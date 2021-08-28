Финансовый и любовный гороскоп на сентябрь-октябрь-ноябрь 2021 года дал авторитетный астролог Влад Росс.

Известный украинский астролог Влад Росс дал точный гороскоп на сентябрь, октябрь и ноябрь 2021 года: он рассказал, кому этой осенью придется быть особенно осторожным.

По его словам, осень 2021 года однозначно не порадует представителей трех знаков Зодиака.

Скорпион: гороскоп на сентябрь, октябрь и ноябрь 2021

Сложный период продолжится в жизни Скорпиона. Особенно это будет касаться финансовых затей и сложных ситуаций с деньгами. Скорпиону лучше не вкладывать деньги в непроверенные проекты. Особенно напряженной для Скорпиона будет вторая половина осени.

Овен: гороскоп на сентябрь, октябрь и ноябрь 2021

Довольно трудный и насыщенный проблемами период будет также у Овна. В его жизни возникнет множество сложных ситуаций, в том числе его могут предать друзья. Неизбежны сложности, связанные с новыми проектами и реализацией масштабных дел. Ни в коем случае нельзя брать кредиты и совершать крупные покупки.

Рыбы: гороскоп на сентябрь, октябрь и ноябрь 2021

Трудный период этой осенью ждет Рыб. Люди могут проявиться с неожиданной стороны и ранить Рыб. В частности, люди, которых Рыбы считали друзьями и сторонниками, разочарует и засвидетельствует обратное. Из-за этого почва будет уходить у Рыб из-под ног. Особые проблемы могут возникнуть со сдачей или покупкой недвижимости.

Возможны также проблемы, связанные с землей, а также проблемы в семейном плане. Семья Скорпиона может начать рушиться. Также возможны проверки налоговых.

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Автор: Диана Беловодская