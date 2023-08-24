Месяц обещает быть напряженным для некоторых знаков Зодиака.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН составил прогноз на сентябрь 2023 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что карты Таро предвещают именно вам.

Гороскоп на сентябрь 2023 года - Овен

Научите себя видеть положительные моменты даже, казалось бы, в безрадостных ситуациях. Не позволяйте никому манипулировать вами.

Жизнь потребует от вас психологической гибкости. Вряд ли вы откажетесь от своих убеждений, но некоторые взгляды на окружающих и самих себя все-таки измените. События 20 лунных суток, которые придутся на 5 сентября, откроют новый этап в вашей судьбе. Сделайте этот шаг вперед без каких-либо опасений. Да, вероятно, что-то вы потеряете, но добудете все-таки гораздо больше.

Видео дня

В период с 13 по 16 сентября ваш круг общения значительно расширится за счет новых перспективных знакомств. Это хорошее время для заключения пари, проведения дискуссий и обмена мнениями. Многое откроется перед вами в Новом Свете. Вы почувствуете себя интересным собеседником, что непременно повысит вашу самооценку.

Когда Луна зайдет в созвездие Льва, то есть начиная с 19 сентября, вам будет сложно спокойно реагировать на замечания со стороны близких людей, а тем более следовать чьим-то советам. Постарайтесь все же сдерживаться и не отвечать грубостью.

22 и 23 числа гороскоп на сентябрь 2023 Овну советует посвятить детям. Под влиянием небесных тел подростки проникнутся к вам особым доверием, захотят открыть душу, рассказать о своих секретах и переживаниях. Если вы проигнорируете такой порыв, то рискуете потерять авторитет в глазах своих чад.

Период с 25 по 30 сентября идеально подходит для похода по магазинам. В список удачных приобретений в конце месяца звезды занесли товары для творчества, книги, осветительные приборы и кухонную технику. Желательно не покупать в эти дни посуду, моющие средства, ювелирные украшения и верхнюю одежду.

Любовь. У Овнов неожиданно возникнет так много разных дел, что вы станете появляться дома лишь поздно вечером. Ваша половинка сначала примет это как должное, но вскоре начнет страдать от одиночества. Постарайтесь так распределить свое время, чтобы его хватило на все, в том числе и на общение с любимым человеком.

Ни в коем случае не беритесь за работу 9 сентября. Проведите этот день на природе с партнером и детьми. Если ваши отношения завязались недавно, ждите неявной, но очень острой борьбы за главенство в паре. Вам обоим захочется играть первую скрипку, но никто не будет готов сдать свои позиции. В открытый конфликт все это выльется вряд ли, но чувства вам придется почувствовать не более приятные. Самое сильное напряжение ожидается 14 сентября. В этот день ее спровоцируют Меркурий и Уран, которые действуют сообща.

Работа и карьера. Не принимайте никаких решений и не занимайтесь особо важными делами 4 и 5 сентября, в дни пребывания месяца в знаке Козерога. Выполняйте простые задачи, не требующие напряжения умственных сил и высокого уровня ответственности. Приведите в порядок рабочее место, разберите документацию, пообщайтесь с коллегами.

Если же вам нужно завершить или, наоборот, начать новый проект, выбрать методы решения задач, заключить договор с клиентами, сделайте это в начале второй декады месяца. В конце месяца не стоит контактировать с теми, кто относится к вам не слишком хорошо. Прежде всего, звезды не рекомендуют вам встречаться с такими людьми 28 сентября: они могут подставить вас или каким-то другим способом втянуть в большие неприятности. Если общение все же неизбежно, сохраняйте спокойствие и прячьте чувства за маской холодной вежливости.

Здоровье. Благодаря благоприятному взаимодействию планет первая неделя осени подарит вам позитивный настрой, энергию и хорошее самочувствие. Этот период стоит использовать для занятий спортом и активных прогулок. Усиление позиций Юпитера 6 и 7 сентября - удачное время для начала лечения и профилактики заболеваний печени. Проследите, чтобы в это время в вашем рационе было больше молочных блюд, злаковых и овощей.

"Вражда" между Меркурием и Плутоном 10 сентября создаст напряженную атмосферу, которая увеличит вероятность получения травмы. Будьте особенно бдительны в этот период, не торопитесь и внимательнее смотрите под ноги. С 12 по 14 сентября - удачное время, чтобы сдать общий анализ крови и расширенные анализы на гормоны щитовидной железы. Ближе к концу месяца, начиная с 24-го числа, когда Луна будет проходить созвездием Весы, устройте себе один разгрузочный день. Звезды рекомендуют отказаться от хлебобулочных изделий, сладостей и жареного. Отдайте предпочтение гречке, свежим овощам и кисломолочным продуктам.

Самые благоприятные дни: 4, 11, 18, 27.

Дни, в которые нужно быть осторожнее: 2, 3, 9, 10, 16, 23, 24.

Гороскоп на сентябрь 2023 года - Телец

Больше слушайте, чем говорите. Развивайте в себе наблюдательность - это поможет избежать многих ошибок.

Этот период дается вам для развития разного рода отношений - деловых, дружеских, любовных. Налаживанию контактов с людьми поспособствует месяц, который до 9 сентября будет находиться в фазе убывания. Задавайте вопросы, которые вас давно интересуют, ищите точки соприкосновения, обсуждайте планы на будущее. Отвечайте хотя бы иногда ожиданиям окружающих, и ваши мечты непременно сбудутся.

12 и 13 сентября, когда Луна будет находиться в созвездии Стрельца, наступает благоприятный период для отдыха вне дома. Отправляйтесь на природу или посетите какое-нибудь светское мероприятие. Аспект Венеры и Плутона 14 сентября доставит вам хлопот в общении с детьми. В этот период чадо станет очень непослушным и капризным. Не пытайтесь выяснить отношения с ребенком на повышенных тонах и в повелительной форме. Доброжелательное отношение будет лучшей тактикой поведения. Наберитесь терпения, и вам удастся найти общий язык с ребенком.

22 числа вы станете слишком критичными по отношению к другим людям. Старайтесь не судить по первому впечатлению, а собрать более полную информацию о человеке. Марс в аспекте с Луной этого дня может искажать ваше представление об окружении и истинные мотивы его поведения. Конец сентября 2023 года будет идеальным временем для покупки товаров для сна: ортопедических матрасов, подушек из бамбука, берушей, светонепроницаемых масок и постельного белья.

Любовь. Не позволяйте чувствам возобладать над разумом. Если вы начнете жить исключительно эмоциями, представители противоположного пола начнут манипулировать вами. Луна и Нептун, которые 2 сентября образуют неблагоприятный аспект, сделают вас чрезмерно доверчивыми. Этим вполне могут воспользоваться люди, не имеющие твердых моральных устоев. Так что не бросайтесь в водоворот с головой, если кто-то покажется вам невероятно привлекательным.

