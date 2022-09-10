Речь идет об Овнах и Тельцах.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждет судьбоносная неделя – в период с 12 до 18 сентября.

Речь идет об Овнах и Тельцах.

Овен

Для Овнов неделя будет непростой, но при этом ожидаются события, которые точно перевернут их жизнь с ног на голову. Кардинальные изменения коснутся, как личной, так и карьерной сферы. Астрологи советуют не противиться переменам, тогда они точно изменят жизнь к лучшему. В противном случае из-за непринятия новой реальности Овны рискуют довести себя до депрессии.

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Телец

В указанный период Тельцам следует ожидать переломный момент в жизни. Все прошлом должно будет остаться позади. С ним придется распрощаться раз и навсегда. А для того, чтобы привлечь максимум удачи в будущем, на следующей неделе Тельцам хорошо было бы расставить приоритеты и определиться с основными целями. На личном флонте Овнов будут подстерегать небольшие неприятности. Но их удастся избежать, если прислушиваться и идти на компромисс.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых на днях рискуют загреметь в больницу.

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