Звезды советуют, как достичь успеха в работе без ущерба здоровью и личной жизни - узнайте в материале УНИАН.

Тельцы в декабре будут кардинально менять свои приоритеты в жизни, утверждают астрологи. Вас ждет сплошное везение: и на работе, и на личном фронте. Но, будучи в фаворе, не забывайте, что бывшие не всегда заслуживают на второй шанс. Лучше подумать о себе любимом.

Гороскоп карьеры на декабрь 2022

Декабрь 2022 для Тельцов начнётся уныленько - впереди вас ждёт долгий период непростых моментов и трудных решений. В основном это будет связано с работой. "А не пора ли поменять приоритеты?" - подумаете вы. И решите, что, конечно, пора. Советуем вам уже начинать подготавливать почву для серьезных изменений - тогда в будущем будет легче.

А вот начиная с середины декабря у Тельцов начинается полоса везения. Новые проекты, новые предложения по работе - и все многообещающее... Астрологи говорят, что здесь не обойдётся без магии: будут и проблемы, и трудные ситуации, но все они разрешатся чудесным образом, как будто по взмаху волшебной палочки.

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Гороскоп любви на декабрь 2022

Времени у Тельцов в декабре практически не будет, но мы советуем найти его для встреч с друзьями. Вполне вероятно, что на одной из таких встреч холостые Тельцы встретят вторую половинку.

Замужним и женатым Тельцам в то же время следует быть осторожными: о себе могут напомнить бывшие. Поэтому прежде, чем вернуть их в категорию настоящих, вспомните, как они оказались бывшими. И в любой непонятной ситуации прислушивайтесь к своему сердцу.

Гороскоп здоровья на декабрь 2022

В декабре Тельцам стоит подумать, что больше всего забирает у них энергию и разумно перераспределить свои ресурсы. Последний месяц года - хорошее время, чтобы отказаться от вредных привычек. Поэтому - отказывайтесь. Или хотя бы начните это делать, чтобы в новом году с новыми силами воплотить в жизнь все задуманное. И пусть вам в этом снова поможет магия.

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