным характером. Им категорически не подходят большие, непослушные, склонные к агрессии собаки. Представители этого знака вообще редко уживаются с собаками и больше любят кошек. Только две породы идеально подходят для них: золотистый ретривер и вельш-корги. Также у Рыб есть шанс подружиться с кокер-спаниелем, далматином.

Автор: Екатерина Пулатова