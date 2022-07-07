Астрологи составили гороскоп на 8 июля 2022 года для всех знаков Зодиака. Для кого этот день будет удачливым, а для кого - нет? Читайте в материале.
Овен
С самого утра Овны могут чувствовать легкое раздражение, которое в течение дня будет только усиливаться.
Телец
День будет благоприятным для решения финансовых вопросов. Если вы давно хотели повышение зарплаты, то пришло время обсудить этот вопрос с руководством.
Близнецы
Близнецам рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься спортом.
Рак
Завтра Раки смогут добиться успеха в реализации творческих проектов. Полагайтесь на свою интуицию.
Лев
Для Львов этот день будет полон неожиданностей. Вы будете радоваться как ребенок.
Дева
А вот к Девам завтра могут нагрянуть незваные гости. Лучше вам таки подготовиться заранее, чтобы встретить друзей или родственников с хлебом и солью хотя бы.
Весы
Завтра Весы смогут поставить точку в нерешенных вопросах. Во второй половине дня вы выдохнете с облегчением.
Скорпион
Скорпионам рекомендуется быть максимально внимательными. Одна ошибка может стоить вам карьеры.
Стрелец
Для Стрельцов пятница пройдет легко и спокойно. Посвятите вечер друзьям или семье, но не устраивайте шумную вечеринку.
Козерог
Астрологи советуют Козерогам провести этот день со своими родными и близкими. Так вы сможете укрепить невидимую нить, которая вас соединяет.
Водолей
Представителям этого зодиакального созвездия очень повезет и в работе, и в любви. На вас счастье буквально свалится с небес.
Рыбы
Рыбкам обязательно нужно отдохнуть. Последнее время вы находились в напряжении, поэтому сейчас вам нужно снять стресс.