От постоянного партнера можно ожидать несправедливых упреков. Даже если вы будете вести себя безупречно, он все равно придумает, в чем вас обвинить. Главное, что станет беспокоить вашего любимого человека, - не предаете ли вы его. А потому ведите себя так, чтобы ваша верность не вызывала никаких сомнений. Ни в коем случае не встречайтесь с теми, кто считает вас соблазнительными, в дни пребывания Луны в знаке ревнивого Скорпиона, то есть 27 и 28 сентября.

Работа и карьера. Если вы мечтаете о продвижении по служебной лестнице, проявите активность 3 сентября. Все, что вы сделаете в этот день, не просто пойдет вам на пользу, а ляжет в основу вашей будущей карьеры. Судьба наверняка подарит вам шанс проявить себя. Не пропустите его. Пусть окружающие, и прежде всего начальство, убедятся в том, что вы готовы к неожиданным поворотам и в сложных обстоятельствах способны показывать отличные результаты.

После 7 сентября планеты подарят вам ряд интересных идей. Рассмотрите всесторонне каждую из них. Предположительно, некоторые при ближайшем рассмотрении покажутся вам несостоятельными. Отложите их на некоторое время. Прорабатывать же начните те, что производят впечатление наиболее жизнеспособных.

Здоровье. Аспект между Юпитером и Селеной 4 сентября может вызвать у вас небольшие проблемы с пищеварением. Чтобы этого избежать, завтракайте в эти дни овсяной кашей, откажитесь от жареной, жирной и тяжелой пищи (мясо, колбасы, картофель, макароны). Вареные овощи (брокколи, кабачки, свекла), свежие фрукты (сливы, авокадо, груши, грейпфруты) и приготовленная на пару рыба станут лучшими друзьями вашему желудку.

9 сентября, когда ретроградный Плутон займет самую выгодную позицию на небе, - удачное время для посещения стоматолога. В этот день лечение зубов пройдет менее болезненно. 12-го числа, когда Луна выйдет из созвездия Овна, дайте глазам больше отдохнуть. В этот день усилится их утомляемость, что может привести к снижению остроты зрения. Следите за тем, чтобы ваше рабочее место было хорошо освещено, и делайте гимнастику для глаз. Ешьте свежие фрукты: апельсины, гранаты, яблоки.

Начиная с 12 сентября обращайте более пристальное внимание на то, что вы пьете. В это время стоит отдать предпочтение клюквенному морсу и зеленому чаю без сахара. Они хорошо утолят жажду и взбодрят вас. Исключите из своего рациона газировку и кофе - эти напитки окажут пагубное влияние на работу печени и почек.

Самые благоприятные дни: 2, 12, 19, 30.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 13, 27.

Гороскоп на сентябрь 2023 года - Близнецы

Не пытайтесь никому ничего доказывать и не судите других людей по себе. Гороскоп на сентябрь 2023 Близнецам говорит, что в этом месяце с большими проблемами вы вряд ли столкнетесь. К мелким же вам удастся отнестись философски. Благодаря интенсивной смене событий неприятные эмоции начнут отходить на второй план и быстро забываться. Не придавайте значения тому, что произойдет с вами в период с 8 по 10 сентября. Как бы огорчил (или, наоборот, позабавил) вас какой-то эпизод, в жизни Вашей он существенной роли не играет.

Начало осени принесет Близнецам массу положительных эмоций. Повышенную активность и вдохновение вам обеспечит аспект между Юпитером и Селеной. Воспользуйтесь такой возможностью и займитесь творчеством - рисуйте, мастерите, пишите стихи, украшайте дом, делайте что-то руками и тому подобное. Наверняка в это время вы откроете в себе новые таланты. Замечательно, если рядом с вами окажутся друзья, которых вы привлечете к своей деятельности и заразите позитивом.

Конец первой декады сентября, когда Нептун будет находиться в оппозиции к Венере, подходит для мимолетных знакомств с целью решить краткосрочные вопросы. Не стоит рассчитывать на долговременные и надежные отношения с новыми товарищами. Сейчас лучше всего помочь друг другу и разойтись, чтобы в будущем не осталось неприятных воспоминаний от этих встреч.

Отправляясь за покупками с 11 по 13 сентября, будьте готовы тщательно проверять комплектность товара. Есть вероятность, что, придя домой, вы не найдете какую-либо деталь, так как ее просто забудут положить. Когда Луна перейдет в убывающую фазу, то есть с 10 сентября, удачно заниматься установкой окон и сантехники, покраской стен и перепланировкой квартиры или дома. 14 сентября, звезды советуют вам провести дома. Разберитесь в шкафу: не жалея выбросьте одежду, которую вы давно не носите. Освободитесь от всего старого, что устарело и отжило себя.

Любовь. Самыми светлыми для влюбленных станут дни пребывания Луны в знаке Льва, то есть 19 и 20 сентября. Если вы хотите сделать признание, не сдерживайте себя. Смело расскажите о своих чувствах тому, кто вам дорог. Звезды не обещают вам подходящего "люблю", но не сомневаются в том, что слова ваши будут восприняты благосклонно.

В это же время дамам-Близнецам может быть сделано предложение руки и сердца. Не говорите сразу ни "да", ни "нет". Сначала хорошо подумайте и только потом принимайте окончательное решение. Солнце и Луна, которые вступят в активное взаимодействие 24 сентября, сделают вас чрезмерно беспокойными. Настроение будет меняться самым непредсказуемым образом, и вашему партнеру придется подстраиваться под него. Пару дней он, наверное, выдержит, но потом набросится на вас с упреками. Не доводите дело до конфликта. Постарайтесь не перекладывать на любимого человека свои проблемы.

Работа и карьера. Заниматься решением вопросов, связанных с карьерным ростом, сейчас не стоит. Наименее удачным для разговоров с начальством о распределении должностей и размерах заработной платы окажется 9 сентября. Только попробуйте сказать" Я достоин большего", и разгневанный шеф заберет у вас даже то, что вы уже имеете. Помните: обращаться к руководству с просьбами и предложениями имеет смысл не ранее 16-го числа.

Солнце в течение первых двух декад сентября будет находиться в созвездии Девы. Это значит, что вам следует браться только за те дела, которые вас по-настоящему интересуют. Занявшись чем-то скучным, вы быстро устанете и начнете совершать бессмысленные ошибки. Прежде всего все сказанное выше касается тех Близнецов, которые работают с людьми и произведениями искусства.

Здоровье. Напряженный аспект планет в первой половине Луны несколько снизит ваш иммунитет. Превосходными средствами для профилактики и борьбы с болезнями станут брусничный и вишневые морсы, обладающие противомикробным и общеукрепляющим действием, чай с имбирем и медом, способствующий снятию воспаления, а также чеснок и красный перец (как приправы к блюдам), активизирующие дополнительные резервы организма для борьбы с вирусами. Старайтесь в эти дни полноценно отдыхать и спать не менее 8 часов в сутки.

21 сентября наступает благоприятный период, чтобы посетить кардиолога или эндокринолога. А вот для сдачи анализов лучше оставить время 26 или 27 сентября. Начиная с середины месяца (с 14 сентября) звезды рекомендуют вам заняться профилактикой шейного остеохондроза: прикладывайте к воротниковой зоне солевые грелки. Они обеспечат приток крови к мышцам и существенно расслабят их.

