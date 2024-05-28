Месяц обещает стать судьбоносным для некоторых знаков Зодиака.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН составил подробный гороскоп для всех знаков Зодиака на июнь. Узнайте, что карты Таро предсказывают вам, и какие события произойдут в этом месяце.

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Овен - гороскоп на июнь 2024 года

Летом Овнам следует отбросить эмоции и опираться исключительно на свой разум. Интеллектуальные способности Овна должны оказаться сильнее чувств и соблазнов, нахлынувших изнутри и снаружи. Противоречия не должны ставить в тупик. Сила таланта преодолеет отсталое сопротивление действительности, если вы будете действовать разумно и поэтапно.

Видео дня

В начале месяца вы загоритесь интересной идеей. Однако планеты, которые негативно влияют на ваш знак, предупреждают, что первая декада июня не подходит для ее воплощения в жизнь. У вас будет слишком много других, мелочных забот, которые не удастся переложить на чужие плечи. Не расстраивайтесь, судьба еще даст вам шанс.

Попав под влияние Венеры в декаду с 10 по 20 июня, вы станете доброжелательными и открытыми, поэтому невольно начнете притягивать к себе окружающих. И хотя среди новых знакомых окажется много интересных людей, не забывайте о своих старых друзьях. По возможности чаще звоните или встречайтесь с ними, ведь недаром народная мудрость гласит, что старый друг лучше новых двух. Причем 11 и 12 июня, когда Луна активизирует дружественный знак Льва, - благоприятные дни для организации дружеской вечеринки.

Стать настоящим транжирой вы рискуете в период с 21 по 31 июня, о чем предупреждает Юпитер, образующий напряженный аспект к покровительствующему вам Марсу. Причем вам захочется приобрести даже те вещи, в которых вы не нуждаетесь. Чтобы не потратить все кровно заработанные или накопленные средства впустую, минимизируйте походы по магазинам. Даже за продуктами лучше отправлять другого члена семьи.

Благоприятные дни: 11, 12, 20, 21.

Неблагоприятные дни: 24 і 25.

Любовный гороскоп

Одиноким Овнам с 1 по 4 июня есть смысл присмотреться к окружению. Возможно, до сих пор вам не хватало внимания на то, чтобы заметить своего человека, а он давно уже ждет рядом. После 4-го такая возможность ускользнет, поскольку Марс составит квадрат Урану, призывая Овна к демонстративной независимости. Сумасбродство, перепады настроения и склонность к проявлению гнева сделают вас малопригодными к нежным отношениям вплоть до 10 числа.

Этап с 10 по 20 июня будет разительно иным. Влияние Венеры настроит Овнов на игривый лад, открыв их души для краткосрочных романов и интенсивного флирта. Резкий переход от драматизма к любвеобильности поставит в тупик многих, но не тех, кто искренне любит вас. 11 и 12 июня - удобные дни для праздников и посиделок.

Соединение Венеры с Марсом 13 июня выведет Овнов на пик эмоциональности. Это коснется и семейных Овнов, пробудив второе дыхание в отношениях с любимыми. Главное в июне - не заглушить энергией и темпераментом родственников как старшего, так и младшего поколения. До конца июня постарайтесь уделять внимание не только физическому, но и интеллектуальному общению.

Деньги и карьера

Открытость Овнов к внешнему миру и желание общаться с окружающими принесут им немалую пользу с 1 по 10 июня. Препятствия, исходящие от расположения Сатурна, до 7 числа обусловят более выгодное положение тем Овнам, которые находятся на руководящих позициях, поскольку руководить деятельностью других будет удобнее.

С 11 июня в рабочую обстановку вторгнется влияние Урана и приведет к нарастанию нервозности в коллективе. У Овнов-бизнесменов на эту декаду ожидается снижение уровня продаж. Возникнут локальные противоречия, обусловленные желанием перемен со стороны коллег и справедливым консерватизмом Овнов.

Рабочая неделя с 12 по 16 июня благоприятна для заключения крупных сделок и основательных инвестиций в бизнес. К 22 числу под влиянием Солнца мудрость Овнов станет очевидной и конфликтные ситуации рассосутся. Давить коллег авторитетом - не лучшая стратегия на эту декаду. Полезнее будет дождаться реальных подтверждений своей правоты.

29 июля звездный покровитель Овнов, Марс, входит в созвездие Девы. Возрастут способность к анализу и умственная активность Овнов. Действуя практически, Овны улучшат материальное положение. Главное - избежать лишних трат в финале июля.

Гороскоп здоровья

С апатичным, вялым состоянием в неделю с 1 по 7 июня, обусловленным неблагоприятным влиянием Сатурна, обязательно нужно бороться! Если вы поддадитесь злонамеренному влиянию планеты, то на фоне начинающейся депрессии у вас резко ослабнет иммунная система. Чтобы гармонизировать свое душевное состояние и взбодриться, запишитесь в танцевальную студию или фитнес-клуб. Дома чаще слушайте музыку.

Даже если в период с 9 по 21 июня у вас что-то заболит, вы будете всячески избегать обращения в поликлинику, тянуть до последнего, о чем свидетельствует Уран, который влияет на ваш знак. Что ж, если вы не хотите посещать специалиста, то хотя бы обратитесь к рецептам народной медицины. Тем более что нетрадиционное лечение окажется не менее эффективным, чем привычное медикаментозное.

Оставшиеся дни луны - прекрасное время, когда вы попадете под защиту дневного светила. Неудивительно, что недуги начнут обходить вас стороной, а вывести вас из состояния душевного равновесия окажется непосильной задачей. Однако 22 и 23 июня, в дни активизации недружественного к вашему знаку Козерога, будьте осторожны, обращаясь с огнем и острыми колюще-режущими предметами. Есть риск получить травму.

Телец - гороскоп на июнь 2024 года

Тельцам в июне 2024 года гороскоп советует прислушаться к народной мудрости, которая гласит: "Сделал дело - гуляй смело!" Активная работа в начале месяца должна смениться временем осознанного отдыха. Общение с миром принесет вам не только материальную, но и моральную пользу.

Первая декада июня - отличное время для того, чтобы отправиться в непродолжительное путешествие. А потому примите участие в экскурсионном туре, договоритесь с друзьями и организуйте совместное путешествие или посетите родных в другом городе. В общем, найдите самый оптимальный способ, который позволит вам сменить обстановку и вырваться из монотонных будней.

Хорошая новость поднимет вам настроение 4 или 5 июня. После нее вы можете резко изменить свои планы, о чем говорит Луна. Вам наверняка захочется узнать что-то новое или научиться чему-то новому на неделе с 15 по 21 июля, когда вы попадете под влияние Меркурия. И хотя в процессе освоения нового материала могут возникнуть трудности, вы будете настолько целеустремленными и настойчивыми, что преодолеете все препятствия и добьетесь блестящих результатов.

Вам будет трудно привлечь к себе внимание в период с 23 по 31 июня, словно в указанное время вы станете человеком-невидимкой, ведь Солнце и Сатурн образуют к вашему знаку напряженные аспекты. Вместо того чтобы вести себя эксцентрично, чтобы вас заметили, попробуйте насладиться состоянием временной изоляции. Обратитесь внутрь себя, разберитесь с накопившимися душевными проблемами. И вы обнаружите в себе скрытые способности и таланты.

Благоприятные дни: 13, 14, 22, 23.

Неблагоприятные дни: 18 і 19.

Любовный гороскоп

Для одиноких Тельцов главным в начале июня станет материальное благополучие, вытеснив сердечные заботы на второй план. Влияние Луны позволит развлечься 4 и 5 июня, но и здесь общение на тему дел житейских будет доминировать над чувственными интересами.

