Для Весов июль будет неоднозначным месяцем - астрологи приготовили несколько советов, как справиться со внутренними ощущениями в июле.

Чувство одиночества одолеет некоторых представителей знака - им будет казаться, что никто их не поддерживает и не к кому прийти за советом. В плане карьеры ситуация примерно такая же - недостаточная оценка ваших умений скажется на общем ощущении себя. УНИАН подскажет, к чему именно нужно быть готовыми в разных сферах жизни.

Ранее мы составляли подробный гороскоп для Девы на июль 2022.

Гороскоп карьеры на июль 2022

Весы, у которых есть работа, могут почувствовать конкуренцию и столкнуться со сплетнями - это станет причиной снижения качества работы в принципе. "Масла в огонь" добавит и руководство, которое не будет в июле оценивать ваши достижения. Постарайтесь просто переждать этот период - к концу месяца ситуация наладится. Прежние конфликты не повлияют на ваше положение, а идеи начнут реализовываться - просто наберитесь терпения.

Астрологи предупреждают, что в июле у Весов резко возрастают риски потери денег, поэтому экономьте финансы. Не давайте в долг и сами не берите кредиты, иначе есть шансы вообще остаться без средств к существованию. Для того, чтобы снять напряжение, найдите время на хобби.

Гороскоп любви на июль 2022

Весы, у которых есть отношения, начнут высказывать претензии своему партнеру - вам покажется, что он не оправдывает ваших ожиданий. Чувство разочарования и одиночества проникнет глубоко в ваше сердце и справиться с ними поможет близкий друг. Основной совет звезд - не рубите с плеча, найдите возможность развеяться и переключиться, чтобы не совершить ошибку.

Одиноким представителям знака астрологи рекомендуют не зацикливаться на отношениях и посвятить время себе. Займитесь работой или творчеством, на время отстранитесь от мысли о любви. Если у вас есть дети, то лучшее, что вы можете сделать - провести драгоценные минуты и часы со своим чадом. Это, кстати, касается и семейных Весов.

Гороскоп здоровья на июль 2022

В плане самочувствия текущий месяц будет непростым - возможны обострения хронических заболеваний. Прислушивайтесь к своему организму и вовремя обращайтесь к врачу, если что-то беспокоит. Июль - благоприятный месяц, чтобы избавиться от вредных привычек, если они у вас есть.

Умение расслабляться - главный навык, который нужно приобрести в этом месяце. Откройте для себя медитации, прогулки, релаксирующие ванны. Слушайте приятную музыку и читайте книги - делайте все, чтобы наладить свое психическое и душевное состояние.

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