Самые благоприятные дни: 18, 21.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 29.

Гороскоп на сентябрь 2023 года - Рак

Посвятите это время познанию себя. Больше прислушивайтесь к своим желаниям и не пытайтесь угодить кому бы то ни было.

Разобраться в себе без помощи окружающих у вас сейчас получится вряд ли. Самостоятельно вы даже не сможете осознать, что именно вас беспокоит. Поговорите о своих тревогах с другом, хорошо знакомым с особенностями вашего мировосприятия. Самой эффективной беседа такого рода окажется в дни пребывания Луны в знаке Водолея, то есть 6 и 7 сентября. В это самое время вы вполне можете обратиться к психологу, имеющему хорошую репутацию.

Ваша повышенная коммуникабельность в начале сентября будет иметь неоднозначные последствия. С одной стороны, в этот период у вас есть все шансы завести новые интересные знакомства, которые могут перерасти в крепкую дружбу. С другой-ваши разговорчивость и порой неподобающее внимание к чужим проблемам могут создать вам неприятную репутацию. Не перегибайте палку, во всем ищите золотую середину и обязательно давайте собеседнику понять, что он вам не безразличен.

С 8 по 12 сентября вы можете смело отправляться за любыми покупками, но при одном условии-перед тем как что - то приобрести, обязательно советуйтесь с близкими людьми. Благодаря их рекомендациям вы сумеете существенно сэкономить. Начиная с 12-го числа, когда Меркурий станет в оппозицию к Урану, наступает благоприятное время для любой коллективной деятельности. Сейчас звезды советуют придерживаться принципа "одна голова хорошо, а две лучше".

24 сентября откажитесь от предложения посетить какое-то светское мероприятие. Лучше проведите это время ДОМА, за чтением книги или просмотром фильма.

Любовь. Солнце и Хирон, которые вступят во взаимодействие 6 сентября, спутают в вашей личной жизни буквально все. Потребность любить и быть любимыми станет чрезвычайно сильной, но реализоваться она в полной мере, скорее всего, не сможет. Звезды советуют вам не впадать в панику, а просто переждать этот спорный период. Следите за тем, как разворачиваются события, и пока не стройте никаких планов на будущее. В поисках нового романтического партнера сейчас не стоит обращаться в брачные агентства или пользоваться сайтами знакомств. Желаемого результата вы таким образом не получите. Лучше посмотрите по сторонам. Наверняка, среди ваших знакомых найдется кто-то, кто проявляет к вам неподдельный интерес. Оценить преимущества этого человека вы сможете в дни спадающего месяца, то есть с 11 до 23 сентября.

Работа и карьера. Чаще хвалите тех, кто работает рядом с вами. Чем большую щедрость вы проявите в этом, тем эффективнее станут работать ваши коллеги. Начните уже 2 сентября, в 17-й лунный день. Все те, кому Вы скажете добрые слова, впоследствии не оставят вас без поддержки в трудной ситуации. Если вы занимаете руководящую должность, поощряйте своих сотрудников небольшими премиями. Причем отметьте не только самых результативных, но и тех, кому не хватает уверенности в себе.

В течение всего сентября 2023 года держите эмоции в узде. Позволив им разгуляться, вы потеряете контроль над собой, и ваша деловая активность от этого заметно снизится. Затягивать в водоворот переживаний вас станет Венера, находящаяся в созвездии Девы. Сопротивляйтесь как можете: очищайте голову от посторонних мыслей, тренируйте волю, повышайте самооценку. А лучше всего загрузите себя работой так, чтобы на волнение у вас просто не оставалось времени.

Здоровье. Напряжение между Меркурием и Плутоном начиная с 8 сентября спровоцирует у вас перепады настроения и повысит рассеянность. В этот период звезды рекомендуют вам быть внимательнее на дорогах и производстве. Не стоит решать несколько вопросов одновременно - поставьте перед собой одну конкретную цель и направьте все силы на ее достижение. Прислушивайтесь к своим биологическим часам - беритесь за самые трудоемкие дела в то время, когда вы чувствуете себя наиболее активными и трудоспособными. Чтобы помочь организму активизироваться, употребляйте больше морепродуктов, а также добавьте в рацион миндаль, грецкие орехи, авокадо, зеленый горошек и капусту.

Пребывание Луны в созвездии Весов 24 и 25 сентября может вызвать скачки артериального давления. Стабилизировать его поможет компресс из разбавленного водой уксуса. Смочите им полотенце и приложите к ступням на 5-10 минут. После этого ополосните ноги холодной водой. Снизить давление поможет и массаж точки, расположенной на щеке на расстоянии 1 см от нижнего края мочки уха. В последних числах сентября наступает благоприятное время для посещения узкопрофильных медицинских специалистов, таких как кардиолог, дерматолог, ортодонт и уролог.

Самые благоприятные дни: 5, 8, 12, 15, 22, 26.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 13, 17, 27.

Гороскоп на сентябрь 2023 года - Лев

Не мешайте себе смотреть на мир с любовью, и он с удовольствием ответит вам взаимностью.

Старайтесь управлять своим настроением и не становиться жертвой мимолетных впечатлений. Неприятности минуют, и довольно быстро, а осадок от вызванных ими эмоций может остаться надолго. Вы получите все, что захотите, 4-5 сентября за месяца в Козероге, если будете искренне улыбаться, помогать окружающим и действовать без промедлений.

В период с 13 по 17 сентября выгодно заводить новые знакомства. Правда, вряд ли они перерастут в длительную дружбу или крепкое товарищество. 19 сентября вы будете обращать особое внимание на внешний вид окружения. Не стоит быть слишком критичным по отношению к другим, помните, что первое впечатление сейчас может быть обманчивым.

Начиная с 20-го числа поездки и путешествия обещают быть насыщенными и принести массу новых впечатлений. Делайте ставку на те места, которые так или иначе связаны с вашим прошлым. Конец месяца-прекрасное время, чтобы отдохнуть с друзьями или близкими на природе, если осенняя погода это позволит.

Последняя декада сентября 2023 года благоприятна с точки зрения покупки одежды, ювелирных украшений и обуви. Из всего многообразия предлагаемых товаров вы сможете выбрать именно то, что подчеркнет ваши достоинства. В это время рекомендуется воздержаться от приобретения компьютерных и мобильных устройств. Начиная с 24 сентября и до конца месяца наступает период, неблагоприятный для активной финансовой деятельности: не стоит брать кредиты, давать большие суммы в долг, заключать пари и играть в азартные игры.

Любовь. Вы будете много думать о своих чувствах и той роли, которую вы играете в нынешних отношениях. Старайтесь мыслить в позитивном ключе, не жалеть о том, чего нельзя вернуть, и не преувеличивать сложности. Поделитесь своими соображениями с партнером 12 сентября. Только не нагнетайте обстановку. Пусть беседа пройдет в спокойном и дружеском ключе. Обсудите планы на ближайшее будущее и наметьте пути их реализации. Если кто-то проявляет к вам интерес, а вы сами ничего к нему не чувствуете, ведите себя сдержанно. Как только вы начнете строить глазки, как сразу же окажетесь в очень неудобном положении. Вас обвинят, и не без оснований, в том, что вы дали надежду человеку, а потом совершенно бесстыдно оставили его с носом. Скандал на этой почве может разразиться 24 сентября.