Влияние Венеры начнет наращивать эмоциональность Тельцов с 11 числа и достигнет максимума к 13 июня, когда Венера войдет в соединение с Марсом. Вы устремитесь к любовным встречам, а в случае их отсутствия станете агрессивными. У тех Тельцов, которые находятся в крепких отношениях или в браке, этот период увеличивает шансы зачать потомство.

Чувственность коснется и семейных Тельцов, в связи с чем следует крепче держаться за свою вторую половинку. Влияние Марса продлится до конца месяца, а потому избегайте проявлений гнева, отбросьте упреки и ссоры с близкими. Ничто не угрожает вашему семейному счастью, кроме вашей собственной раздражительности, которая продлится до 26 числа, когда влияние Нептуна уравновесит разгоряченное Марсом сознание и вы сможете в полной мере ощутить радость гармоничного покоя.

Деньги и карьера

С первых дней июня Телец получит энергетическую поддержку одновременно от двух планет - Плутона и Юпитера. Стремление Тельцов к совершенству в работе обернется насыщенным трудовым графиком.

Необходимость срочного оформления серьезных документов, ответственные встречи и переговоры, совершенные до 13 числа, обещают положительно сказаться на благосостоянии. Два дня - 14 и 15 июня - чреваты лишними тратами. Есть смысл умерить трудовой пыл на это время.

После 15 июня Тельцы окажутся под действием Меркурия, в связи с чем расширятся контакты с коллегами. Тем Тельцам, которые имеют свой бизнес, стоит перенести внимание на социальную сторону дела, больше общаться с клиентами, партнерами, прозондировать возможность благотворительности. Тельцам, связанным с туризмом, работающим в ресторанном и гостиничном бизнесе, полезно внедрять инновации.

Неделя с 26 числа разочарует Тельцов отсутствием постороннего интереса к достигнутым успехам. Двойное противостояние вашему знаку Солнца с Сатурном рекомендует не бороться с временной глухотой мира. Излишняя настойчивость приведет к неоправданным растратам.

Гороскоп здоровья

Вы буквально будете фонтанировать энергией в период с 1 по 9 июня, который пройдет под гармоничным влиянием Плутона. Но если вы начнете ее бездумно тратить, неизбежно столкнетесь с обострением хронических недугов. А потому планируйте так свои дни, чтобы вам хватало времени для полноценного сна и отдыха.

4 и 5 июня и вовсе проведите на природе в кругу близких родственников или друзей, к чему настоятельно призывает ночное светило. Профилактикой заболеваний почек рекомендуется заняться в период с 11 по 20 июня, который пройдет под влиянием Венеры. В это время пейте как можно больше жидкости (не менее 1,5 литра в сутки), причем отдавайте предпочтение минеральной воде, зеленому чаю и компоту. Полностью откажитесь от алкоголя. А при появлении дискомфорта в области поясницы не поленитесь на всякий случай проконсультироваться со специалистом.

Не накапливайте гнев и другие негативные эмоции в себе, иначе неизбежно возникновение психосоматического недуга, о чем в период с 21 по 31 июня предупреждает Марс, который напряженно аспектирует ваш знак. Начните делиться неприятными чувствами с близкими или обсудите их с психотерапевтом. Для подобной беседы беседы наиболее подходящими окажутся 26 и 27 июня, когда произойдет активизация дружественного знака Рыб.

Близнецы - гороскоп на июнь 2024 года

Залог успеха Близнецов в июле 2024 года это отсутствие спешки. Медленный старт в делах и отношениях впоследствии перерастет в удивительную для многих динамику, требующую ловкости и мастерства. Избегайте резких рывков, не перенапрягайтесь, наращивайте темп постепенно!

1 и 2 июня никуда не спешите. Луна, которая аспектирует ваш знак зодиака, предупреждает, что из-за спешки вы рискуете потерять свои вещи или важные документы.

Положение лунных узлов в гороскопе на июнь 2024 года предупреждает Близнецов, что начало месяца выдастся довольно напряженным. Ранее нерешенные проблемы приобретут прежнюю значимость, так что вам не удастся снова отложить их в долгий ящик. Если самостоятельные попытки их решения не приведут к успеху, обратитесь за помощью к близкому другу.

Для изучения психологической и эзотерической литературы отлично подходит период с 13 по 23 июня, о чем говорит Нептун, влияющий на ваш знак. Такое чтение будет способствовать вашему духовному росту, к тому же вы узнаете много нового о себе и мире. Если у вас есть какая-то серьезная проблема в жизни, для получения подсказки, которая поможет вам ее решить, вы можете обратиться к астрологу или нумерологу.

Наиболее подходящими днями для консультации окажутся 16 и 17 июня, когда Луна активизирует знак Весов. Больше времени проводите со своими близкими родственниками, к чему в конце месяца призывает гармонично расположенное дневное светило. Придумайте, как можно разнообразить семейный досуг. Например, 24 и 25 июня подходят для совместного посещения выставки современного искусства или научно-фантастической кинопремьеры. А 29 и 30 июня благоприятны для проведения пикника вдали от городской суеты.

Благоприятные дни: 16, 17, 24, 25.

Неблагоприятные дни: 20 и 21 июня.

Любовный гороскоп

Одиноким Близнецам стоит быть осторожными в первые 10 дней июня. Недобросовестных людей, готовых воспользоваться вашей открытостью в делах жизненных, привлечет к вам Юпитер, который негативно влияет на судьбу.

С 12 июня, под защитой благосклонно расположенной Венеры, вы можете дать волю своим способностям восхищать и очаровывать. Уверенность в силе талантов поможет активизировать харизму на покорение сердец. Романтические отношения приобретут надежность, которой не хватало раньше, а связи, рожденные после 12 числа, принесут удовольствие.

С 11 июня Меркурий входит в созвездие Рака, что важно для семейных Близнецов. Забота о родных и близких, о родителях и детях приобретет глобальный смысл. Тригон Меркурия с Нептуном, приходящийся на 24 число, позволит проявить фантазию, направленную на укрепление домашнего уюта, но 25 июня Меркурий станет в оппозицию с Плутоном, требуя от Близнецов сдержанности в словах и поступках. Подобная ловкость Меркурия в июне влияет на подвижность характера воздушной стихии Близнецов, требующей твердой опоры.

Деньги и карьера

Разбег в успешное начало лета начнется для Близнецов с плавного старта, о чем предупреждает лунное влияние. Первые 2 дня лучше совсем ничего не делать, а накапливать знания.

Квадрат Меркурия к Нептуну 6 июня даст эффект пониженной самооценки, в связи с чем рекомендуется не делать финансовых вложений в бизнес и избегать авантюрных предложений. Вы уязвимы с энергетической точки зрения, а потому привлекаете к себе тех людей, которые желают получить выгоду за ваш счет.

Отложите публичные выступления, поскольку добиться успеха в них будет крайне сложно до 12 числа, когда покровительствующий вам Меркурий войдет в тригон с Юпитером. Тогда порядочность Близнецов, их доброжелательность к людям начнут давать плоды. Ведение переговоров и подписание контрактов откроют пути к успеху, а отношения с партнерами по работе обретут долгожданную надежность и доверительность.

Неделя с 12 числа удачна и с финансовой стороны. Те Близнецы, у которых было плохо с зарплатой, получат возможность выгодно сменить работу, такая тенденция будет усиливаться. 20 июня Меркурий составит секстиль к Урану, обещая финансовые успехи и везение тем Близнецам, которые заняты научными исследованиями, а также представителям творческих профессий.

Гороскоп здоровья

Проблемы с пищеварением могут возникнуть в период с 1 по 10 июня, о чем свидетельствует неблагоприятно расположенный Юпитер. Старайтесь придерживаться принципов диетического питания. Откажитесь от острых, жирных и жареных блюд. При наличии хронического заболевания желудочно-кишечного тракта 7 или 8 июня сделайте профилактический визит к гастроэнтерологу.

