Как сложится гороскоп для Рыб в декабре 2022 и к чему следует быть готовыми - узнайте в материале УНИАН.

Последний месяц года обещает вам встряску: и на работе, и в личной жизни вы начнете пользоваться неожиданным спросом. Гороскоп Рыбы на декабрь советует в любой ситуации оставаться на своей волне и продолжать мечтать.

Гороскоп карьеры на декабрь 2022

В декабре у Рыб на работе все будет очень неоднозначно. На вас как-будто свалится все напряжение года. Вам припомнят все ошибки и промахи, причем не только ваши, но и чужие. А потом возьмут - и выдадут премию.

Под Новый год вы, как по волшебству, закроете все вопросы.

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Гороскоп любви на декабрь 2022

К вам в знак вернулся Юпитер, говорят астрологи, который принесёт счастье, а Венера поможет в амурных делах в конце месяца. Отправляйтесь на концерт или новогоднюю вечеринку - возможно, именно там вас ждет интересное знакомство.

Звезды говорят, что сейчас вы необычайно привлекательны для противоположного пола, но если у вас есть вторая половинка, то будьте осторожны со флиртом. Вместо этого семейным Рыбам лучше устроить долгие душевные застолья с близкими и друзьями.

В декабре вы заметите, как ваши желания чудесным образом исполняются. Мечтайте - все сбудется!

Гороскоп здоровья на декабрь 2022

В декабре обратите внимание на кости и суставы. Если будет момент, проконсультируйтесь с врачом, а пока избегайте резких движений и не поднимайте тяжестей. Пусть физическая нагрузка будет легкой.

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