Работа и карьера. В самом начале осени вас будут одолевать консервативные настроения. Вызовет их аспект Солнца и Хирона, который образуется 3 сентября. Конечно, старые проверенные методы будут работать, и неплохо. Но все же вам не стоит зацикливаться на них. Помните: в конкурентной борьбе сейчас одержит победу тот, кто проявит большую смелость и не станет ограничивать себя в выборе средств для достижения цели. Идите по этому пути, и вы обязательно добьетесь успеха.

Действовать вам сейчас лучше самостоятельно. Ретроградный Плутон заметно снизит ваше стремление к сотрудничеству, и поэтому, отстранившись от окружения, вы не почувствуете никакого дискомфорта. Понаблюдайте со стороны за происходящим в коллективе. Это поможет вам понять расстановку сил и выбрать правильную стратегию дальнейшего поведения.

Здоровье. 6 и 7 сентября 2023 года, когда Луна обосновается в созвездии Водолея, вы можете почувствовать упадок сил и снижение аппетита. В эти дни нужно уменьшить физическую нагрузку и увеличить время на отдых и сон. Не забудьте о массаже головы: он подарит приятные ощущения и зарядит бодростью. В течение 5 минут надавливайте подушечками пальцев на голову, двигаясь от висков к макушке. Это поможет улучшить кровообращение и снять усталость.

10 сентября усилится чувствительность зубов и десен. В это время воздержитесь от холодных и горячих напитков, сократите употребление сладкого, чистите зубы щеткой с мягкой щетиной. Эффективными методами в борьбе с повышенной чувствительностью будут лимонные косточки и травяные отвары. Например, отвар репейника будет иметь превосходное обезболивающее воздействие (1 ч. л. сухой травы залить горячей водой, кипятить 3 мин, процедить и полоскать по меньшей мере 3 раза в день), а ромашка - антисептический (1 ст. л. цветков залить кипятком и настаивать 1 час; полоскать рот по меньшей мере 5 раз в день). В лимонных косточках содержится большое количество кальция и фосфора, которые необходимы для сохранения здоровья зубов. Период с 20 по 22 сентября - благоприятное время для посещения салона красоты и подбора профессиональной косметики для ухода за лицом и телом.

Самые благоприятные дни: 11, 25, 26, 27.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 24.

Гороскоп на сентябрь 2023 года - Дева

Боритесь с обстоятельствами, ищите обходные пути, верьте в свои силы бороться с обстоятельствами, ищите обходные пути, верьте в свои силы, и судьба проявит к вам привязанность.

Только тем, кто во всем будет видеть хорошие стороны, в первой половине сентября удастся осуществить свои мечты. Даже если вас начнут преследовать неудачи, не вешайте нос. В дни убывающей Луны, то есть начиная с 9 сентября, присутствие духа поможет вам преодолеть все препятствия и, наконец, почувствовать себя счастливыми.

Благоприятный аспект планет, знаменующий период со 2 по 4 сентября, - идеальное время для завязывания знакомств. Новые товарищи практически с первых минут очаруют и расположат вас к себе. Общение с ними принесет массу положительных эмоций и повысит вашу самооценку. Сейчас гораздо большее значение будет иметь эмоциональная связь с человеком, чем материальная или любая другая выгода от контакта с ним.

10 сентября - удачный день для покупки полезных мелочей для дома, таких как нитки, гвозди, губки, салфетки, скатерти, средства для мытья полов и окон. Своим вниманием звезды рекомендуют обойти антиквариат, сувениры, комнатные растения и парфюмерию. А вот 11-го числа старайтесь не ходить по магазинам - высок риск приобрести некачественный товар. На 13 сентября не стоит строить серьезных планов - вряд ли будут соответствующие условия для осуществления намеченного. Придется подстраиваться под резко изменяющиеся обстоятельства и решать многие вопросы на месте, не раздумывая. К счастью, никаких серьезных последствий за этим не будет.

С 9 до 24 сентября вы можете смело начинать ремонт в доме или квартире. Убывающая Луна будет прекрасным помощником в этом непростом деле. Рекомендуется делать ставку на покраску стен, облицовку, штукатурку, замену проводки, окон и пола.

Любовь. Начало месяца окажется не самым благоприятным для развития романтических отношений. Найти общий язык с партнером вам будет достаточно трудно. Однако старайтесь не терять оптимизма и надежды на то, что чудеса возможны. Луна на 2 и 3 сентября зайдет в знак Стрельца, и если вы позволите себе впасть в уныние, то столкнетесь с большими психологическими проблемами. Ни в коем случае не критикуйте в эти дни любимого человека и не выражайте сомнений в искренности его чувств.

Дев, борющихся за свое личное счастье, в первой декаде охватит робость. Ваша скованность передастся и потенциальному партнеру, вследствие чего никто из вас не сумеет сделать первый решительный шаг. Исправить положение удастся ближе к середине сентября, когда действие негармоничного аспекта сойдет на нет.

Работа и карьера. Начальство, что бы вы ни делали, станет неудержимо вас хвалить. Поначалу такое положение дел покажется вам странным, но довольно быстро станет привычным. Когда же на вас вдруг обрушится волна критики, сдержать эмоции будет очень и очень непросто. Вероятнее всего, произойдет это неприятное событие 9 сентября. Постарайтесь не впасть в панику и в кратчайшие сроки исправить допущенные ошибки.

Если вы ссоритесь с кем-то из коллег, не держите зла слишком долго. Чем быстрее вам удастся помириться, тем лучше. Изменить мнение окружающих о себе к лучшему у вас получится 12 сентября. В это же время вы найдете верного единомышленника, который поддержит ваши начинания и поможет достичь нужных результатов.

Здоровье.Со 2 по 7 сентября высока вероятность получить небольшие травмы и ушибы. В эти дни будьте особенно внимательны, занимаясь спортом и передвигаясь общественным транспортом. На 8 и 9 сентября Луна зайдет в знак Рыб . Такое положение ночного светила будет усиливать целебные свойства воды, настоянной на серебре. Рецепт ее приготовления очень прост: в стакан или банку с чистой водой положите серебряный предмет и оставьте на ночь. Чтобы сохранить красоту и молодость кожи, умывайтесь такой водой не менее 2 раз в день. Кроме того," волшебная жидкость " обладает противовоспалительными свойствами, поэтому ее можно пить по 1/2 стакана каждый день. 14 сентября у вас может появиться аллергия на некоторые приправы. Постарайтесь в течение всего дня не экспериментировать с едой, не лакомиться незнакомыми блюдами в кафе и ресторанах.

Самые благоприятные дни: 2, 28.