Меньше тревожиться о других и больше думать о себе в период с 12 по 20 июня призывает Венера, которая гармонично аспектирует ваш знак. Отложите важные дела на потом и посвятите указанные дни уходу за своим телом. Посещайте косметические и массажные салоны, а также парикмахерские. Если такой возможности нет, ухаживайте за собой дома.

Неприятные ощущения в разных частях тела в период с 21 по 31 июня будут вызваны влиянием Черной Луны на ваш знак зодиака. Маловероятно, что это симптомы органического нарушения. Скорее, у вас расшаталась нервная система. Ежедневно устраивайте сеансы музыкотерапии. При отсутствии прогресса обратитесь к невропатологу и пропейте курс рекомендованных вам препаратов.

Рак - гороскоп на июнь 2024 года

Июнь 2024 года для Раков можно условно разделить на две половины. Уединение в первой половине месяца сменится желанным выходом в мир, чтобы поделиться с ним достижениями и получить должное вознаграждение.

Удачные приобретения в период с 1 по 9 июня обещают гармонично расположенные планеты. Причем покупки лучше совершать в интернет-магазинах, где ваши шансы получить хорошую скидку или приятный подарок достаточно высоки. Это также благоприятные дни для ремонта вышедших из строя гаджетов и бытовой техники.

Непредвиденные обстоятельства и неожиданно возникающие проблемы заставят вас свернуть с намеченного пути во вторую декаду месяца, поскольку она пройдет под неблагоприятным влиянием Хирона. Не планируйте важных дел на указанный период и постарайтесь минимизировать социальную активность.

18 и 19 июня, когда Луна образует к вашему знаку гармоничный аспект, посмотрите мотивационные видео или вдохновляющие автобиографические фильмы. После их просмотра вы почувствуете себя окрыленными.

Оказавшись во власти дружественно расположенной Венеры в период с 21 по 31 июня, вы станете настоящим дипломатом, так что без труда сможете урегулировать любую конфликтную ситуацию. Используйте обостренные способности во благо, а не для того, чтобы тонко манипулировать окружающими. Помните, что за все наши поступки рано или поздно приходится отвечать.

Благоприятные дни: 18, 19, 26, 27.

Неблагоприятные дни: 22 і 23.

Любовный гороскоп

Одиноким Ракам начало июня обещает мягкое движение к нежным чувствам и привязанностям. Отсутствие конкретной цели в поиске партнера будет компенсировано благоприятным влиянием Венеры, позволяющим вам щедро одаривать претендентов на партнерство.

Отсутствие конкретного выбора может сыграть с Раками злую шутку на интимном плане, начиная с 11 числа, когда Меркурий усилит активность в общении с противоположным полом. Не имея склонности к налаживанию серьезных отношений, вы можете не заметить тянущихся к вам людей и даже обидеть кого-то, породив слухи о вашей всеядности и даже распущенности.

Постарайтесь быть внимательнее к запросам и ожиданиям людей, приближенных к вам судьбой, особенно 18 и 19 числа, когда привлекательность Рака усиливается покровительствующей ему Луной. Семейным Ракам следует снизить требовательность как к себе, так и к своей второй половине. Вы дорожите устоявшимися отношениями, а Меркурий усилит силу имеющихся чувств ко всем членам семьи. Избегайте проявления ревности к супругу и больше восхищайтесь достижениями своих детей.

Деньги и карьера

Влияние Нептуна затронет водную стихию Раков с 1 июня и продлится до 11 числа, усугубляя их сложный для общения характер. Повезет тем представителям этого знака, которые заняты индивидуальным трудом: самозанятым, исследователям, изобретателям и программистам. Взаимное расположение Урана с Юпитером позволит Ракам в это время сделать выгодные вложения капиталов, порадовать себя полезными для работы покупками, но многие даже не заметят этой возможности, так как будут погружены в мир идей, а общение с людьми покажется утомительным.

Начиная с 11 июня в сольный рабочий график Раков вторгнется влияние Меркурия, открывая их устремления к общению с внешним миром. Коллеги и руководство окажутся восприимчивыми к вашему "всплытию". Тем Ракам, которые зависят от работодателя, есть смысл мягко добиваться повышения оплаты. Фрилансеры могут добиться новых заказов и выгодных предложений, если не продолжат отсиживаться в затворничестве. Вплоть до 22 числа шансы получения пользы очень велики. Июнь обещает Ракам финансовую стабильность. Лишь последние числа месяца, начиная с 24 числа, чреваты травматизмом для Раков, занятых физическим трудом.

Гороскоп здоровья

Ваше самочувствие будет сильно зависеть от эмоционального состояния, на что в период с 1 по 11 июня указывает Нептун, который аспектирует ваш знак. Если вас начнут охватывать негативные эмоции, попробуйте избавиться от них, используя самые доступные психологические приемы (например, возьмите антистресс-раскраску или запишите свои чувства на листе бумаги, а затем сожгите его).

9 или 10 июня вам рекомендуется понежиться на солнышке, что положительно скажется на вашем настроении. Посвятите профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, особенно если у вас есть склонность к ним, период с 12 по 22 июня, который пройдет под влиянием дневного светила. С этой целью чаще бывайте на свежем воздухе и наполните свой рацион продуктами, богатыми калием. Это также благоприятное время для избавления от вредных привычек.

Энергии будет не так много, поэтому ею нужно грамотно распорядиться, к чему в конце месяца призывает негативно расположенный Плутон. Подождите с активными тренировками, чтобы избежать переутомления. В это время может резко увеличиться потребность в адреналине. Вместо того чтобы пробовать себя в экстремальных видах спорта, читайте увлекательные книги. Иначе рискуете получить травму.

Лев - гороскоп на июнь 2024 года

На июнь 2024 года гороскоп ставит перед Львами задачу научиться отличать настоящие ценности от пустышек. Не отвлекайтесь на ложные вызовы, укрепляйте свою репутацию и приумножайте успех!

Планеты предупреждают, что в июне 2024 года все вокруг начнет стремительно меняться, что вызовет беспокойство в вашей душе. Не паникуйте, не пытайтесь проанализировать происходящее, доверьтесь течению жизни. Тогда в нужное время вы окажетесь в нужном месте, и перед вами откроются новые возможности.

Душа будет отчаянно тянуться к прекрасному в неделю с 11 по 17 июня, что будет обусловлено влиянием Венеры на ваш знак зодиака. Посещайте театральные спектакли, выставки, музыкальные концерты. Да и сами попробуйте свои силы в творчестве, поскольку высока вероятность, что у вас проявятся способности к определенному виду искусства.

Сатурн, под чьим влиянием пройдет период с 19 по 31 июня, призывает заняться переосмыслением своего прошлого, особенно когда-то совершенных ошибок. Именно в конце месяца вы сможете докопаться до истины, понять, по какой причине что-то пошло не так, и извлечь для себя полезный урок.

Если же вас интересует семейная тайна, которую хранит кто-то из старших родственников, вызовите этого человека на откровенный разговор 29 или 30 июня. Высока вероятность, что он расскажет вам правду и ответит на накопившиеся у вас вопросы.

Благоприятные дни: 1, 2, 20, 21.

Неблагоприятные дни: 24 і 25.

Любовный гороскоп

Июнь побуждает одиноких Львов на активный поиск партнеров. Отсутствие должной взаимности в первой декаде лишь раззадорит их неугомонный нрав, а к 11 июня положение резко сдвинется с мертвой точки. Венера, пришедшая в выгодное для Львов положение, сделает их чрезвычайно привлекательными. Надо воспользоваться ее благосклонностью для налаживания личной жизни! К тому же вы раскрепоститесь в эмоциональном плане.

Вплоть до 17 числа сближаться с людьми станет крайне легко, поскольку любая ваша инициатива позовет отклик у тех, кого вы выберете. Едва бросившись в романтические отношения, вы добьетесь своего с лихвой, а вместо одного романа можете закрутить сразу несколько, пусть недолгих, но ярких.

