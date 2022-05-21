Лучшая совместимость знаков Зодиака для любви и долгой совместной жизни - в материале УНИАН.

Астрологи считают, что выбирать партнера нужно осторожно - учитывая его знак Зодиака. Если пренебрегать данными Вселенной, то можно вскоре разочароваться и потерять отношения. УНИАН расскажет, какие они - самые гармоничные знаки Зодиака.

Идеальная совместимость знаков Зодиака

Лев и Стрелец

Два представителя стихии огня прекрасно уживаются друг с другом. Их обоюдные свободолюбие, эмоциональность и тяга к приключениям не становится причиной ссор, а наоборот - оказывается ключиком к взаимопониманию. Сильный характер обоих партнеров и постоянное движение вперед - прочный фундамент для долгого союза.

Телец и Рак

Вода и земля - отличное сочетание, где спокойный и рассудительный Телец сможет обуздать экспрессивность и обидчивость Рака. Упертость представителя стихии Земли поможет решить любые проблемы, а находчивость Рака выведет эту прекрасную пару к новым горизонтам событий.

Стрелец и Водолей

Невероятно мощный союз, основанный на страсти и доверии. Классическая модель семьи с двумя детьми и собакой - это не для них, зато такую пару ждут великие дела и яркие эмоции. У Водолея получается усмирять пылкий темперамент Стрельца, а представитель огненной стихии взамен становится двигателем прогресса и надежным дружеским плечом.

Весы и Близнецы

Многое в этом союзе держится именно на диалогах - оба знака стихии воздуха отлично понимают друг друга. Они могут доверять и обсуждать абсолютно любые вещи, тем самым доказывая, что для счастливых отношений важно говорить с партнером. К тому же, часто Весы и Близнецы уже при первой встрече чувствуют, будто знают человека всю жизнь.

Козерог и Телец

Два упрямых знака Зодиака, где ни один не собирается уступать другому, все-таки считаются одними из наиболее подходящих друг другу в астрологии. Зачастую, крепкие отношения выстраиваются на страсти и влечении, а уж потом приходит взаимопонимание. Это сочетание знаков - одно из самых надежных, по мнению экспертов.

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