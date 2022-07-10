Эксперты по эзотерике считают, что у Дев в июле будет колоссальная занятость, так что, следует научиться успевать всё.

Текущий месяц окажется весьма продуктивным для Дев - занятость будет сумасшедшей, а свободного времени очень мало. Многие представители знака из-за ориентации на материальную составляющую жизни не найдут ресурсов на близких людей.

Ранее мы составляли подробный гороскоп для Льва на июль 2022.

Гороскоп карьеры на июль 2022

Девы, которые находятся в поисках работы, не должны отступать перед трудностями - обращайтесь в любые компании и используйте все свои связи, чтобы найти занятость. Астрологи обещают, что в финансовом плане июль будет удачным месяцем, несмотря на множество трат. С 8 по 21 июля - наиболее благоприятный период для поиска работы.

В конце месяца ждите напряженного периода - у вас будет огромное количество дел, которые нужно решать "сейчас". Главное - правильно распланировать время и составить график, чтобы ничего не упустить. Срочные задачи будут касаться не только работы, но и семейной жизни, а если у вас получится грамотно отреагировать на ситуацию, в конце вас ждет награда от Вселенной.

Гороскоп любви на июль 2022

Представители знака, у которых уже есть отношения, могут рассчитывать на их развитие. Если у вас получится отдать бразды правления партнеру, то вы сразу почувствуете, как отношения выходят на новый уровень. Некоторые Девы получат приглашение на семейный ужин - звезды советуют идти, а вот от шумных дружеских компаний лучше отказаться.

Одиноким девам астрологи сулят знакомство с интересным человеком. Единственное, что вам нужно сделать - это не ввязываться в споры и забыть о своем непростом характере. Старайтесь идти на контакт и видеть в человеке только хорошее, давая ему раскрыться.

Гороскоп здоровья на июль 2022

Девы, которые хотели бы привести свое тело в порядок, могут начать заниматься спортом - июль благоприятен для этого. Выбирайте кардионагрузки и избегайте тяжелых физических упражнений. Чаще гуляйте на свежем воздухе, также не лишним будет и наладить свой рацион.

Если у вас есть аллергия на цветения, то в этом месяце она может обостриться. Посоветуйтесь с врачом, чтобы подобрать удачные антигистаминные препараты и следите за самочувствием, чтобы не усугубить ситуацию.

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