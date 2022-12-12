Как сложится гороскоп для Козерога в декабре 2022 и к чему следует быть готовыми - узнайте в материале УНИАН.

В декабре заручитесь поддержкой союзников и победа будет за вами. А в конце месяца вас ждут подарки и награды, хотя вы и сами об этом знали - Новый год на носу как никак.

Гороскоп карьеры на декабрь 2022

В последнем месяце года у Козерогов появится возможность блеснуть на работе. Используйте ее: это даст вам шанс улучшить свое благополучие. Есть вероятность, что вам предстоит отстаивать свои интересы в нелегкой битве. В одиночку вам не справиться и придётся привлечь единомышленников. Оно и к лучшему: вместе вы повернете ситуацию в нужную сторону.

В вопросах, касающихся финансов, держите язык за зубами, особенно в разговоре с не очень знакомыми людьми.

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Гороскоп любви на декабрь 2022

Холостым Козерогам месяц обещает приятное знакомство. Правда, звёзды не уточняют где: может, это произойдёт на новогоднем корпоративе или вечеринке у друзей, а, может, в спортзале или медучреждении (хотя туда лучше не попадать).

Семейным Козерогам астрологи советуют не забывать уделять время своей второй половинке, но, вместе с тем, и не быть чересчур навязчивыми - давайте себе и своему партнёру больше пространства. Также в декабре Козерогов ждут подарки и сюрпризы от избранников.

Гороскоп здоровья на декабрь 2022

В декабре Козерогам следует решительно избавляться от всего, что мешает: вредных привычек или лишнего веса. Делайте - и у вас все получится.

Укрепить иммунитет и не подхватить сезонную простуду помогут занятия спортом.

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