Душевные усилия потребуются тем Львам, которые имеют постоянные отношения. Не подавайте поводов для ревности, чтобы не разменять по мелочам главного. Сосредоточение на уюте и лени грозит семейным Львам с 22 июня.

Вы многого достигли, но душевный мир не терпит застоя! Активная натура Льва требует движения и, если нет настоящего повода, найдет его в пустых переживаниях и суевериях. Больше контактируйте с родственниками, о чем в конце месяца намекает гармоничное для общения положение Луны.

Деньги и карьера

Огненная стихия Льва с самого начала июня получит активную поддержку Марса, что сделает его активным в социальной среде. Поиск единомышленников, переговоры с руководящим составом, служебные поездки и множество других активных дел предстоит провернуть до 13 числа.

Для успешного движения к трудовым победам не стоит уходить в рутину и держаться за привычные методы. Некоторые перемены окажутся слишком существенными, о чем предупреждает Уран, действующий на Львов с середины месяца. Переведите дух и проанализируйте свои промахи.

С 15 по 21 июня следует рассчитать силы для "нового прыжка", понять, с какой стороны ждать моральной и финансовой помощи. Не исключено, что прибыльным для вас делом станет то, что вы когда-то считали своим хобби.

С 19 числа на небесной карте Львов активизируется Сатурн, заставляя многое переворачивать с головы на ноги, а 28 июня в созвездие Льва входит Меркурий, что позволяет амбициозным Львам начать новые действия, увеличивает авторитет Львов среди коллег и начальства. Более того, если вы не сидели сложа руки, то четко знаете, как монетизировать завоеванные достижения.

Гороскоп здоровья

Марс, под чьим влиянием пройдет период с 1 по 13 июня, призывает вас начать посещать тренажерный зал или фитнес-клуб. Вам потребуются ежедневные, пусть и непродолжительные тренировки. Именно тогда вы будете чувствовать себя бодрыми и энергичными. Тренироваться можно и дома, но вы рискуете проиграть в схватке с собственной ленью. К тому же домочадцы могут вас сильно отвлекать от занятий.

Вас могут начать мучить головные боли, которые периодически возникают на неделе с 15 по 21 июня, о чем свидетельствует напряженно расположенный Уран. Вместо того чтобы принимать обезболивающие таблетки, минимизируйте нагрузку на глаза. Ограничьте время своего пребывания за компьютером, смартфоном и телевизором. Чаще бывайте на свежем воздухе, а также проветривайте спальню перед сном. Следуя этим незатейливым советам, вам удастся избежать мигрени.

20 и 21 июня вам будет полезно делать успокаивающие компрессы для глаз, что подтверждает ночное светило. Отличным настроением и не менее хорошим самочувствием в оставшиеся дни месяца одарит вас дневное светило, которое активизирует ваш знак. Только внимательно следите за тем, сколько вы едите. Аппетит может резко усилиться, так что вы и сами не заметите, как наберете лишние килограммы и перестанете влезать в любимую одежду.

Дева - гороскоп на июнь 2024 года

Самым благоприятным периодом месяца для Дев станет начало июня. Именно в это время можно позволить себе больше, чем всегда! Мир благосклонно отнесется к проявлениям вашей индивидуальности, какими бы экстравагантными они ни были. Дайте волю своему внутреннему художнику!

Вы будете склонны преувеличивать свои возможности и можете взяться сразу за несколько важных дел в период с 1 по 11 июня, когда попадете под неблагоприятное влияние Юпитера. Не давайте ложных обещаний и не соглашайтесь выполнить что-либо, пока не справились с предыдущим заданием. В противном случае вы подведете очень многих, что негативно скажется на вашей репутации.

Достичь гармонии во взаимоотношениях с кровными родственниками, особенно детьми и внуками, удастся в период с 12 по 23 июня, о чем свидетельствует Солнце, которое благотворно аспектирует ваш знак. Представители младшего поколения начнут чаще интересоваться вашим мнением и будут к вам прислушиваться. Более того, ребенок может доверить вам свои секреты. Не подавайте вида, если что-то из сказанного вас рассмешило или разозлило. Уважительно отнеситесь к чужим тайнам.

14 или 15 июня, в дни активизации Луной вашего знака, желательно навестить родителей, особенно если вы давно не виделись с ними. Следуйте порывам души и ни в коем случае не ломайте себя, к чему на неделе с 25 по 31 июня призывают Лунные узлы, которые аспектируют ваш знак. Любые действия, совершенные из-за "не хочу", не принесут положительных результатов, зато могут стать причиной ухудшения вашего настроения вплоть до того, что вы захотите полностью отгородиться от внешнего мира и углубитесь в себя.

Благоприятные дни: 4, 5, 22, 23.

Неблагоприятные дни: 26 и 27 июня.

Любовный гороскоп

Для одиноких Дев многое в личной жизни будет зависеть от качества найденных в июне знакомств. С 1 по 12 число - новые люди в кругу общения будут нести на себе функции гонцов судьбы. Внимательно слушайте, о чем они говорят. Сами того не осознавая, они приносят вести скорого будущего!

С 11 июня Венера во Льве, что позволит Деве ясно увидеть перспективу личных отношений. Будьте сдержанны, поскольку вам станет открыто то будущее, которое не обязательно знать партнеру или претенденту на такое звание.

Девам, которые имеют личные отношения, но еще не женились, следует сохранять преданность избраннику и не пускаться во все тяжкие. Если же такое произошло, то сохраняйте душевный баланс и отстаивайте необходимое вам пространство. Любимый человек должен вас понять.

Семейным Девам в июне придется по полной программе проявить свою педантичность и увлеченность домашними хлопотами. Наведение порядка в доме, улучшение бытовых условий создадут комфортный климат для всех домочадцев, и на Дев прольются потоки благодарности. Пик ласковых отношений в семье придется на начало лета - с 12 по 24 число, поскольку в это время на Дев милостиво влияет Солнце, делая их центрами притяжения как для старшего поколения, так и для детей.

22 июня Венера входит в созвездие Девы, добавляя семейным представителям этого знака влияния на окружающих. Постарайтесь не стать тираном.

Деньги и карьера

Июнь не сулит Деве материального богатства, но раскрывает широкое поле для импровизации и даже хулиганства, раздвигая профессиональные рамки до необозримых пределов. Редкое сочетание благоприятного влияния Урана с противодействием Юпитера, приходящееся на первую декаду месяца, позволит Девам фонтанировать свежими и даже полезными идеями, не слишком заботясь об их воплощении в жизнь. Такими открытиями легко делиться с коллегами, но никак нельзя брать на себя ответственность за их внедрение.

Начиная с 12 июня Девам стоит умерить многословие и категорически не высказываться о личных качествах коллег. Противодействие Нептуна может плохо сказаться на вашей карьере. Внимательно воспринимайте интонации и жесты сотрудников. Так вы легко распознаете недоброжелателей. С 23 июня и до конца месяца Девам не следует менять работу или открывать свой бизнес. Будьте экономнее и скромнее. Ваши новые достижения - впереди.

Гороскоп здоровья

Для проведения различных медицинских обследований, сдачи лабораторных анализов и уточнения диагноза отлично подходит первая неделя месяца. Гармонично расположенный Уран говорит о том, что вероятность ошибки ничтожно мала.

Вам следует обратить внимание на состояние кожи, к чему в период с 9 по 20 июня призывает напряженно расположенный Нептун. Если заметите странные изменения вроде сыпи, раздражения, сухости, пересмотрите привычный рацион питания. Вероятно, что какие-то из потребляемых вами продуктов просто не подходят вашему организму.

"Чем меньше знаешь, тем крепче спишь", - гласит народная мудрость, и ее не нужно отрицать, по крайней мере в период с 21 по 31 июня, который пройдет под влиянием Черной Луны. Вместо того чтобы нервировать себя чтением медицинских справочников, просмотром телепередач о здоровье и поиском у себя подозрительных симптомов, начните жить полной жизнью. Займитесь любимым хобби, встречайтесь с друзьями. Тогда у вас просто не останется времени на тревожные размышления.

Весы - гороскоп на июнь 2024 года

Рожденные под знаком Весов в июле 2024 года смогут повысить не только свой интеллектуальный уровень, но и социальный статус. Получение знаний, расширение кругозора и знакомства с сильными мира сего послужат гарантией грядущих успехов.

В начале месяца звезды советуют Весам пройтись по магазинам с целью обновить свой гардероб. Обязательно приобретите одежду или обувь белого цвета. Пусть он и считается непрактичным, но зато будет способствовать привлечению в вашу жизнь дополнительного везения.

Желание быть первыми, добиться успеха любой ценой будет чрезвычайно сильным в период с 9 по 22 июня, о чем свидетельствует Марс, который влияет на ваш знак. Однако вам не стоит идти на сделку с собственной совестью, поступаться своими принципами и убеждениями. Незаслуженная победа, нечестно выигранный бой принесет вам лишь кратковременное удовольствие, а потом вы будете долго корить себя за совершенный проступок. К тому же мнение окружающих о вас сильно испортится. Поэтому, идя к своим целям, не забывайте о чувствах и потребностях других людей, в том числе и ваших конкурентов.

Дела резко пойдут в гору, вы сумеете решить имеющиеся финансовые трудности в конце месяца, что подтверждает Солнце, которое влияет на ваш знак. К тому же ваше хобби начнет приносить неплохой доход. 24 или 25 июня финансовая поддержка может понадобиться кому-то из дальних родственников. Долг отдадут вовремя, поэтому по возможности одолжите необходимую сумму.

Благоприятные дни: 6, 7, 24, 25.

Неблагоприятные дни: 1 и 2 июня.

Любовный гороскоп

Влияние Урана обещает приятные изменения в жизни одиноких Весов. Встретить свою вторую половину вы можете с 1 по 12 число. Объект симпатий проявит себя общностью интересов.

С 13 июня, когда Венера вступает в соединение с Марсом, события в интимной сфере могут набрать головокружительную скорость. Не утоните в водовороте чувств! Единомышленник пригодится вам больше и дольше, чем случайный партнер для отношений, не имеющих продолжения.

Весам, состоящим в браке, следует быть осторожнее, если тяга к разнообразию потянет их в сторону от семьи. Разумнее мобилизовать на пополнение эмоций свою вторую половину, совершать совместные выходы в свет, встречи с друзьями, вылазки на природу и даже поездки к дальней родне. Так вы перенаправите свою тягу к разнообразию в русло надежной пользы.

Не пугайтесь временного угасания страстности в семье. Отношения от этого не ухудшатся. В конце месяца под влиянием Луны возможно нарастание требований к Весам со стороны родителей и всего, что связывает их с родом. Желательно отнестись к этим процессам благосклонно, чтобы укрепить метафизические корни семьи.

Деньги и карьера

Июнь будет прибыльным для тех Весов, чья работа связана с иностранными языками. Тем же, кто до сих пор недостаточно ими владеет, есть смысл приступить к их освоению в первой декаде месяца. Сатурн в это время открывает дороги познания перед Весами, и если взяться за ум с 1 по 10 число, то станут доступными даже сложные дисциплины.

С другой стороны - в это же время возникает возможность конфликтов на религиозной и философской почве. Избегайте разговоров на эти темы в кругу коллег. Хорошо будут складываться дела у тех Весов, которые заняты в сфере образования и просвещения.

Влияние Марса побуждает Весов к попыткам карьерного роста с 13 по 22 июня, но удачными днями для воплощения таких амбиций будут лишь последние 2 из 10, поскольку остальное время вам будет мешать Меркурий, ставя под угрозу материальное положение.

Деловые связи появятся и укрепятся в третьей декаде благодаря удачному расположению Солнца к Венере. Влиятельные личности, которые встретились в это время, окажут существенную помощь в будущем. С 20 числа и до конца месяца - удобное время для оформления документов, получения пенсий и пособий.

Гороскоп здоровья

Проблемы с зубами и ротовой полостью могут появиться в декаду с 1 по 10 июня и будут обусловлены влиянием Сатурна на ваш знак. Тщательно соблюдайте гигиену полости рта, откажитесь от сладкого, особенно шоколада. В случае возникновения зубной боли не затягивайте с визитом к стоматологу. Также нанесите профилактический визит врачу, если давно у него не были.

Ослабление иммунной системы вероятно в период с 12 по 20 июня, о чем свидетельствует Меркурий, который образует напряженный аспект к вашему знаку зодиака. Для повышения сопротивляемости организма вирусам вам рекомендовано чаще бывать на свежем воздухе, есть много овощей и фруктов. Желательно заниматься спортом, однако тренировки не должны быть длительными и изнурительными. А потому лучше выполнять упражнения дома, по 15-20 минут ежедневно.

Улучшение настроения и физического состояния произойдет в период с 22 по 31 июня, который пройдет под влиянием планет из дружественного знака Льва. В это благоприятное время вы будете надежно защищены от недугов. При наличии вредных привычек займитесь активной борьбой с ними, причем желательно найти единомышленников, пусть и виртуальных, и присоединиться к ним. Так вы быстрее распрощаетесь с пагубной зависимостью.

Скорпион - гороскоп на июнь 2024 года

Гороскоп на июнь 2024 года предлагает Скорпионам в середине лета занять активную жизненную позицию. Это принесет плоды как в личной, так и в социальной деятельности, хотя избыток энергии может вызвать бурю в окружающем пространстве. Вы способны выдержать штормы и завихрения мира, а потому не отступайте от намеченных целей. Правда за вами!

Опирайтесь на свой внутренний голос в начале месяца, к чему призывает Нептун, который гармонично влияет на ваш знак. Попав в любую сложную, запутанную ситуацию, слушайте только себя, а не многочисленных советчиков. Если вам трудно понять, что говорит ваше внутреннее "Я", попробуйте погадать на картах Таро или рунах. Самые благоприятные дни для гаданий - 9 и 10 июня.

Ведите спокойный образ жизни, не пытайтесь как-то выделиться на фоне окружающих, не делитесь с другими своими достижениями в период с 11 по 20 июня, когда сразу несколько планет расположатся в недружественном вам знаке Льва. Иначе вместо желаемого восхищения и похвалы вы столкнетесь с необоснованной критикой и слабо скрываемой завистью. К тому же могут активизироваться тайные недоброжелатели. Они начнут распускать о вас слухи. Будьте начеку, чтобы успеть вовремя среагировать.

Досуг должен быть полезным, о чем в период с 21 по 31 июня напоминает Меркурий, который влияет на ваш знак. Разгадывайте кроссворды, тренируйте память, выполняя специальные упражнения. А если возникнет желание научиться чему-то новому, обязательно следуйте этому порыву души. 22 и 23 июня почитайте книгу о становлении великой личности. Подобные произведения заставят вас пересмотреть свои взгляды на жизнь и свое место в этом мире.

Благоприятные дни: 9, 10, 27, 28.

Неблагоприятные дни: 4 і 5.

Любовный гороскоп

Начало месяца обещает быть скандальным и бурным для одиноких Скорпионов. Выяснение отношений с представителями противоположного пола пробудят в вас первобытные чувства, но не приведут к поражениям.

С 10 по 20 июня Скорпионов будет тянуть в шумные общества и сборища. Некоторые станут завсегдатаями клубов, где вероятность встречи с объектом симпатий многократно возрастает. Отношения сразу будут взаимными.

Семейным Скорпионам в июне придется выяснять отношения со своей второй половинкой. Ваши напор и самоотверженность расставят точки над "і", выводя вас на видное положение в семье. С середины месяца решающую роль будет играть умение Скорпионов пробудить в партнере интерес к общему делу.

Наиболее удачно сложатся отношения в семьях, увлеченных экологическим туризмом, бардовской песней, садовыми и рыбацкими затеями. Гармония в таких семьях гарантирована до 26 числа, о чем свидетельствует влияние Луны на водные знаки.

Деньги и карьера

Большую часть июня Солнце будет находиться в Раке. Это придаст энергии всем водным знакам, и Скорпиону в первую очередь, поскольку их стиль работы предполагает активное влияние на мир. Острая потребность в деньгах толкнет Скорпионов на штурм карьерных высот, но не следует гнаться одновременно за многими зайцами. Взявшись за несколько дел, вы рискуете не преуспеть ни в одном из них. Не паникуйте, так как 9 и 10 июня возможно поступление денег с неожиданной стороны, о чем свидетельствует влияние Луны.

Влияние Нептуна подсказывает, что ставка на коммуникабельность улучшит положение Скорпиона к середине июня. Ваши открытость и искренность делают стремление к лидерству оправданным в глазах начальства или заказчиков, но не коллег. Поэтому постарайтесь держать их подальше от известной только вам информации с 12 по 20 июня. В рабочие дни этого периода вероятны проявления неоправданной зависти со стороны сотрудников.

17 июня - оппозиция Солнца к Плутону, который покровительствует Скорпионам, а потому ваши эмоции могут оказаться сильнее логики. Воспользуйтесь выходным днем, чтобы не попадаться на глаза коллегам. Благодаря Меркурию, активному с 21 по 31 июня, вы уравновесите нервозность начала месяца и получите то, чего добивались.

Гороскоп здоровья

Вы будете полны сил и энергии в период с 1 по 12 июня. К тому же защитные функции организма будут на высоте. Это удачное время для дальних путешествий, поскольку вы легко перенесете как саму дорогу, так и акклиматизацию. Если у вас есть психологические проблемы (повышенная тревожность, фобии и т.д.), попробуйте обратиться к психотерапевту в один из указанных дней. Результат сессий превзойдет все ваши ожидания.

Период с 13 по 21 июня совершенно не подходит для проведения косметических и омолаживающих процедур. Венера, неблагоприятно аспектирующая ваш знак, предупреждает, что вы рискуете попасть к низкоквалифицированному специалисту и столкнуться с рядом осложнений после проведенных им процедур.

Нежелание заниматься спортом и любыми другими подвижными видами деятельности в период с 23 по 31 июня будет обусловлено влиянием дисгармонично расположенного Марса. И все же вам стоит пересилить лень и начать потихоньку тренироваться, хотя бы по несколько минут в день. Иначе у вас может обостриться хроническое заболевание опорно-двигательного аппарата. 26 или 27 июня отправляйтесь на велосипедную прогулку, чему будет способствовать ночное светило.

Стрелец - гороскоп на июнь 2024 года

В июне 2024 года в полную силу проявятся ораторские способности Стрельца, способность мотивировать людей и вести их за собой. Следите за порядком и соблюдением правил. Вы будете бесценны для общества в роли арбитра, но не забывайте и о себе. Умение видеть недоступное другим должно быть по достоинству оценено!

Несмотря на благоприятное влияние Венеры, в период с 1 по 8 июня не следует начинать ремонтные работы, будь то дома или на садовом участке. Высокий риск, что вы не сможете уложиться в запланированные сроки, к тому же вам может не хватить денег для воплощения всех ваших дизайнерских задумок. Чтобы удовлетворить потребность в новизне, обновите интерьер своей квартиры, купив новые шторы, картины или другие декоративные украшения.

Все будет вам по плечу в период с 9 по 24 июня, когда Марс одарит вас упорством и решительностью. Даже временные трудности не смогут сломить вас и заставить свернуть с намеченного пути. Вы можете взяться как за реализацию новых проектов, так и завершить ранее начатое.

16 или 17 июня помогите советом близкому другу. Именно ваши слова могут окрылить его, что подтверждает ночное светило, которое гармонично аспектирует ваш знак. В последнюю неделю месяца у вас возникнет стойкое ощущение, что близкие родственники и друзья не ценят вас и даже используют в корыстных целях. Из-за подобных мыслей вам захочется порвать с ними отношения. Однако не рубите с плеча и дождитесь окончания указанного периода, а значит, и ослабления негативного влияния Черной Луны, которая искажает ваше представление о реальности.

Благоприятные дни: 1, 2, 11, 12.

Неблагоприятные дни: 6 і 8.

Любовный гороскоп

В сердечных делах одиноких Стрельцов произойдут существенные сдвиги в первой декаде июня, когда Венера находится в благоприятном соотношении с Юпитером, который покровительствует вам. Весьма вероятно появление на горизонте экзотического представителя противоположного пола. Романы с иностранными подданными приносят ощущение открытости миру, но не планируйте далеко. Создание семьи маловероятно, поскольку разница менталитетов обязательно проявится со временем. В любом случае привлекательность Стрельцов в июне гарантирует обретение партнера.

Тем Стрельцам, которые имеют пару, но еще не в браке, июнь принесет атмосферу романтики, даст новый импульс к общению. Смена обстановки, совместный отдых и даже вояж с любимым человеком - лучший способ вывести отношения на качественно новый уровень.

Вторая половина июня будет интересной для семейных Стрельцов, поскольку Меркурий, вошедший в созвездие Рака, придаст вам душевных сил. 28 июня ретроградный Юпитер возвращается в созвездие Водолея. Необходимо определить для себя приоритеты, не буйствовать и ценить близких, чтобы семья укрепилась.

Деньги и карьера

С 1 по 10 июня Стрельцам придется выдержать серию дискуссий и споров. Удача будет сопутствовать тем представителям этого знака, чья работа связана с юридической деятельностью. Адвокаты, консультанты, судьи и юристы будут на коне. Задача остальных - привлечь на свою сторону максимальное количество коллег. Хорошо, если среди ваших сотрудников окажутся юридически подкованные люди. Лучшая стратегия для решения всех вопросов - держаться буквы закона.

Влияние Марса на Стрельцов проявит себя с 12 июня, и продлится до 24 числа. Боевой дух, решительность и готовность отстаивать свои интересы следует направить в корпоративное русло. Если вы работаете в торговой или производственной фирме, то за эти 2 недели можете вывести ее на качественно новый уровень. Если руководство понимает это, обязательно доверит вам ответственные дела.

Последняя неделя - с 26 июня - пройдет под благотворным влиянием Солнца и обещает Стрельцам много приятного. Исключением будет 29 число, когда Марс окажется в оппозиции к Юпитеру. Этот день грозит конфликтами с партнерами по бизнесу, потерей денег и даже неприятностями с правоохранительными органами.

Гороскоп здоровья

Даже если период с 1 по 9 июня выдастся непростым, будет много работы и стрессовых ситуаций, вы сможете легко мобилизоваться и задействовать внутренние резервы своего организма, что подтверждают планеты из дружественного знака Льва. Это прекрасное время для совершения дальних поездок и участия в различных спортивных соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Тем более 1 и 2 июня, в дни активизации знака Овна, вы можете занять призовое место.

Вам следует есть больше овощей и фруктов, почти отказаться от мясных блюд и алкогольных напитков во вторую декаду месяца. Подобное питание не только скажется положительно на состоянии пищеварительной системы и печени, но и будет способствовать избавлению от лишних килограммов, о чем говорит Юпитер, который влияет на ваш знак.

Оставаться в тонусе помогут ежедневные физические нагрузки, что в период с 23 по 31 июня подсказывает гармонично расположенное дневное светило. Подберите себе комплекс несложных упражнений и выполняйте их дома в свободное время. Если вы серьезно занимаетесь спортом, будьте осторожны 26 и 27 июня во время тренировок. Есть риск получить растяжение связок, о чем предупреждает ночное светило, напряженно аспектирующее ваш знак.

