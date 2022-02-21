Гороскоп здоровья расскажет чего ожидать разным знакам в сфере здоровья на этой неделе.

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Овен

Звезды рекомендуют вам уменьшить количество соли в блюдах на этой неделе. Сначала вам будет невкусно, но вы быстро привыкните. Этот шаг положительно скажется на вашем самочувствии и состоянии почек. Женщинам этого знака нужно иметь в виду, что на этой неделе высока вероятность забеременеть.

Телец

На этой неделе вы почувствуете эмоциональный и интеллектуальный подъем. Любая умственная работа будет даваться вам очень легко. За это придется заплатить физической слабостью. Даже самые простые усилия будут вызывать сильную усталость.

Близнецы

На этой неделе очень высок риск отравления или возникновения аллергии. Внимательно следите за сроками хранений продуктов питания. Звезды советуют вам отказаться от алкоголя на этой неделе - он на вас сейчас очень плохо влияет.

Рак

Для хорошего самочувствия Раков очень важны положительные эмоции. Постарайтесь сохранять позитив и держитесь подальше от источников стресса. Значительно улучшат самочувствие небольшие ежедневные прогулки и легкая физическая активность, например, поездки на велосипеде.

Лев

На этой неделе будут уязвимы легкие, нос и горло. Держите эти части тела в тепле и не пейте холодных напитков. В конце недели возможны проблемы с зубами и деснами, поэтому не будет лишним посетить стоматолога.

Дева

Девы будут чувствовать одновременно постоянное чувство голода и отвращение к еде. Не исключены частая тошнота и боли в желудке. Звезды рекомендуют отказаться от алкоголя, острой и жареной пищи. Ешьте красную рыбу, орехи и семечки, а также пейте больше воды.

Весы

Серьезных проблем со здоровьем у вас не будет, но возможен насморк, легкие головные боли, слегка повышенное давление. Такие мелкие симптомы в совокупности негативно повлияют на вашу работоспособность.

Скорпион

Для этого знака очень важно сохранять позитив. Ваше самочувствие напрямую зависит от настроения. Из-за сильного стресса вы можете заболеть и плохо спать. Болеть на этой неделе очень опасно - болеть будете очень долго.

Стрелец

Звезды рекомендуют Стрельцам соблюдать осторожность при занятиях спортом. Высока вероятность переломов, вывихов и ушибов. Также будьте осторожны при ношении тяжелых вещей и пробежках. В остальном самочувствие будет хорошим.

Козерог

На этой неделе могут быть проблемы с сосудами и артериальным давлением. Измеряйте давление каждый день, особенно если вы гипертоник. Не пейте кофе и энергетики. Полезным для вас будет контрастный душ и травяной чай.

Водолей

Водолеи почувствуют себя превосходно, если будут беречь себя и достаточно отдыхать. Не стоит ставить профессиональные рекорды и работать по ночам на этой неделе. Иначе длительные негативные последствия вам гарантированы.

Рыбы

Ваши глаза сейчас очень уязвимы. Не нагружайте их слишком сильно. Делайте перерывы при работе за компьютером, попробуйте глазную гимнастику. Если вам нужны очки - обязательно носите их. В первой половине недели возможен насморк и боль в горле.

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