Дни, в которые нужно быть осторожнее: 1, 8, 9, 16, 22, 23.

Гороскоп на сентябрь 2023 года - Весы

Попробуйте себя в новой роли - удивите окружающих своим перевоплощением. Проанализируйте свое внутреннее состояние, поймите, чего вы хотите и чего боитесь на самом деле, и тогда истинные причины успехов и неудач перестанут быть для вас тайной за семью печатями.

В дни месяца в Стрельце, а именно с 1 по 3 сентября, судьба обязательно предоставит вам возможность исправить допущенные ранее ошибки и выбрать новые пути, которые достаточно быстро приведут вас к желаемым результатам. С 5 по 8 июня планеты создадут благоприятные условия для активной интеллектуальной деятельности. В этот период вас посетит не одна блестящая идея - непременно реализуйте их. Это удачное время, чтобы попробовать себя в новом амплуа - займитесь танцами, запишитесь в театральный кружок или на курсы программирования. Словом, постарайтесь раскрыть в себе новые таланты.

В середине сентября 2023 года успех многих дел будет зависеть от вашего настроения. Будьте проще в общении с людьми, не вешайте на них ярлыки. Научитесь прощать себя и других маленькие ошибки-помните, что никто не идеален. 20 сентября, благодаря влиянию Юпитера, - удачный день для оформления документов, подписания соглашений и общения с коллегами в неформальной обстановке. Многие важные вопросы сейчас будут решены очень быстро.

22 сентября вы наверняка почувствуете сильное желание отправиться в путешествие. Но звезды не советуют вам сейчас далеко срываться с места. Для поездки в другие страны лучше подождать до конца месяца. А вот отдых в пригороде или на туристической базе принесет вам массу положительных эмоций.

Напряженный аспект между Юпитером и Селеной, который установится 23 сентября, заставит вас сомневаться буквально в каждом своем слове и поступке. Не берите в это время на себя дополнительных обязательств и не слишком откровенно высказывайтесь по поводу своих переживаний. Браться за новые дела в таком состоянии тоже не стоит.

Любовь. Венера, которая после 5 сентября будет находиться в знаке Девы, заставит вас жаждать нежных рукопожатий, поцелуев и других тактильных проявлений любви. Не сдерживайте себя в этом отношении, не ограничивайте беседами общение с тем, кто вам очень нравится. Другими словами, слушайте одновременно три голоса: души, разума и тела. Если вас позовут на романтическое свидание, не отказывайтесь. Сказав Сейчас "нет", вы лишите себя верного шанса на большое личное счастье.

Весам, состоящим в браке, будет трудно оторваться от семейного очага. Но это вовсе не значит, что вам нужно в течение всего месяца безвылазно сидеть дома. Купите горящие путевки и отправляйтесь в путешествие вместе с любимым человеком хотя бы на 2-3 дня. Только не планируйте отъезд на 6 и 9 сентября.

Работа и карьера. Убедить в чем-либо коллег, партнеров и клиентов вам будет проще всего в первой декаде месяца. Наивысшая внушаемость окружающих ожидается 5 сентября. В этот день разумно заключать сделки, подписывать важные документы, рекламировать товары и услуги. Если вы начальник и вам нужно провести непростые сборы, также запланируйте их на 5-е число. Подчиненные охотно поддержат ваши начинания и возьмут на себя любые обязательства.

После 19 числа ни в коем случае не работайте кое-как. Ведь только интенсивная деятельность сможет принести в это время хорошие плоды. Игнорируйте любые призывы к внеплановому отдыху, в частности отказывайтесь без всякого сожаления от необязательных перекуров и чаепитий. Перевести дух позволяйте себе лишь после того, как поставите логическую точку в каком-то деле, и не тратьте бесценное время отдыха на бесплодные разговоры.

Здоровье. Благоприятный аспект между Солнцем и Плутоном с 3 по 5 сентября подарит вам в целом хорошее самочувствие. Правда, небольшое беспокойство могут вызвать боль в горле и заложенность носа. В домашних условиях можно приготовить капли на основе репчатого лука. Мелко нарежьте луковицу (до состояния кашицы), отожмите сок и закапывайте его по две капли в нос один раз в день. Рекомендуется пить больше. Травяные чаи и куриный бульон помогут успокоить больное горло, отвар шалфея и ингаляции с эвкалиптом будут отличными помощниками в борьбе с простудой.

Спадающая Луна, начиная с 9 сентября может спровоцировать шелушение кожи рук. Это один из первых признаков авитаминоза. Добавьте в свой рацион сыры твердых сортов, помидоры, яйца, зеленый горошек, говядину, яблоки, виноград. Кроме того, делайте маски из овсянки. В вареную крупу налейте масло и образовавшуюся кашицу нанесите на руки примерно на 20 минут. Лучше всего проводить такую процедуру на ночь.

Самые благоприятные дни: 2, 3, 24, 30.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 13, 20, 25.

Гороскоп на сентябрь 2023 года - Скорпион

Не ставьте на первое место мнение окружающих. Только вы знаете ответ, как вам нужно сейчас поступить.

Любые напряженные отношения сейчас вы сумеете сделать более мягкими и спокойными. Конечно, вам придется приложить усилия, и довольно значительные, но зато и радости потом будет более чем достаточно. Главного успеха получится достичь во время пребывания Луны в знаке Водолея, то есть 6-7 сентября. В эти дни имеет смысл извиняться, искать точки соприкосновения и заключать договоренности.

В период с 9 по 11 сентября избегайте разговоров на повышенных тонах с близкими людьми. Небесные тела станут провоцировать вас на ссоры, хотя серьезных оснований для этого не будет. Если конфликтная ситуация все же случится, преодолейте гордость и первыми пойдите на примирение. Дни, когда Луна будет находиться в знаке Овна, то есть 10 и 11 сентября, - хорошее время для переезда и начала ремонтных работ. Если у вас есть возможность, наймите дизайнера: профессионал сможет продумать все до мельчайших деталей, создаст комфортное окружение и избавит от проблем, связанных с подбором строительных материалов.

В этот же период на вас, наконец, обратят внимание люди, с которыми вы давно хотели сблизиться. Если вас пригласят на какое-то мероприятие, сделайте все, чтобы соответствовать его атмосфере. Предположительно, вам придется одеться необычным образом или вовсе сменить имидж. Не волнуйтесь, подобные усилия не пропадут даром. В начале второй половины сентября старайтесь поменьше распространяться о своих планах. Вряд ли окружающие поймут ваши желания правильно. Заметив в их глазах осуждение, вы рискуете дать обратный ход и отказаться от намеченного, чего делать категорически не стоит.

Отправляясь в путь 21 или 22 сентября, тщательно проверяйте багаж. Велика вероятность, что вы забудете что-то важное: документы, деньги, медикаменты. Заранее позаботьтесь о том, чтобы все необходимое было под рукой.

