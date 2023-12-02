К чему готовиться в начале зимы - астропрогноз в работе, личной жизни и здоровье.

Последний месяц года будет не слишком приятным для Скорпионов. Радует лишь то, что конец года - это всегда напряженное время, которое просто надо пережить. Чего ждать в декабре и где быть осмотрительнее - подскажет гороскоп для Скорпиона на месяц.

Гороскоп карьеры и финансов на декабрь 2023

Тем, кто родился под знаком Скорпиона, следует готовиться к тому, что на работе могут быть периодические взлеты и падения. Вероятно, что вы не получите поддержки от своих коллег, и ваша работа может пострадать от этого. Правда, начальство будет всячески помогать в начинаниях, но вам не будет хватать мотивации и вы будете недовольны результатом.

Те, кто ведут собственное дело, получат незначительную прибыль. Также гороскоп советует в этом месяце не начинать новые партнерские отношения.

Видео дня

Гороскоп любви на декабрь 2023

Это не лучший месяц для отношений, говорит гороскоп. Вам может не хватать любви и теплоты во взаимоотношениях, а вы сами начнете вести себя слишком эгоистично.

Звезды предупреждают, что неприятные ситуации во взаимоотношениях с партнером могут возникать в начале месяца, поэтому вам придется приложить определенные усилия, чтобы достичь равновесия.

Гороскоп здоровья на декабрь 2023

Самочувствие будет удовлетворительным, говорит гороскоп на месяц. Правда, возможно некоторое беспокойство и головные боли. Вам нужно будет расслабиться и не помешает принять меры, которые улучшат здоровье.

Ранее мы публиковали лунный календарь на декабрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

Вас также могут заинтересовать новости: