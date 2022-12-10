Что подготовил для Овнов последний месяц года - читайте в материале УНИАН.

Астрологи советуют Овнам в декабре не расстраиваться из-за работы. Лучше уделить больше времени личной жизни - вполне вероятно, что вы встретите свою судьбу. И не забывайте о здоровье - больше свежего воздуха, мандаринов и зарядка по утрам.

Гороскоп карьеры на декабрь 2022

Декабрь 2022 у Овнов - важный месяц для работы и карьеры. Это момент, когда нужно проводить переговоры и заключать сделки - все они будут успешными, но провернуть все это лучше в первой половине декабря.

Вторая половина месяца менее удачная - планы частенько могут срываться. Вы будете недовольны из-за непрофессионализма коллег и партнеров: не могут сделать как надо, а нести убытки - вам. Как тут не раздражаться?! Но мы советуем успокоиться: к концу месяца все устаканится. Выдыхайте и поднимайте бокал шампанского за успех в новом году.

Видео дня

Гороскоп любви на декабрь 2022

В декабре у Овнов произойдут перемены в личной жизни. Звезды сулят вам знакомства вдали от дома и сильное увлечение, которое может перерасти в настоящую любовь. Это удачный период для свиданий - не ленитесь и ходите на них. Возможно, на одном из них вы поймете, что нашли свою судьбу.

Но эти советы касаются лишь холостых и незамужних Овнов - у семейных на личном фронте без перемен.

Гороскоп здоровья на декабрь 2022

В декабре Овнам нужно больше двигаться. Без разницы, как вы это сделаете: будете пешком ходить на работу, кататься на санках или запишетесь на пилатес. Этот месяц будет вас сильно выматывать (а вы и сами прекрасно это делаете). Остановитесь и прислушайтесь к себе и своему организму, чтобы не упасть с ног в конце года. Не сбивайтесь с режима дня, спите по 8 часов и ешьте больше витаминов, чем бутербродов с колбасой. Все это добавит вам сил в последний месяц 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: