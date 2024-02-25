Рассказываем, к чему сниться кладбище может, а какие суеверия - не больше, чем "бабкины сказки".

По любому предмету и явлению в нашей жизни можно составить сонник - кладбище не исключение. Очень часто людям снятся не самые приятные сны, в том числе, кладбища, могилы и похороны. Узнайте, к чему приснилось кладбище или похороны, и что может значить такой сон.

Что значит сон - кладбище и свои похороны по соннику Ванги

Болгарская ясновидящая точно сказала, к чему снятся собственные похороны заживо. Каким бы жутким это ни казалось, но на самом деле такой сон - знак от высших сил о том, что вам надо изменить свою жизнь. Время изменилось, обстоятельства - тоже, значит, вы тоже обязаны внести коррективы. Если этого не произойдет, то привычный образ жизни буквально похоронит вас заживо. Если вам снится, что упал гроб, или вы несли его во время похоронной процессии, значит, стоит задуматься над своим поведением - оно приносит вред окружающим.

Если просто снится кладбище - сонник Ванги в таком случае говорит, что на вас возложена какая-то важная миссия. Нужно ее найти, понять и выполнить. Прогулка по кладбищу может предупреждать о каком-то событии, но если вы увидели, как роют могилу - ждите несчастного случая.

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К чему снятся чужие похороны по соннику Нострадамуса

Великий предсказатель и астролог говорил, к чему снится кладбище и могилы родных - он был уверен, что вы сможете разгадать какую-то семейную тайну, что была скрыта от всех. Но это только в том случае, когда на могилах много воды. Пожар на кладбище указывает на магическое воздействие или зависть. Также важно знать, что значит, если снятся похороны друга, особенно когда могила свежая - грядут серьезные перемены.

Множество свежих могил также предупреждает о глобальной катастрофе или эпидемии. Обычная прогулка по кладбищу сулит перемены в жизни, а чтение табличек на надгробиях - появление новых знакомств.

К чему снится кладбище и могилы для женщины по соннику Фрейда

Психоаналитик связывал кладбище с женским началом, поэтому мог предполагать, что означает - видеть во сне чужие похороны. Если снится кладбище именно в таком виде женщине, значит, ей не хватает любви и внимания. Также Фрейд говорил, что погосты могут быть отражением сексуальных проблем и наклонностей, в которых человек боится себе признаться. Похоронные процессии снятся девушкам, неудовлетворенным своей внешностью или личной жизнью - им кажется, что они недостаточно хороши для мужчин. Подсознательно женщина пытается похоронить свои комплексы.

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