Козерог - гороскоп на июнь 2024 года

Переход от рутинной перегруженности к творческой свободе всколыхнет в душе Козерога самые интересные душевные качества. К вам потянутся позитивные и полезные люди, открывая те возможности, которые раньше были скрыты за семью печатями. Умение переключаться с одного режима на другой - главный козырь Козерогов в июне.

Плутон в период с 1 по 8 июня запустит трансформационные процессы, и что-то изменится в вас самих. У вас появятся новые цели, планы, и то, что когда-то нравилось вам, покажется теперь малопривлекательным. Даже некогда любимое хобби начнет раздражать. Вы на пороге перемен, и бессмысленно отрицать это. Примите себя обновленными, и тогда Вселенная откроет перед вами ранее запертые двери.

Вы будете относиться к людям слишком настороженно в период с 10 по 22 июня, который пройдет под напряженным влиянием планет из знака Рака. Поэтому своим недружелюбным поведением вы рискуете оттолкнуть от себя даже тех, с кем давно знакомы. Страх оказаться преданными и брошенными окажется беспочвенным. Не поддавайтесь этому иррациональному чувству.

Для решения финансовых вопросов прекрасно подходит период с 24 по 31 июня, который пройдет под защитой благотворно расположенного Юпитера. Вы также можете смело участвовать в различных авантюрах, конкурсах и лотереях, поскольку высок шанс сорвать крупный куш.

31 июня - прекрасный день для приобретения недвижимости или автомобиля напрямую у владельца. Вы легко договоритесь о снижении первоначально заявленной стоимости, что сулит ночное светило.

Благоприятные дни: 4, 5, 13, 14.

Неблагоприятные дни: 9 і 10.

Любовный гороскоп

Тем Козерогам, у которых есть партнер в отношениях, захочется перемен в сердечных делах, о чем свидетельствует Венера, которая находится в созвездии Льва. Не делайте резких поворотов в отношениях, поскольку 7 июня она окажется в оппозиции к правящему вами Сатурну. Это неподходящий день для улучшения личной жизни.

Явное взаимное непонимание с представителями противоположного пола может привести к длительному разочарованию. Впрочем, уже к ближайшим выходным тучи рассеются. Напряженное состояние Венеры с Сатурном уйдет в прошлое, что положительно повлияет на личный мир одиноких Козерогов. Легкие отношения с интересной особой противоположного пола покажутся удачными и будут иметь высокие шансы на продолжение.

Неожиданная эмоциональность семейных Козерогов в июне получит поддержку и понимание со стороны близких, если вам удастся без потерь перебраться через опасный рубеж первой декады месяца. Брак, основанный на материальных амбициях, скорее всего, не переживет критические дни, но семьи, построенные на искренних чувствах, воспримут этот этап как временное недоразумение.

Деньги и карьера

Расположение Солнца с Плутоном относительно Сатурна, который покровительствует Козерогам, принесет в первой декаде июня насыщенный рабочий график, богатый на мелочи, мимо которых нельзя пройти. На Козерога ляжет большая ответственность за организационные и стратегические решения.

Напряжение спадет с 12 числа, поскольку уже 11 июня Нептун предоставит Козерогам долгожданную передышку. В это же время Меркурий, находящийся в Раке, сделает Козерога необычно эмоциональным. Это неожиданное свойство характера не пройдет незамеченным для коллег и партнеров по бизнесу. В результате к вам потянутся люди, откроется возможность создания полезного в карьерном смысле альянса.

С 19 числа увеличится вероятность быть приглашенным на презентации, ответственные встречи, происходящие в неформальной обстановке. Не упустите шанс сблизиться с влиятельными лицами, полезными для дальнейшего ведения дел. Вероятность эта усилится благодаря дружескому расположению Сатурна с Юпитером, в котором они будут находиться с 24 числа и до конца месяца.

Гороскоп здоровья

Сбой в работе желудочно-кишечного тракта или обострение хронического недуга пищеварительной системы может произойти в период с 1 по 9 июня, о чем свидетельствует Солнце, которое расположилось в противоположном вашему знаку зодиака. При появлении таких симптомов, как боль в желудке, изжога, отрыжка, не поленитесь посетить терапевта или гастроэнтеролога. И даже при отсутствии симптомов вам следует пройти профилактическое обследование 3 или 4 июня.

Попробуйте свои силы в водном виде спорта в период с 11 по 21 июня, который пройдет под влиянием Нептуна. Займитесь плаванием, греблей, водным поло. Если у вас нет желания и времени на тренировки, все равно чаще старайтесь бывать в воде: делайте расслабляющую ванну, принимайте контрастный душ и прочее.

13 и 14 июня, когда Луна образует гармоничный аспект к вашему знаку, - удачные дни для проведения водных спа-процедур. Проблемы со здоровьем могут возникнуть не у вас, а у кого-то из близких друзей или родственников в оставшиеся дни месяца. Прежде чем предлагать свою помощь, узнайте, насколько заразно заболевание. Из-за негативного влияния Меркурия ваша иммунная система будет ослаблена, и вам лучше избегать тесного взаимодействия с больными людьми.

Водолей - гороскоп на июнь 2024 года

Вера в свои силы не приходит сама собой, ей нужны мотивационные причины, и в июле их будет более чем достаточно! Главное - не опускать руки в начале месяца и помнить, что под лежачий камень вода не течет. Удачные обстоятельства нужны, но их недостаточно.

с 1 по 10 июня не высказывайтесь о других людях плохо, даже если обсуждаемый человек вас сильно обидел или сам распускает сплетни о вас. Ведите себя достойно, не опускайтесь до уровня своих недоброжелателей, тогда никто не сможет помешать вам достичь поставленных целей. Риск наговорить много лишнего будет особенно высоким 4 и 5 июня, когда Луна активизирует недружественный к вам знак Тельца. В эти дни справиться с повышенной агрессией и импульсивностью помогут такие психологические методы, как аутотренинг или музыкотерапия.

Провести в одиночестве рекомендуется период с 11 по 25 июня, который пройдет под влиянием Сатурна. Минимизируйте общение даже с самыми близкими, а в свободное время займитесь налаживанием связи со своим подсознанием. Тогда вам удастся найти ответы на беспокоящие вас вопросы и разобраться с собственными желаниями. Возможно, вы поймете, что настоящей причиной ваших неудач является неверно поставленная цель.

В конце месяца можно заняться ремонтом вышедших из строя электроприборов и гаджетов. Причем, при наличии хотя бы минимальных знаний, вы сможете осуществить починку самостоятельно, без помощи соответствующих специалистов, о чем говорит Уран.

Благоприятные дни: 7, 8, 16, 17.

Неблагоприятные дни: 11 і 12.

Любовный гороскоп

Венера в июне 2024 года то и дело будет вставать в досадные аспекты, портя настроение и вставляя палки в колеса личной жизни Водолеев. С первого дня месяца ее расположение обещает мстительность и уязвимость со стороны противоположного пола, поэтому стоит запереть рот на замок и придерживать язык всю неделю до 7 числа.

4 июня - самый напряженный день в этом марафоне, поскольку Луна усилит угрозы вашей репутации. Есть надежда на влияние других планет и на личные качества Водолея, мощь его интеллекта и умение занимать выгодные позиции независимо от внешних обстоятельств. Уже 5 числа произойдет секстиль Солнца и Урана, разбавив картину вероятностью романтических встреч.

Квадрат Венеры к Урану, приходящийся на 8 июня, расширит непредсказуемость вариантов развития амурных ситуаций. Это день крайностей, когда страстная любовь может трансформироваться в свою противоположность и обратно. Не скупитесь на комплименты и похвалы, даже если повод для них незначительный. Так вы гармонизируете отношения с любимыми.

