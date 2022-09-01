Они откусят руки по локоть, если вы заденете их чувства.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не станут молчать, если им не понравится ваше отношение к ним. Доводить их до белого колена не стоит, потому что вы рискуете поставить под угрозу и свою психику и даже здоровье.

Рак

Раки - это прирожденные семьянины, которые готовы на любые жертвы ради своих близких. Они очень добры по отношению к своим родным, но и их можно довести до ручки. Их выводит из себя неблагодарность. Да-да, Раки всегда ждут похвалу за свои жертвенность, добродушие и лояльность. Если они этого не получают, то начинают очень злиться. Ситуация может усугубиться до грандиозного скандала и даже расставания.

Весы

Весы никогда не поднимут руку на близкого человека, но могут поставить на место словом, и очень резким. Они не станут молчать, если их что-то не устраивает. Они могут быть жесткими, грубыми и неуравновешенными. Лучше с ними не играть в молчанку и не вызывать у них ревность. А то вы рискуете выслушать все, что они о вас думают, и в не очень приятном тоне.

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Стрелец

У огненных Стрельцов очень взрывной характер. Они не копят в себе обиды, предпочитая действовать сразу. Вот именно Стрельцы могут ударить своего обидчика. Если вы заденете их чувства, то по квартире будет летать все - посуда, вещи, вы и ваша самооценка.

Напомним, жизнь трех знаков Зодиака круто изменится уже скоро.

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