Любовь. Вы почувствуете сильную потребность в стабильных отношениях, не обремененных интригами, спорами и ссорами. Удовлетворить ваше желание поможет Венера, которая на протяжении всего периода будет находиться в знаке Девы. Ваш партнер сделает все возможное для того, чтобы вы чувствовали себя надежно защищенными от жизненных невзгод и не нуждались буквально ни в чем. Особую духовную близость с любимым человеком вы почувствуете 12 сентября.

Если ваш романтический союз образовался недавно, постарайтесь как можно лучше узнать нового партнера. Недостаток информации заставит вас сначала поднести избранника на пьедестал, а за две - три недели почувствовать горькое разочарование. Ни в коем случае не идеализируйте свою половинку 9 сентября.

Работа и карьера. Планировать, размышлять, пробовать и делать шаги назад можно будет лишь до наступления 9 сентября. В это время для достижения успеха вам следует действовать твердо и смело, без промедлений. Контролируйте эмоции, принимайте волевые решения, не позволяйте посторонним совать нос в ваши дела. Если вы сумеете отработать в полную силу хотя бы неделю, то получите невероятно высокие результаты. Коллеги поддержат вас, что бы ни случилось. Более того, сейчас вы будете настолько популярны, что сможете формировать общественное мнение. Пользуйтесь этой способностью только для улучшения общей производительности труда. Применять же ее в личных целях звезды вам не советуют.

Здоровье. В начале сентября удачно начинать любые диеты. Положение небесных тел будет способствовать более быстрому избавлению от лишних килограммов. Это также хорошее время для укрепления кровеносных сосудов. Положите возле кровати массажный коврик для того, чтобы утром, вставая с кровати, вы могли массировать ступни. Такая профилактика поможет активизировать точки на ногах и улучшить кровообращение во всем теле. Кроме того, звезды советуют вам сейчас заняться плаванием или танцами.

С 17 по 19 сентября вы можете подхватить простуду. Чтобы этого не допустить, каждый раз, собираясь выходить из дома, узнавайте прогноз погоды, чтобы не попасть под дождь. В этот период лучше воздержаться от водных процедур. Бани и сауны принесут пользу только на убывающей Луне, то есть с 9 по 24 сентября. Позаботьтесь, чтобы в вашем рационе было больше свежих овощей и белое мясо. 27 сентября-хорошее время для посещения массажиста или иглотерапевта. Поход в салон красоты окажется удачным.

Самые благоприятные дни: 6, 7.

Дни, в которые нужно быть осторожнее: 2, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30.

Гороскоп на сентябрь 2023 года - Стрелец

Что бы ни происходило, не сдавайтесь. Проявив упорство, вы справитесь со многими, на первый взгляд, неразрешимыми задачами.

Гороскоп на сентябрь 2023 Стрелец сообщает, что период обещает быть достаточно напряженным, а потому вам стоит почаще отдыхать. Найдите для себя эффективные методы расслабления и применяйте их по мере необходимости. Прекрасные возможности для полного восстановления сил подарит вам 14 сентября. По возможности отправляйтесь на природу. Походите пешком, подышите лесным воздухом и посидите у воды.

Под влиянием напряженного аспекта Меркурия и ФОРТУНЫ 4 и 5 сентября вы вряд ли будете приятным собеседником. В эти дни у вас пропадет любое желание с кем-то быть откровенными и делиться переживаниями, а также слушать о чужих проблемах.

На то, чтобы завязать новое знакомство, сейчас рассчитывать не приходится. На первую неделю сентября гороскоп на сентябрь 2023 Для Стрельца советует планировать поход по магазинам. Звезды помогут вам сделать отличное приобретение и сэкономить при этом немалую сумму денег.

Кто бы и что бы ни советовал вам начиная с 9 сентября, вы будете делать с точностью и наоборот. Поступать назло чужим рекомендациям вас заставят Венера и Нептун. Эти планеты повысят вашу самоуверенность и внушат, что все вокруг ополчились против вас. Помните, что большая часть услышанной в эти дни информации имеет под собой рациональную основу. Все же возьмите некоторые советы на вооружение, как бы вам этого ни хотелось.

12 сентября-хорошее время для наведения порядка в доме и перестановки мебели. По возможности уменьшите количество острых углов в комнатах, добавьте больше мягких, округлых форм с помощью элементов декора. Телевизор не рекомендуется ставить экраном к двери или окну, а вот кресла, наоборот, лучше повернуть к оконному проему. Особое место нужно отвести зеркалам. Не вешайте их напротив двери и не размещайте их в спальне напротив кровати. Идеальный сектор для них-прихожая и ванная комната.

Любовь. Ретроградный Плутон снимет с вас много психологических оков. Почувствовав свободу, вы позволите себе совершить ряд спорных поступков. Вашему партнеру такое положение дел вряд ли покажется приемлемым. Испытывая жгучее чувство ревности, он примется следить за вами и буквально во всем станет находить признаки измены. Если вы не хотите поссориться с любимым человеком, ведите себя скромно в его присутствии и начисто откажитесь от флирта.

Стрельцам, недовольным своими отношениями, пока не стоит ждать перемен к лучшему. Примите то, что у вас есть, и постарайтесь не усугубить сложившуюся ситуацию. 8 сентября вам может показаться, что намечаются позитивные сдвиги, но это, к сожалению, будет лишь иллюзия. Меркурий и Селена, действующие сообща, охотно введут вас в заблуждение, поманят куда-нибудь, а потом вдруг оставят у разбитого корыта.

Работа и карьера. Унимайте свой бурный темперамент-не требуйте от окружающих того, что они не могут вам дать, и не критикуйте чужие методы работы. Помните, если вы не будете вести себя сдержанно, то очень быстро поссоритесь со многими своими коллегами. Наиболее опасными в этом отношении станут дни пребывания Луны в созвездии Козерога, то есть 4-5 сентября. Сидите тише воды, ниже травы, спокойно занимайтесь своими делами и даже не пытайтесь давать кому-то ценные советы.

9 сентября отказывайтесь от любых деловых поездок. Ни одна из них в это время не принесет ожидаемых результатов. Тем же, кого начальство все-таки заставит отправиться в командировку, звезды советуют быть предельно собранными. Будьте готовы к разного рода задержкам и накладкам, а также к не очень адекватному поведению принимающей стороны.

Здоровье. Повышенные нагрузки, которые вы позволите себе 2 и 3 сентября могут не лучшим образом сказаться на вашем самочувствии. Больше отдыхайте и по возможности отложите важные дела на другое время. Чтобы помочь организму активизировать дополнительные ресурсы, используйте различные техники релаксации, такие как медитация, ароматерапия и визуализация.

7 сентября у вас могут появиться признаки аллергии — на медикаменты, пыльцу или пух. Не спешите сразу же принимать антигистаминные препараты-вряд ли они дадут ожидаемый эффект. Справиться с симптомами поможет нагретая поваренная соль, приложенная к крыльям носа или переносицы. Если народное средство окажется бессильным, обязательно обратитесь к аллергологу.

13 сентября наступает хорошее время для обследования всех систем организма. Особое внимание уделите состоянию сосудов и репродуктивной системы. В эти дни удачно сдавать любые анализы.

Наиболее благоприятные дни: 8, 15.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14.