Деньги и карьера

Провальное начало месяца, а точнее четверг и пятница уходящей рабочей недели, может внушить Водолеям ложное представление о необходимости сменить место работы. Однако уже к 5 июня, Солнце составит секстиль к Урану, после чего изменятся не только внешние обстоятельства, но и внутренний настрой.

Лучше всего в финансовом смысле наладятся дела у тех Водолеев, чья работа связана с электроприборами и компьютерной техникой. Людям социальных профессий придется засучить рукава, больше общаться, как в роли наставника, так и последователя, в зависимости от того, какую позицию вы занимаете сейчас. Кроме того, на вас посыплются перспективные предложения.

10 дней, с 13 по 23 июня, на Водолеев будет влиять Луна, замедляя воздушную стихию этого знака ложными целями и неадекватными слухами. Не стоит придавать особого значения бессмысленным сплетням, с которыми пристают к вам коллеги.

Сосредоточьтесь на достижении поставленных целей, хотя в выходные, 17 и 18 числа, можно отдохнуть на полную. Выезд на пикник или на дачу даст отдых душе. Начиная с 23 июня и до конца месяца финансовое положение Водолеев окончательно стабилизируется, давая уверенность в завтрашнем дне.

Гороскоп здоровья

Вы будете подвержены депрессивному состоянию в период с 1 по 12 июня, когда сразу несколько планет напряженно аспектируют ваш знак зодиака. Для гармонизации настроения пересмотрите свой образ жизни. Достаточно ли вы спите? Не нуждается ли ваш организм в витаминах? Склонны ли вы к вредным привычкам и т.д. Начните лучше относиться к своему телу, и ваше настроение улучшится, ведь порой депрессия имеет физиологические, а не психологические причины возникновения.

Вас неспроста потянет на природу в период с 13 по 22 июня, который пройдет под благотворным влиянием Лунных узлов. Участвуйте в походах, устраивайте пикники и просто чаще гуляйте. Так вы сможете восстановить утраченные силы, а заодно абстрагироваться от негативных мыслей и неприятных воспоминаний.

Период с 23 по 31 июня рекомендуется посвятить профилактике заболеваний позвоночника, к чему призывает дневное светило, влияющее на ваш знак. Ешьте больше продуктов, содержащих кальций. Следите за тем, как вы ходите и сидите. Перестаньте сутулиться и держите спину ровно. Спите на твердом матрасе. По возможности не поднимайте тяжелых предметов. Если занимаетесь спортом, в указанный период не увеличивайте нагрузку.

Рыбы - гороскоп на июнь 2024 года

В июне 2024 года Рыбам следует обрести уверенность в себе и поднять самооценку. Ваши успехи могут вызвать зависть, а потому не давайте чужим людям собой манипулировать. Совсем другое дело - в отношении родных. Спросить совета, получить поддержку от близких не помешает никому.

Лунные узлы, влияющие на ваш знак в период с 1 по 8 июня, призывают вас побыть эгоистом и прекратить заботиться об окружающих, как и прекратить пытаться угодить кому бы то ни было. Есть риск, что вам просто сядут на шею, и тогда вы не сможете заняться решением ваших собственных проблем.

Если 7 или 8 июня у вас попросят деньги в долг, десять раз подумайте, прежде чем оказать финансовую помощь. Долг могут не отдать или отдать гораздо позже оговоренного срока, о чем предупреждает неблагоприятно расположенное ночное светило.

Вам будет покровительствовать само Солнце в период с 10 по 23 июня, так что все взгляды будут буквально прикованы к вам. Если вы начнете демонстрировать свои творческие способности, то быстро обзаведетесь преданными поклонниками. Только не зазнавайтесь от популярности, которая неожиданно свалилась на вас.

Отношения с родственниками могут резко ухудшиться, причем без веской причины, на неделе с 25 по 31 июня, которая пройдет под напряженным влиянием Венеры. Вероятно, вы услышите много нелицеприятного в свой адрес, однако постарайтесь не отвечать агрессией на агрессию. Только так вам удастся миновать открытое противостояние, которое рискует перерасти в затяжной конфликт.

Благоприятные дни: 9, 10, 18, 19.

Неблагоприятные дни: 13 і 14.

Любовный гороскоп

Прилив энергии в начале июня будет сочетаться с неуверенностью одиноких Рыб в стратегии обустройства личной жизни. Прояснить перспективы можно, если прибегнуть к советам старших родственников.

С 1 по 10 июня - отличное время для проведения импровизированных смотрин и обсуждения кандидатов на взаимные симпатии. Покровительство Солнца сделает вас привлекательными с 10 июня, и, если вам не будет лень, вы обязательно воспользуетесь таким обстоятельством для высвобождения чувственной природы.

Вплоть до 23 числа те Рыбы, которые нашли партнера, но еще не оформили отношений, могут успешно договориться о свадьбе. Семейным Рыбам следует беречь отношения с родственниками, так как влияние Венеры на покровительствующего вам Нептуна станет неоднозначным в последнюю неделю месяца. Активнее делитесь с родными теми мыслями и предложениями, которые могут улучшить их быт. Делать это лучше заранее, не дожидаясь того периода, когда их скепсис в отношении вас возрастет до циклопических размеров.

Деньги и карьера

Водная стихия Рыб получит поддержку небесных покровителей с 1 по 11 июня благодаря удачному положению Луны с Нептуном. Не откладывайте успехи на завтрашний день.

В середине недели, 7 и 8 июня, стоит держать ушки на макушке. Есть люди, желающие воспользоваться чужими достижениями! Вероятность встретиться с их притязаниями выпадает именно на эти дни.

Начиная с 11 числа Меркурий войдет в созвездие Рака, открывая Рыбам возможность профессионального роста. Запуск новых проектов в сферах торговли и рекламы, налаживание новых производственных линий у хозяев цехов и ремесленников, спрос на работы художников, фотографов, рост издательской деятельности - все это будет касаться Рыб, выдвинув их на серьезные конкурирующие позиции.

Рыбам, работающим в государственном секторе, светит карьерный рост, если вы не сбавите обороты до 15 числа. Тригон Солнца к Нептуну, выпадающий на этот день, требует отдыха на природе. Лучше всего взять отгул и оказаться у водной поверхности: на реке или у моря. Тогда вы получите мощный заряд вдохновения и рост интеллектуальных сил.

Вторая половина июня годится для обмена опытом с другими специалистами в своей сфере, выступлений, общения с клиентами и партнерами по бизнесу.

Гороскоп здоровья

Вы станете позиционировать себя как настоящий супергерой, которому не страшны никакие нагрузки, ведь период с 1 по 11 июня пройдет под влиянием планет из дружественного знака Рака. Однако, если почувствуете усталость и вам нужен отдых, не стесняйтесь этого состояния. Иначе вы рискуете довести себя до полного истощения.

Зубная боль, возникшая 13 или 14 июня, потребует быстрого обращения к стоматологу. Если станете откладывать визит на потом или лечить зубы народными средствами, столкнетесь с крайне неблагоприятными последствиями, о чем предупреждает ночное светило.

В период с 15 по 22 июня чем больше вы будете спать, тем хуже будете себя чувствовать. Старайтесь отводить на сон не более 7 часов в сутки, что подсказывает Уран, который влияет на ваш знак. Не уклоняйтесь от занятий спортом, однако тренируйтесь в привычном ритме.

Вы можете превратиться в ипохондрика в конце месяца, когда Черная Луна образует напряженный аспект к вашему знаку зодиака. Из-за боязни чем-то заразиться вы будете готовы отказаться от многих возможностей, открывающихся перед вами: например, не пойдете на торжественное мероприятие, где могли бы познакомиться с единомышленниками. Старайтесь заботиться о себе и своем здоровье в меру. Пейте витамины, занимайтесь спортом, но не лишайте себя возможности наслаждаться жизнью.