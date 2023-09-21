Они станут сказочно богатыми.

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН назвал знаки Зодиака, которые в октябре 2023 года смогут озолотиться. Звезды сулят им огромный финансовый успех.

По словам эксперта, ситуация сложится благоприятным образом для Скорпионов. Им стоит задуматься над тем, чтобы начать новый бизнес. В их знак войдет Марс, поэтому им нужно рисковать. А как все знают, кто не рискует - тот не пьет шампанское.

Также повезет в этом плане Ракам. В целом октябрь будет не очень благоприятным для них, но есть один нюанс. Они могут победить в "игре" - ценные бумаги, лотереи, биткоины. Раки могут сорвать джекпот.

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Кроме того, продолжил Росс, невероятный прорыв в карьере может случиться у Водолеев. Особенно в достижении власти, высоких постов и всего подобного.

Хорошие новости у Влада Росса есть и для Весов и Скорпионов. Он говорит, что они с легкостью могут приобрести недвижимость. Также будет хорошо, если они проявят свой авантюризм.

"К слову, автомобиль в октябре могут приобрести Девы", - добавил астролог.

Напомним, ранее астролог назвал четыре знака Зодиака, у которых начинается "черная" полоса.

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