Астрологи считают, что выбирать партнера нужно осторожно - учитывая его знак Зодиака. Если пренебрегать данными Вселенной, то можно вскоре разочароваться и потерять отношения. УНИАН расскажет, какие они - самые гармоничные знаки Зодиака.
Идеальная совместимость знаков Зодиака
Лев и Стрелец
Два представителя стихии огня прекрасно уживаются друг с другом. Их обоюдные свободолюбие, эмоциональность и тяга к приключениям не становится причиной ссор, а наоборот - оказывается ключиком к взаимопониманию. Сильный характер обоих партнеров и постоянное движение вперед - прочный фундамент для долгого союза.
Телец и Рак
Вода и земля - отличное сочетание, где спокойный и рассудительный Телец сможет обуздать экспрессивность и обидчивость Рака. Упертость представителя стихии Земли поможет решить любые проблемы, а находчивость Рака выведет эту прекрасную пару к новым горизонтам событий.
Стрелец и Водолей
Невероятно мощный союз, основанный на страсти и доверии. Классическая модель семьи с двумя детьми и собакой - это не для них, зато такую пару ждут великие дела и яркие эмоции. У Водолея получается усмирять пылкий темперамент Стрельца, а представитель огненной стихии взамен становится двигателем прогресса и надежным дружеским плечом.
Весы и Близнецы
Многое в этом союзе держится именно на диалогах - оба знака стихии воздуха отлично понимают друг друга. Они могут доверять и обсуждать абсолютно любые вещи, тем самым доказывая, что для счастливых отношений важно говорить с партнером. К тому же, часто Весы и Близнецы уже при первой встрече чувствуют, будто знают человека всю жизнь.
Козерог и Телец
Два упрямых знака Зодиака, где ни один не собирается уступать другому, все-таки считаются одними из наиболее подходящих друг другу в астрологии. Зачастую, крепкие отношения выстраиваются на страсти и влечении, а уж потом приходит взаимопонимание. Это сочетание знаков - одно из самых надежных, по мнению экспертов.