Гороскоп на сентябрь 2023 года - Козерог

Ищите себя в творчестве, пробуйте что-нибудь новое, экспериментируйте - сейчас не время стоять на месте!

Благоприятный аспект Солнца и Плутона, который образуется 3 сентября, наполнит вас живительной энергией и поможет найти имеющимся силам правильное применение. Вы сумеете многого достичь, если станете прислушиваться к своим желаниям и поступать в соответствии с велениями сердца. Очень может быть, что в конце первой декады кто-то захочет "подзарядиться" от вас. Не волнуйтесь, никакого вреда вам это не нанесет.

5 сентября родители-Козероги смогут приобщить своих маленьких детей к домашней работе. Гораздо проще процесс обучения пойдет через игру. Дети-подростки тоже порадуют. Они охотно откликнутся на ваши просьбы помочь по хозяйству и даже проявят в чем-то инициативу. Обязательно поощряйте их стремления.

11 сентября, когда Меркурий, планета знаний, будет в противостоянии Урана, наступит неблагоприятное время для обучения. Усвоение материала будет происходить гораздо сложнее, понадобится гораздо больше времени, чтобы объяснить себе ту или иную логическую цепочку. Не волнуйтесь - уже через 2-3 дня эти сложности минуют сами собой. Нужно только переждать.

19 и 20 сентября Луна, вошедшая в знак Льва, подарит вам несколько приятных знакомств. Прислушайтесь к интуиции, чтобы решить, впускать или не пускать нового человека в свою жизнь. Общение с интересными людьми заставит вас забыть о ежедневной суете и поможет раскрыть некоторые ваши таланты. Встречи этого периода значительно повысят вашу самооценку и, возможно, в чем-то изменят ваше представление о дружбе.

25 сентября у вас проснется жажда творчества. Вы можете удивить домочадцев оригинальными блюдами или необычными подарками, сделанными собственноручно, проявить изобретательность и организовать вечер встреч со старыми друзьями.

Любовь. Вашему любимому человеку захочется избавиться от некоторых недостатков, и он попросит вас помочь ему в этом нелегком деле. Вы покажете себя с лучшей стороны - методично и терпеливо будете объяснять, подсказывать, направлять, корить и поощрять. Первые результаты появятся, вероятнее всего, 9 сентября. Ваш подопечный окажется в непростой ситуации, однако сумеет с честью выйти из нее, не проявив ни агрессии, ни слабости.

Козерогам, состоящим в браке, звезды советуют обсудить со своей половинкой важные семейные дела. Без споров и конфликтов такой разговор, наверное, состоится 4 и 5 сентября, в дни пребывания Луны в вашем собственном знаке зодиака. Вероятно, вам придется заново распределить домашние обязанности. Постарайтесь решить эту непростую задачу так, чтобы никто из вас не остался обиженным.

Работа и карьера. Работайте спокойно, без напряжения. Распишите план работы на весь месяц и не стремитесь его перевыполнить. При первых признаках усталости отдыхайте. В случае столкновения с серьезными проблемами без всякого стеснения обращайтесь за помощью. Такой режим позволит вам сохранить внутреннюю энергию, многое успеть и добиться вполне приличных результатов.

Чтобы избежать умственного переутомления, не заставляйте себя делать то, чего не хотите, 1 сентября, в 16-й лунный день. На убывающем месяце, то есть до 9 сентября, можно будет решить вопросы, связанные с организацией труда. Если вас не устраивают режим или условия работы, поговорите с начальством. Не исключено, что после этой беседы многое в вашей деловой жизни изменится к лучшему. Только не будьте чрезмерно настойчивыми и не сыпьте упреками. Убедить руководство вы сможете с помощью строгой логики, а не бурной эмоциональности.

Здоровье. В первую декаду сентября ваше самочувствие будет напрямую зависеть от настроения. Главная задача в этот период - стараться всеми силами одержать победу над возникающими негативными эмоциями. Хорошими помощниками в этом деле станут занятия спортом, танцы и медитации. Оказавшись в сложной ситуации, сделайте глубокий вдох, затем выдох, сосчитайте до десяти и только потом принимайте решение. Восстановить душевное равновесие помогут расслабляющие ванны, плавание в бассейне и банные процедуры.

С 15 по 18 сентября - не лучшее время для обследования и проведения плановых операций. Планеты на небосклоне сейчас увеличивают вероятность ошибочной диагностики и риск ошибки во время назначения лечения. Когда Луна покинет созвездие Рака, то есть 19 сентября, наступит благоприятный период, чтобы позаботиться о красоте и здоровье кожи. Можно посетить косметолога или массажиста. Прекрасный результат дадут маски для лица на основе свежих фруктов и глиняное обертывание для тела под приятную расслабляющую музыку.

Самые благоприятные дни: 3, 11, 24.

Дни, в которые нужно быть осторожнее: 1, 15, 19, 22, 26, 29.

Гороскоп на сентябрь 2023 года - Водолей

Позвольте себе выйти на привычные рамки, и вы удивитесь, какими яркими красками заиграет ваша жизнь.

Ваша интуиция обострится до предела. Поспособствует этому Меркурий, который до 28 сентября будет находиться в созвездии Весов. Вы станете с легкостью читать знаки, поступающие из окружающей среды, угадывать мысли окружающих и давать мудрые советы.

10 сентября, в день образования положительного аспекта Луны и Плутона, шестое чувство поможет вам уладить возникающие проблемы. На растущей Луне, то есть до 9 сентября, вам гарантирован хороший шопинг. В эти дни ваш вкус будет отличаться особой тонкостью. Приобретенные ювелирные украшения, картины, предметы антиквариата будут долго радовать глаз. 8-го числа, когда Венера объединит свои силы с Фортуной, звезды рекомендуют вам отправляться в магазин за бытовой техникой.

В период напряженного взаимодействия между Меркурием и Плутоном, 8 и 9 сентября, будет непросто установить контакт с людьми из других стран, поэтому в эти дни не рекомендуется выезжать за границу. Что касается отдыха, то идеальным вариантом будет пикник на природе вблизи водоема.

15 сентября вы станете раздражительными, что может стать причиной небольшой ссоры с домочадцами. По возможности проведите этот день в одиночестве. Вибрации лунных суток, которая приходится на 17 сентября, способствуют интеллектуальной и творческой деятельности. Именно сейчас вы найдете свою музу, и вдохновение еще долгое время не покинет вас.

Для начала ремонтных работ лучше всего выбрать время после 25 сентября. Самыми удачными в эти дни будут наклеивание обоев, укладка кафеля, установка дверей и систем отопления.

Любовь. Сложные отношения станут сейчас еще более непонятными и даже запутанными. Партнер невольно ранит ваше сердце, чем вызовет у вас бурю негодования и желание насолить в ответ. Воздерживайтесь от мести - ни к чему хорошему она вас точно не приведет. Не стоит пытаться задеть обидчика, вызвав его ревность. Если подобная идея посетит вас, гоните ее прочь. Не поддавайтесь эмоциям 9 сентября, в день полнолуния. Позволив себе всерьез рассердиться, вы окажетесь втянутыми в большой конфликт.

