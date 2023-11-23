Астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН дал прогноз на декабря для всех знаков Зодиака. Он назвал главных счастливчиков и неудачников месяца, рассказал, кому повезет в финансах и любви, а кому - нет, а также дал советы всем знакам перед Новым годом.

В декабре 2023 года повторится главный астрологический мем - Меркурий ретроградный. Поэтому этот месяц преподнесет интересные ситуации.

Прогноз на декабрь 2023

Меркурий будет ретроградным в знаке Козерога, а потом в Стрельце. Это заставит нас пересматривать цели, планы, лучше обернуться назад, провести работу над ошибками. Также это хороший повод избавиться от всего лишнего.

В декабре лучше не совершать никаких покупок, особенно не покупайте электронику - телефоны, ноутбуки, телевизоры, обогреватели, автомобили и другое. Такие подарки к Новому году лучше приобрести до 12 декабря. А если вы планируете покупать их позже, тогда это могут быть вещи, фарфор, стекляные изделия.

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Ну и разочарую всех влюбленных. 4 декабря Венера входит в знак своего падения - Скорпиона. Это худший месяц для знакомств. Потому что Венера в Скорпионе это всегда опасность изнасилования, появляются маньяки, можно "подсесть" на какого-то Дон Жуана, который кинет на деньги. Поэтому Венера в Скорпионе будет разгонять страсть, будет заставлять людей волноваться, в том числе и в сфере финансов.

Марс в Тельце будет призывать все же ставить новые цели, так как он будет соединен с Солнцем. Поэтому очень целеустремленным людям - политикам, путешественниками и другим - очень повезет в первой половине месяца. А во второй половине месяца лучше возвращаться в родные пенаты. Вы можете вернуться или домой, или, например, на море, где вы уже были. Новых мест стоит избегать.

Счастливчики декабря

Очень хороший аспект у Раков. Они могут выиграть в лотерею. Все отлично у них будет складываться и в любви. В целом декабрь сулит им приятные подарки.

В дальних поездках, эмиграции, путешествиях будет везти Рыбам. Они могут получить новое образование, успешными будут курсы по повышению квалификации. Если вы ранее начали учить иностранный язык, то на ретроградном Меркурии стоит возобновить уроки.

Хорошая ситуация будет и у Львов, особенно, что касается любви и отношений. Все отлично у них будет с сексуальной жизнью, так как Марс находится в пятом доме от знака Льва - в знаке Стрельца. Это всегда повышение либидо. Также их ждет успех в творчестве. Если вы давно писали какие-то труды, создавали музыку, писали картины, то можете сейчас презентовать это миру. Львы могут перейти на более высокооплачиваемую должность.

Неудачники декабря

Черная Луна зашла в знак Девы и продолжает там идти. Поэтому у них могут возникать сложные ситуации с финансами, покупками. Нужно быть осторожными к мелочам, потому что их могут развести на деньги.

У Стрельцов наступает период несчастных случаев, взрывы, ДТП, неудачные дальние поездки. Особенно осторожными нужно быть на фронте, потому что планета огнестрельного оружия Марс проходит по их знаку Зодиака. Стрелец - стрела. Также они могут разругаться с окружающими, вплоть до судебных разбирательств. Поэтому в декабре Стрельцам лучше перебдеть, чем недобдеть.

Сложный период может быть и у Скорпиона, потому что Венера, как я уже говорил, будет в знаке падения - их знаке. Это говорит о том, что им не повезет в личной жизни, могут быть предательства со стороны близких людей, а также их могут кинуть на деньги. Поэтому покупку недвижимости лучше отложить.

Гороскоп карьеры

Если говорить о профессиональном успехе, то на первое место я бы поставил Льва. В этом плане у них все будет супер. На втором месте Овны, на третьем - Близнецы. Венера будет находиться в доме Близнецов, поэтому они могут найти более перспективное место. Кстати, Близнецам хорошо возвращаться на старую работу.

А вот потерять свое место могут Стрельцы. В декабре у них могут возникать конфликты с начальством, ссоры с коллегами.

Финансовый гороскоп

В плане финансов очень хорошая ситуация будет у Козерогов, если они "замутят" какой-то бизнес. Они будут очень удачливыми, потому что в их знаке находится Плутон. Поэтому у них будут новые благоприятные ситуации для заработка.

А вот неожиданные ситуации могут возникать у Дев и Скорпионов. С финансовой сферой у них все будет плохо.

Любовный гороскоп

В пятом знаке от Льва находятся Марс и Меркурий, поэтому у этого знака Зодиака все будет отлично в любовном плане. Также много романтики, знакомства на вечеринке, установление новых дружеских связей будет у Водолеев. Также они могут закрутить роман с начальником.

По поводу неудач в этой сфере больше всего стоит волноваться Близнецам и Стрельцам. У них будет очень напряженная ситуация. Им не удастся избежать ссор, выяснения отношений, разбития горшков. Есть риск, что они и вовсе расстанутся со своими партнерами.

Гороскоп здоровья

В первую очередь Ракам стоит обратить внимание на свое здоровье. Могут быть острые респираторные заболевания. ДТП, травмы, переломы рук и ног и прочее могут быть у Тельцов. Они могут поскользнуться и упасть. Для этого им даже на улицу выходить не нужно, так как это может произойти банально в ванной. Поэтому им стоит быть очень осторожными.

Советы всем знакам Зодиака перед Новым годом

Овну нужно успеть влюбиться и доделать все, что связано с творчеством. А вот от депрессии и ипохондрии вам нужно избавиться.

В первую очередь Тельцам стоит избавиться от старых вещей в доме. А затем вам нужно успеть рискнуть. Вы можете прыгнуть с парашютом, покорить вершину...

Близнецам я бы рекомендовал завершить важные дела. Если вы хотели подать на развод, но еще не сделали этого, то самое время вернуться к этому вопросу. Также вам стоит избавиться от старого велосипеда, коньков, автомобиля, потому что все старые средства перемещения могут быть опасными.

Если Раки не успели уволиться, то самое время уже покончить с ненавистным местом работы. А если вы до сих пор не нашли новую работу, то активнее этим займитесь. Также вам стоит избегаться от каких-то официальных бумаг, которые могут вас компроментировать. Если у вас есть любовница или любовник, то скройте переписку в телефоне, потому что ваш партнер может ее обнаружить.

Львам я бы рекомендовал больше заниматься сексом и избавиться от финансовых зависимостей.

Девам стоит задуматься о продаже или покупке недвижимости. Также благоприятным будет ремонт. Кроме того, перед Новым годом вам нужно избавиться от лишнего веса, поэтому благоприятными будут диеты.

Весы могут купить автомобиль до конца декабря, однако вместе с таким успехом вы можете столкнуться и с недоброжелателями. Найдите в своем окружении предателей и избавьтесь от них.

Скорпионы могут выиграть в казино или лотерею. Кроме того, вы можете удачно инвестировать. А вот от старых планов и проектов вам нужно успеть избавиться. Лучше сконцентрируйтесь на чем-то новом.

Если Стрелец не успел заняться спортом, то успейте записаться в зал. Что касается работы, то вам стоит создать свой бизнес, чтобы перестать работать на кого-то. Также ограничьте связи с властями.

Козерогам стоит заняться оккультизмом. Мистика, обращения к астрологам, психологам будут удачными. Кроме того, вам стоит вернуться в Украину, если вы последнее время живете за границей.

Водолеи могут войти в какой-то новый коллектив и завести друзей. При этом воздержитесь от рисков. Благоприятными будут перемены в личной жизни. Вам стоит избавиться от сексуального партнера, потому что впереди вас ждет только лучшее.

Если Рыбы не успели стать начальниками, то сейчас им стоит сделать акцент на карьере и добиться успехов до Нового года. К слову, Рыбы могут разорвать отношения с супругами.

Благоприятные и неблагоприятные дни

Категорически противопоказано отправляться на Новый год в поездку. 31 декабря для этого будет ужасным днем. Также нельзя никуда выезжать 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29 декабря. В эти даты Меркурий будет притормаживать движение.

Благоприятными будут 2,3, 4, 5, 16, 17, 22, 23 декабря. В эти дни можно отправляться в командировки, на море, в горы, в санаторий.