Звезды обещают, что в конце года Рыбам поступит множество интересных предложений.

Согласно заветам астрологов, представители водного знака могут сделать выбор в пользу карьеры, абсолютно не обращая внимания на личную жизнь. Многих из вас ждут перемены в профессиональной сфере, а договоренности и знакомства заметно повлияют на будущее.

Гороскоп карьеры на декабрь 2021

С 1 по 10 декабря Нептун будет находиться в регрессивном состоянии по отношению к вашему знаку. Это значит, что пришло время для внутренней ревизии. Никто не просит вас резко менять работу или место жительства, но вот разобраться с тем, чего вам действительно хочется, необходимо.

Начиная с 13 декабря, начинается тяжелая рабочая неделя. Вас могут подвести коллеги, особенно, если ожидания были завышены. Возможны непредвиденные расходы, поэтому старайтесь беречь финансы.

К концу месяца ситуация наладится, хотя вас и будут мучить незавершенные дела. Для тех, кто ищет новую работу, звезды обещают множество интересных предложений. Общая финансовая обстановка месяца весьма благоприятна - скорее всего, деньги будут поступать регулярно.

Гороскоп любви на декабрь 2021

Одиноким Рыбам звезды обещают новые знакомства и увлечения. Астрологи рекомендуют не отказываться от заманчивых предложений и чаще выходить из дома - так больше шансов встретить свою половинку. Ближе к концу года лучше брать инициативу в свои руки, даже несмотря на то, что Рыбам это несвойственно.

Читайте такжеВодолей: гороскоп на декабрь 2021, предсказания астрологов на месяцТе представители знака, которые находятся в неофициальных отношениях, должны больше времени уделять своим партнерам. С 13 по 19 декабря влияние Черной Луны будет слишком ощутимым, вам захочется развлекаться без любимого человека. Звезды настоятельно не рекомендуют этого делать.

Семейные Рыбы могут погрязнуть в конфликтах с младшим поколением. Вместо того, чтобы ругаться, лучше пойти на уступки и попытаться понять собеседника. Также нелишним будет выбраться на природу вместе с супругом, чтобы укрепить семейные узы.

Гороскоп здоровья на декабрь 2021

Астрологи считают, что с 1 по 9 декабря лучше обращаться к народной медицине, а не традиционной. Многие препараты не будут эффективными, так что, тщательно следите за своим внутренним состоянием.

С 11 по 21 декабря Рыб одолеют инфекции и вирусы. Для того, чтобы укрепить иммунитет, занимайтесь физкультурой, ешьте больше фруктов и овощей, гуляйте на свежем воздухе.

В период с 22 по 31 декабря ваше самочувствие будет замечательным, но возможны перепады настроения. 24 и 25 декабря старайтесь пораньше ложиться спать, чтобы восстановить силы. Помните о том, что из-за недосыпа могут начаться головные боли и сделайте всё, чтобы этого избежать.

Читайте также:

Автор: Кристина Кащавцева