Вторая половина сентября 2023 года сложится для Водолеев весьма удачно. В 12 лунные сутки, то есть 26 числа, вам могут признаться в любви или сделать предложение руки и сердца. Свадьба, запланированная на эту дату, порадует как жениха с невестой, так и всех присутствующих на торжественном мероприятии гостей. Отношения, которые завязались в первой половине сентября, в этот день неожиданно получат очень мощное развитие.

Работа и карьера. Важные финансовые операции звезды советуют вам проводить в дни пребывания Луны в созвездии расчетливой Девы, то есть 21-23 сентября. В это время вы вполне можете делать обдуманные вложения, совершать крупные покупки и расплачиваться по старым счетам. Если у вас попросят взаймы, не отказывайте. Деньги наверняка вернутся к вам еще до того, как истечет установленный срок.

Рисковать имеющимися средствами сейчас не стоит. Звезды категорически не советуют вам играть в азартные игры и покупать лотерейные билеты. Решать серьезные задачи вам будет не слишком интересно. Точнее, ваш интерес будет заметно уменьшаться по мере приближения к заветной цели. Старайтесь не бросать важные дела, даже самые скучные, на полпути. Завершайте все, что начали, иначе успеха в этот период вы так и не добьетесь.

Здоровье. В случае возникновения каких - либо недомоганий в первую неделю сентября не занимайтесь самолечением и не пытайтесь сами себе поставить диагноз-обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту. В дни месяца в Тельце, то есть 12 и 13 сентября, снизьте потребление соли, поскольку самым уязвимым местом в это время будут почки. Пейте отвар корней шиповника: залейте 2 ст. л. измельченного корня горячей водой и кипятите 15 минут, затем остудите и процедите. Пейте бульон по 1/3 стакана три раза в день.

9 сентября, вы можете чувствовать грусть и подавленность. Появятся эти чувства на напряженном аспекте Солнца, отвечающего за энергетические ресурсы организма, и Луны, который влияет на внутренний мир человека. Вам будет казаться, что вы болеете, и характерные симптомы, связанные с течением мнимой болезни, непременно найдутся. Чтобы прогнать от себя плохие мысли, больше гуляйте на свежем воздухе и занимайтесь медитацией перед сном. Благотворно скажутся на вашем эмоциональном самочувствии водные процедуры: баня и контрастный душ. В это время будет не лишним посетить занятия по йоге, где можно научиться различным оздоровительным дыхательным гимнастикам.

Самые благоприятные дни: 13, 14, 24, 28.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 25.

Гороскоп на сентябрь 2023 года - Рыбы

Прежде чем принять какое-либо решение, подумайте несколько раз. Шаги, предпринятые на эмоциях, рискуют вас вскоре разочаровать.

Отношения с окружающими станут складываться не слишком гладко. Интерес к вашей персоне резко упадет, и вы в какой-то момент почувствуете острое одиночество. Вернуть хорошее настроение вам поможет общение с теми, кто на самом деле любит и понимает вас.

За месяц во Льве, а именно 19 и 20 сентября, будьте и сами внимательны к старым друзьям. Имейте в виду: если в эти дни вы обидите близкого человека, то помиритесь с ним не раньше, чем через две недели. 9 сентября, когда на небе усилится влияние Луны, наступит прекрасное время для восстановления давно забытых или утерянных связей. Очень многое будет зависеть от того, какие темы вы выберете для разговора со старыми знакомыми - избегайте ворошить прошлые споры. В любом случае они будут искренне рады проявленному вниманию и желанию снова общаться или сотрудничать.

Если вы давно планировали ремонт, лучшее время для его запуска - 26 сентября. Вибрация лунных суток пробудит вашу креативность и дизайнерские способности. Вам удастся найти очень интересные интерьерные решения. Особое внимание нужно обратить на детали. Настенные светильники в прихожей, расположенные над входной дверью, визуально увеличат пространство, изогнутые ручки и нестандартного размера и формы диванные подушки, пуфы украсят помещение и вызовут восторг у гостей.

В период с 12 по 15 сентября звезды советуют вам быть более критичными к любой информации, поступающей к вам. Сомнения помогут вам уберечься от попадания в неприятные истории. В конце месяца вашим родным и близким понадобится помощь. Если чувствуете, что это так, не ждите, когда у вас попросят поддержки, а сами подставьте плечо.

Любовь. Самыми сложными для вас окажутся 7 и 8 сентября. Вы можете поссориться с любимым человеком, стать жертвой обмана или интриги, осознать со всей ясностью, что ваши чувства не являются взаимными. Будьте крайне осторожны: не ведите с партнером бесед на спорные темы, не делайте пылких признаний и не завязывайте новых романтических знакомств.

Солнце, которое первые две декады сентября будет находиться в знаке Девы, несколько снизит ваши сексуальные потребности. Партнера это, вероятнее всего, неприятно удивит и заставит задавать вам весьма неудобные вопросы. Имейте в виду, что 12-го числа интимные контакты не принесут ожидаемого удовлетворения. В это время лучше говорить и думать о духовном, гулять на природе, строить совместные планы на будущее.

Работа и карьера. Позитивный аспект Меркурия и Селены, который образуется 11 сентября, подарит вам уникальную возможность применить свои лучшие способности на практике. Не упустите этот шанс - ступите на путь самореализации и пройдите его от начала до конца. Даже если вы столкнетесь с большими трудностями, не пугайтесь и не замедляйте свое движение. Преодолев препятствия, вы не только получите нужные вам результаты, но также станете намного сильнее и сможете гордиться собой.

После полнолуния 9 сентября не позволяйте себе предаваться мечтам на рабочем месте. Регулярно задумываясь о постороннем, вы упустите что-то важное и позволите ситуации выйти из-под вашего контроля. Не бойтесь браться за выполнение нестандартных поручений и решение задач повышенной сложности.

Здоровье. В первую неделю сентября у вас время от времени могут возникать головные боли, появятся слабость и апатия. Старайтесь ограничить свое общение с людьми, которые вызывают у вас негативные эмоции - это только усугубляет ваше плохое самочувствие. Чтобы мобилизовать силы организма, массируйте мочки ушей. Такая процедура должна длиться не дольше 1 минуты.

В начале второй декады сентября уязвимым местом станут зубы и десны. Чтобы снять кровоточивость, полощите рот травяными настоями. Увеличьте потребление орехов, сыра, сметаны, отрубей, яиц и кунжута. По рекомендации врача можно начать прием витаминов.

На растущей Луне, то есть до 9 и после 24 сентября, стоит избегать серьезных физических нагрузок. Они не лучшим образом повлияют на состояние мышечной системы. Чтобы избежать неприятностей, ограничьтесь выполнением несложных упражнений, которые не ведут к большой усталости. 29 сентября - удачное время для проведения обследования сердечно-сосудистой системы.

Самые благоприятные дни: 12, 15, 22.

Дни, в которые нужно быть осторожнее: все дни нейтральны.