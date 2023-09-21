За каждым углом их поджидают проблемы.

Астролог Влад Росс назвал четыре знака Зодиака, для которых октябрь будет не самым лучшим месяцем в этом году. Кто попал в список неудачников - читайте далее.

Как рассказал эксперт в интервью УНИАН, сложная ситуация будет у Овнов, Раков, Львов и Козерогов.

У Овнов могут рушиться связи, контракты, наблюдаются финансовые проблемы, а также их могут уволить с работы. В отношениях будет не меньше проблем - разводы, суды, следствия.

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На втором месте - Рак. Особенно в семейной жизни будет не так все хорошо, как хотелось бы. В октябре они могут упасть на самое дно.

Львы могут поругаться с близкими людьми. Аккуратными стоит быть в общении с родителями второй половинки. Также Львов могут ограбить.

"Ну, и у Козерогов все сложно. Могут возникать проблемы с начальством, трудности с достижением результата, неблагоприятно вложение денег, особенно в недвижимость. Кроме того, будут неудачными открытые противостояния. У солдат этого знака Зодиака могут возникать проблемы на фронте", - сказал Росс.

Напомним, конец недели будет самым счастливым для двух знаков Зодиака.

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